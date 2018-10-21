「成為」米歇爾·奧巴馬

(德国之声中文网) 美国前第一夫人米歇尔‧奥巴马的新书《成为: 米歇尔‧奥巴马回忆录》（Becoming）11月13日，同时在世界各地以30种语言问世。 奥巴马夫妇在2017年与出版社企鹅兰登书屋签订书约。 签约方并未透露实际价目，但是《金融时报》引述知情人士报导，签约金高达六亿美金，比另外两位前总统柯林顿与布什写回忆录时多出两倍以上。

这本书在众所瞩目之下终于问世。 书中，这位前任第一夫人毫不掩饰的说: 「我从来都不是政治迷。 经历过去十年的所见所闻，这点仍然没有改变。 」

米歇尔是工人家庭出身，在芝加哥南边的一个黑人小区长大，而后成为律师。 虽然她明白表示自己不喜欢政治，但是她在担任第一夫人的期间，善加发挥她的影响力，面对许多美国人民关切的问题: 贫穷、失家、营养不良、公民权与性别平权。 她也利用自己的眼光，提拔多位设计师，如尼泊尔裔的Prabal Gurung、亚裔的吴季刚等。

新书一上市就广受欢迎

这本书综合了奥巴马两届任期、长达2923个在白宫工作的日子。 它分为三个部分: 成为我、成为我们、成为更多。 藉此，它观照了过去、现在与未来。 她叙述了在工人家庭中如何长大，在童年时期如何经历霸凌，对她的人格产生了什么影响。 当她的丈夫选择角逐总统大位时，她们夫妻俩又是怎么度过竞选与执政的时光。

她揭露自己心中的恐惧，对于政敌会怎么样影响她的儿女以及他们的隐私。 对于几个共和党议员在巴拉克奥巴马竞选时的表现，她语带气愤: 「我了解到，他们会攻击巴拉克做过的任何事情，不管那件事情本身到底对国家有没有帮助。 」她说，「他们只是想看巴拉克被打垮。 」

她揭露自己到内心的最深处。 甚至，透露她与丈夫曾经做过婚姻咨询，最终通过试管婴儿的方法产下两名女儿。

美国小说家基思·莱蒙(Kiese Laymon)在2018年12月份的美国文艺杂志《浮华世界》中评论道:「我们看到米歇尔奥巴马自由了，非常期待她往高处去－然后来个回旋踢。 」这句话借用了巴拉克奥巴马在为希拉里柯林顿助选时说的「当他们往低处走，我们往高处去。 」

自信的奥巴马被视为当代女性的楷模

在书中，米歇尔奥巴马指责特朗普对她丈夫的出生地提出质疑，是「粗鲁、含沙射影」，对她的家人形成威胁:「为此，我永远不会原谅他。 」

特朗普上周对此做出回应，表示米歇尔奥巴马为了写这本书「拿了很多钱」。 这位现任总统也「永远不会原谅」他的前任总统把美国变得「很不安全」。