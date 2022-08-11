 成疫情受害者 中國電商巨頭京東第2季成長趨緩 | 经济纵横 | DW | 24.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

成疫情受害者 中國電商巨頭京東第2季成長趨緩

自疫情爆發以來，中國經濟的前景成為中外關注的焦點，尤其是科技業巨頭的獲利表現。中國電商京東集團週二（8月23日）公布今年第2季財報，雖表現優於市場預期，但仍創下2014年赴美上市以來，單季最差的成長率。

中國電商巨頭京東集團的廣告（資料照）

中國電商巨頭京東集團的廣告（資料照）

（德國之聲中文網）中國電商巨頭京東集團，週二（8月23日）公布今年第2季季營收為人民幣2676億元，成長率為5.4%。雖然高過分析師預期，但仍是京東2014年在美股上市以來以來最低的年增率，讓京東成為中國新冠疫情和嚴格的封城措施之下經濟放緩的受害者。

美國CNBC報導，京東第2季的收入為人民幣2676億元，高過分析師事前預期的人民幣2623億元。其中淨利潤人民幣44億元，亦高過分析師預期的人民幣13.6億元。這也讓京東的股價在美國週二（23日）盤前交易中上漲超過 4%。

報導認為，京東超過外界預期的財務表現，主要得益於6月在中國舉辦的年度618購物節，這讓京東的主要零售業務和物流部門盈利能力有所提升。此外，今年第2季與去年同期相比，京東減少了許多營銷、一般和管理費用，同時由於專注於成本控制，其新業務部門的虧損已有縮小。

「我們很高興在充滿挑戰的時期，發布了超過行業的收入增長，以及健康的盈利能力和現金流」，京東首席財務官（CFO）許冉透過新聞稿表示。

「我們對財務紀律和運營效率的重視，使我們能夠以股票回購，以及本季度發行的特別現金股息的形式回報股東。我們將繼續專注於創造強勁的股東回報，同時保持我們對長期投資的承諾」，許冉說。

京東表示，他們的業績表現超越了行業平均。圖為支付寶錢包的廣告（資料照）

京東表示，他們的業績表現超越了行業平均。圖為支付寶錢包的廣告（資料照）

京東CEO：不會改變經營策略

 香港明報報導，京東首席執行官（CEO）徐雷於週二（23日）的分析師會議上，明言今年第2季是上市以來最具挑戰的時期，但是由於京東集團供應鏈及營運效率具有優勢，故影響相對整體行業較小；雖然預期不利因素於短期內仍將持續，但仍對京東集團長遠發展有信心，強調不會改變經營策略。

徐雷表示，京東供應鏈能力仍有進步空間，更稱「京東在供應鏈的投入和業務模式非常堅定，有我們對供應鏈的理解，不會追隨任何一個競爭對手或是同行。」

在零售業務方面，徐雷稱上季以民生、家庭相關類別商品成長較好，酒水、手機類商品則受疫情及宏觀經濟影響，表現相對較弱。他說，由於京東不單靠「網購」，而是「線上加線下」雙線發展，進一步加強全渠道佈局，故零售業務增長更好。

京東於今年3月曾經進行新一輪組織架構調整，其中包括成立同城業務部，聚焦家居、家政、本地生活等業務。

徐雷強調，集團將把同城零售作為重要的業務，包括產品及系統等，目前仍然在整合的過程中。他表示，整個行業紛紛「殺入這個賽道」，但是京東仍要做出理性判斷，其訂單總商品交易額（GMV）並非集團短期追求的目標。

中國科技業不再高速成長

雖然京東集團的財報表現超出市場預期，但法新社報導，就在京東集團公佈業績後不久，中國科技巨頭騰訊報告了自上市以來的首次季度收入下降，而阿里巴巴的季度收入則首次出現持平增長。

報導指出，中國的主要科技公司一直在努力應對經濟的不確定性、讓消費者感到不安的 Covid-19 限制，以及最近幾個月監管機構加強的審查。中國官方自2020年起，開始打擊中國科技業的反競爭行為，讓科技公司無法再向過去10年一樣隨心所欲的發展。

中國科技業現在成為中美兩國政府都重點關注的對象（資料照）

中國科技業現在成為中美兩國政府都重點關注的對象（資料照）

京東在2014年在紐約納斯達克交易所上市，並於2020年在香港股市上市，因此受到北京監管打壓的衝擊。但美國監管機構可能迫使中國類似公司退場的可能性，依舊讓該公司感到憂心。

美國國會於2020年通過了一項針對中國公司的法律。根據該法律，美國公開上市公司會計監督委員會，有權對在美國上市的外國公司進行審計。而這項法律使中國公司面臨退市風險，也讓中國當局對中國公司在美國上市也持保留態度。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

US President Joe Biden holds a microchip as he speaks before signing an executive order on securing critical supply chains, in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, February 24, 2021. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

美國《芯片法案》對兩岸半導體產業衝擊幾何？ 11.08.2022

美國總統拜登週二簽署《芯片法案》，劍指中國。這項被拜登稱作「一世代才有一次的投資美國機會」，對兩岸半導體產業可能帶來什麼影響？能如拜登所說，為美國贏得本世紀的經濟競爭嗎？

HANGZHOU, CHINA - JULY 5, 2021 - The Didi logo of Didi Inc is seen in Hangzhou, Zhejiang Province, China, July 5, 2021. On July 4, 2021, the Cyberspace Administration of China issued a notice on the removal of the Didi Chuxing App. In response, Didi Chuxing said that it had suspended new user registration on July 3 and that its App would be taken down and corrected in strict accordance with the requirements of relevant authorities. Users who have downloaded the App can use it as normal, and passengers' travel and drivers' orders will not be affected.

美媒：滴滴将面临10亿美元罚款 审查风波或结束？ 20.07.2022

《 华尔街日报》援引知情人士指出，中国政府部门准备对网约车公司「滴滴出行」处以逾10亿美元罚款，为针对该公司一年多来的审查划下句点。

A white smoke trail is seen launched from Pingtan, Fuzhou off the east coast of mainland Asia in Pingtan County, Fujian Province, China on Aug. 4, 2022. Chinese military exercises have begun near Taiwan one day after U.S. House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

中國於台海军演 專家：促使澳洲強化區域安全合作 19.08.2022

中國近期在台灣周圍的持續軍演，不僅升高台海的緊張情勢，也使印太地區的國家開始重新檢視如何應對新的局面。部分專家認為，中國的軍事侵略性將使澳大利亞與區域盟國強化相關的安全合作機制。

广告
DW Videostill | Supply chains threatened as Rhine's water dries up

歐盟報告：歐洲面臨500年來最嚴重乾旱

歐洲聯盟委員會聯合研究中心表示，歐洲今年的乾旱情況可能是「500年來最嚴重」。根據最新的觀測報告內容指出，歐洲大陸3分之2的土地都處於乾旱警戒或警報，而土壤水份不足將影響作物生長。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  