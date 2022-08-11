成疫情受害者 中國電商巨頭京東第2季成長趨緩

（德國之聲中文網）中國電商巨頭京東集團，週二（8月23日）公布今年第2季季營收為人民幣2676億元，成長率為5.4%。雖然高過分析師預期，但仍是京東2014年在美股上市以來以來最低的年增率，讓京東成為中國新冠疫情和嚴格的封城措施之下經濟放緩的受害者。

美國CNBC報導，京東第2季的收入為人民幣2676億元，高過分析師事前預期的人民幣2623億元。其中淨利潤人民幣44億元，亦高過分析師預期的人民幣13.6億元。這也讓京東的股價在美國週二（23日）盤前交易中上漲超過 4%。

報導認為，京東超過外界預期的財務表現，主要得益於6月在中國舉辦的年度618購物節，這讓京東的主要零售業務和物流部門盈利能力有所提升。此外，今年第2季與去年同期相比，京東減少了許多營銷、一般和管理費用，同時由於專注於成本控制，其新業務部門的虧損已有縮小。

「我們很高興在充滿挑戰的時期，發布了超過行業的收入增長，以及健康的盈利能力和現金流」，京東首席財務官（CFO）許冉透過新聞稿表示。

「我們對財務紀律和運營效率的重視，使我們能夠以股票回購，以及本季度發行的特別現金股息的形式回報股東。我們將繼續專注於創造強勁的股東回報，同時保持我們對長期投資的承諾」，許冉說。

京東CEO：不會改變經營策略

香港明報報導，京東首席執行官（CEO）徐雷於週二（23日）的分析師會議上，明言今年第2季是上市以來最具挑戰的時期，但是由於京東集團供應鏈及營運效率具有優勢，故影響相對整體行業較小；雖然預期不利因素於短期內仍將持續，但仍對京東集團長遠發展有信心，強調不會改變經營策略。

徐雷表示，京東供應鏈能力仍有進步空間，更稱「京東在供應鏈的投入和業務模式非常堅定，有我們對供應鏈的理解，不會追隨任何一個競爭對手或是同行。」

在零售業務方面，徐雷稱上季以民生、家庭相關類別商品成長較好，酒水、手機類商品則受疫情及宏觀經濟影響，表現相對較弱。他說，由於京東不單靠「網購」，而是「線上加線下」雙線發展，進一步加強全渠道佈局，故零售業務增長更好。

京東於今年3月曾經進行新一輪組織架構調整，其中包括成立同城業務部，聚焦家居、家政、本地生活等業務。

徐雷強調，集團將把同城零售作為重要的業務，包括產品及系統等，目前仍然在整合的過程中。他表示，整個行業紛紛「殺入這個賽道」，但是京東仍要做出理性判斷，其訂單總商品交易額（GMV）並非集團短期追求的目標。

中國科技業不再高速成長

雖然京東集團的財報表現超出市場預期，但法新社報導，就在京東集團公佈業績後不久，中國科技巨頭騰訊報告了自上市以來的首次季度收入下降，而阿里巴巴的季度收入則首次出現持平增長。

報導指出，中國的主要科技公司一直在努力應對經濟的不確定性、讓消費者感到不安的 Covid-19 限制，以及最近幾個月監管機構加強的審查。中國官方自2020年起，開始打擊中國科技業的反競爭行為，讓科技公司無法再向過去10年一樣隨心所欲的發展。

京東在2014年在紐約納斯達克交易所上市，並於2020年在香港股市上市，因此受到北京監管打壓的衝擊。但美國監管機構可能迫使中國類似公司退場的可能性，依舊讓該公司感到憂心。

美國國會於2020年通過了一項針對中國公司的法律。根據該法律，美國公開上市公司會計監督委員會，有權對在美國上市的外國公司進行審計。而這項法律使中國公司面臨退市風險，也讓中國當局對中國公司在美國上市也持保留態度。

（綜合報導）

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