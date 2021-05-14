 成功登陆火星 中国太空计划继续推进 | 科技环境 | DW | 15.05.2021

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科技环境

成功登陆火星 中国太空计划继续推进

据中国国家航天局宣布，“天问一号”火星探测器周六成功着陆，使得中国成为世界上第二个登陆火星的国家。与此同时，中国还在继续推进其雄心勃勃的太空计划，致力于打造自己的宇宙空间站。

China | chinesische Sonde landet erfolgreich auf dem Mars

登陆火星模拟图

（德国之声中文网）北京时间5月15日早晨，中国国家航天局的“天问一号”着陆巡视器成功着陆于火星乌托邦平原南部。根据官方媒体人民日报的报道，“天问一号”凌晨1点多进入火星轨道，4时许着陆巡视器与环绕器分离，历经3小时左右的飞行之后进入火星大气，再经过9分钟的减速、悬停避障和缓冲，软着陆于预选着陆区。“祝融号”火星车将依次开展对着陆点全局成像、自检、驶离着陆平台并开展巡视探测。

中国国家主席习近平向首次火星探测任务指挥部发去贺电，表示这次成功着陆，迈出了中国星际探测征程的重要一步，“实现了从地月系到行星际的跨越，在火星上首次留下中国人的印迹”，这是中国航天事业中又一具有里程碑意义的进展，并使得中国“在行星探测领域进入世界先进行列”。

China | chinesische Sonde landet erfolgreich auf dem Mars

工作人员欢呼庆祝

中国于2020年7月发射了“天问一号”探测器，在经历1次深空机动和4次中途修正，于今年2月10日，成功实施火星捕获，进入大椭圆环火轨道，成为中国第一颗人造火星卫星。它是去年夏天人类向火星发射的三枚探测器之一。美国发射的“毅力号”（Perseverance）已经在今年2月18日着陆火星。而另一枚由阿联酋发射的火星人造卫星没有登陆火星的计划。

NASA表示祝贺

各大国际媒体都关注了“天问一号”的最新进展。美国国家航天局（NASA）副局长楚比兴（Thomas Zurbuchen）在推特上发表帖文对中国“天问一号”工作团队表示祝贺。“和世界科学界一起，我期待着中国本次火星任务，为全人类了解这颗红色星球带来重要贡献”，他写道。

此前全世界只有美国成功将探测器送上火星地表。前苏联虽然在上世纪70年代实现过一次成功着陆，但是随后就与探测器失去了联系。在火星上着陆被视为技术难度极高，着陆阶段存在环境不确定、着陆程序复杂、地面无法干预等难点，再加上火星和地球之间距离遥远，地面技术人员操作又受到延时的影响。到目前为止，人类送上火星的探测器中，只有差不多一半成功实现了着陆。

China | chinesische Sonde landet erfolgreich auf dem Mars

按照计划，“祝融号”火星车在着陆之后，会在火星上执行为期至少3个月的探测任务。这台以中国上古神话中的火神命名的火星车，总重大约240公斤，依靠张开的太阳能电池板来获取能源。它身上还携带了用于测量火星表面土壤构成、地貌结构以及气候条件等数据的仪器。

中国的太空雄心

法新社指出，随着首次登陆火星的成功，中国在追赶美俄这两个太空领域传统大国的道路上，又迈进了一步。相关报道还回顾了中国在太空领域的发展历程，包括1970年第一颗卫星“东方红一号”的发射，2003年第一位太空人杨利伟乘坐“神舟五号”载人飞船进入太空，以及2008年第一次实现“太空漫步”。

由于中国没有参与国际空间站（ISS）项目，所以多年来一直致力于打造自己的宇宙空间站。2011年中国发射了首个试验型空间站“天宫一号”，并成功完成与后续发射的神舟八号飞船的对接。2016年“天宫二号”空间站发射，两名中国航天员在空间站驻留了30天。

今年4月，中国成功发射了天宫空间站的首个舱段“天和”核心舱。中国计划在2022年前后完成空间站的构建。

在接下来的几个星期里，中国在航天领域还有不少新的动向：“天舟二号”货运飞船预计在5月内发射，将会为空间站送去燃料和补给物资；与此同时三名航天员正在进行准备，预计将于6月份搭载“神舟12号”进入空间站，驻留3个月时间。

官方媒体新华社周六发表评论指出，中国无意参与所谓“太空领导权的竞赛”，但是将会致力于“揭开宇宙的秘密，为人类和平利用太空做出贡献”。

（德新社、法新社、新华社）

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    作者: 文山


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