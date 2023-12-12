 成果草案谈不拢 COP28进入加时赛 | 科技环境 | DW | 12.12.2023

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科技环境

成果草案谈不拢 COP28进入加时赛

COP28气候峰会将进入加时赛。来自约200个国家的代表针对气候协议草案进行辩论，内容包括逐步淘汰化石燃料。

环保人士在COP28大会期间举行抗议

环保人士在COP28大会期间举行抗议

（德国之声中文网）第28届联合国气候大会（COP28）原定本周二（12月12日）结束，但谈判一直拖到凌晨，按时结束峰会的希望逐渐破灭。
会议东道主阿联酋设定的截至期限已于周二上午过去，但各方仍未达成最终协议。

一份可能达成的气候协议草案概述了各国为减少温室气体排放可采取的一系列策略，但内容却略过许多国家提出的关键要求：“逐步淘汰”化石燃料。

COP28峰会主席埃尔-贾比尔（Sultan Ahmed al-Jaber）周一晚间公布的这份21页最终协议草案，遭到美国、欧盟、气候弱势国家和环保专家的强烈批评。

更多阅读：退出化石能源？中美不积极

生存之战

来自约200个国家的代表就逐步淘汰煤炭、石油和天然气等化石燃料的潜在协议上存在分歧。

据报道，包括中国和沙特阿拉伯等主要石油生产国在内的一些国家反对终止使用化石燃料的协议。

中国是“气候罪人”吗？

太平洋岛国萨摩亚和马绍尔群岛已目睹海平面上升带来的后果。其与会代表称，这份草案文件是是一个丧钟。

马绍尔群岛代表团团长西尔克（John Silk）表示：“我们不会安静地走入我们的水中坟墓。”

萨摩亚环境部长舒斯特（Cedric Schuster）则对媒体说：“我们不能签署一份不对逐步淘汰化石燃料作出坚定承诺的文件。”

美国气候特使克里（John Kerry）表示，协议草案必须得到加强，COP28的成果事关生死存亡：“这是一场生存之战。”

“仍有许多工作要做”

欧盟首席谈判代表霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）对记者表示，草案“显然不够充分，不足以解决我们在这里要解决的问题。”

德国外交部长贝尔博克认为，“在（周二）中午之前达成结果有困难”。但她强调：“这对欧洲代表团而言不成问题。我们有时间，而且准备好再待一段时间。”

联合国：“气候定时炸弹正在滴答作响”

与此同时，COP28主席埃尔-贾比尔呼吁各国在峰会预定结束的时间前加倍努力，并表示“仍有许多工作要做”。

“你们知道还有什么需要达成一致。你们也知道，我希望你们在所有项目上都展现最大的雄心，包括在化石燃料的措辞方面。”

联合国气候峰会上的协议必须由与会的近200个国家一致通过。

（法新社、美联社、德新社、路透社）

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