 成为“敏感词”的中共前总书记 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2019

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时政风云

成为“敏感词”的中共前总书记

1989年4月15日，74岁的胡耀邦因突发心肌梗塞而去世。随后，民众对这名1987年被迫辞职的中共前总书记的悼念活动不断升级，最终演变成了大规模的示威抗议运动，遭致镇压。胡耀邦的辞世也因此被认为是“六四事件”的一条导火索。而此后的30年，中共官方对胡耀邦的态度也非常微妙。

Bildergalerie Hu Yaobang China KP Vorsitzender Archiv 1986 (picture-alliance/dpa)

(德国之声中文网) 据《明报》等香港媒体报道，今年清明节前后，一些民众前往江西省共青城为民众扫墓，发现墓地以及附近酒店有大批便衣警察在监视。而《苹果日报》等媒体则披露，中共中央办公厅近期决定回收作为党产的胡耀邦故居，要求居住在内的胡耀邦之子胡德华尽快搬离。故居原本由胡耀邦遗孀李昭居住，后者在2017年去世。

除了这两条消息，近期中文舆论圈内几乎没有关于胡耀邦的新闻。而中国大陆的媒体更是对逝世30周年纪念日临近的胡耀邦只字不提。

事实上，在胡耀邦去世至今的30年间，这名推动平反"文化大革命"期间冤假错案、主导"真理标准大讨论"的中共前总书记，一直是"敏感词"。

Bildergalerie Hu Yaobang mit Zhao Ziyang Archiv 1982 (AFP/Getty Images)

1982年，胡耀邦(左，时任总书记)与另一名改革派人物赵紫阳(时任总理)交谈。

身世浮沉

七十年代末文革结束后，复出政坛的胡耀邦担任中共中央组织部长，主持全国范围内的拨乱反正工作。由于大部分文革时期冤假错案都与毛泽东的指示有关，因此胡耀邦的拨乱反正路线与时任党主席华国峰"凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护；凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循"(两个凡是)之理念产生了冲突。胡耀邦因此提出，毛泽东也会犯错误，而共产党应该纠正自身以及毛主席曾经犯的错误。随后，他审定了南京大学教授胡福明撰写的文章《实践是检验真理的唯一标准》，并且在《光明日报》、新华社等重要新闻宣传媒体上作为"特约评论员文章"刊发，由此引发了"真理标准大讨论"。在这场全国上下反响热烈的讨论中，最终胜出的是主张力推经济建设的改革派。

八十年代初，胡耀邦进入了中共最高领导人的行列，成为中共中央总书记。不过，力推改革的他引起了党内其他元老的不满。到了1986年前后，邓小平等元老认为胡耀邦纵容"资产阶级自由化"、纵容"全盘西化"，导致胡耀邦最终于1987年初被迫辞去总书记职务，但依然在政治局常委会挂职。赋闲的他，依然受到党内改革派、知识分子、学生群体的欢迎。值得一提的是，他被迫辞职时，党内高层人物中只有习近平的父亲习仲勋力挺胡耀邦。

1989年4月15日，胡耀邦因突发心肌梗塞而去世。中共官方当时为其举行了高规格的悼念活动，而民间的悼念力度也丝毫不逊于官方。在大学校园内，出现了许多赞扬其清廉、同情其遭遇的海报，并呼吁中共中央重新审视胡耀邦的理念。这场悼念活动很快就演变为呼吁自由、民主、反腐败的民众运动，并逐渐升级，持续近两个月，最终遭到中共当局的镇压，酿成"六四"惨案。

DW.COM

今年的4月15日是中共前总书记胡耀邦逝世26周年纪念日。在中国官方媒体报道一片空白的情况下，网络社交平台新浪微博上登出6张胡耀邦的照片并罕见地允许网民发表评论。 (15.04.2015)

今年是前中共总书记胡耀邦百年冥诞。有港媒透露，中共将举办纪念活动。评论人士表示，即便举行悼念，对胡耀邦的评价难有重大突破。 (09.04.2015)

北京高调纪念胡耀邦百年诞辰。时评人长平认为，中共在舆论控制中争论历史人物的阐释权。 (20.11.2015)

4月15日，是中共前总书记胡耀邦逝世25周年纪念日，很多中国网友自发悼念这位中共开明派领导人，并忆及他主政时的改革理念。德国之声也就此专访了胡耀邦之子胡德华。 (15.04.2014)

欲说还休

在此之后，"胡耀邦"成为了中共当局眼中最为敏感的词汇之一。在官方媒体中，"胡耀邦"一词极少出现，这一状况一直持续到了2005年胡耀邦90周年冥诞前夕。那一年春节，时任中国最高领导人胡锦涛亲自前往胡耀邦故居，向其遗孀李昭拜年。2005年11月，时任总理温家宝主持了胡耀邦诞辰90周年座谈会。外界当时认为，这是"团派"人物胡锦涛、"改革派"人物温家宝在努力推动"胡耀邦"解禁。温家宝还在2010年任总理期间，在《人民日报》网站刊文追忆胡耀邦。

不过，总体而言，"胡耀邦"一词这些年依然很少在中国官方语境中出现。即便是习近平率全体政治局常委出席的2015年胡耀邦100周年诞辰座谈会，新华社等官方媒体也只是发布了一则简短的报道，配发了一些座谈会现场照片。一些现场消息人士则通过境外媒体披露，习近平在座谈会上发表了约30分钟的讲话，赞扬胡耀邦的历史功绩。同年，中共中央文献编辑委员会整理的《胡耀邦文选》也由人民出版社出版发行。但是，中国官方媒体对胡耀邦推行自由化改革、被迫辞职、去世后的民间悼念活动依然只字未提。

目前，没有任何迹象显示中国官方会在2019年胡耀邦去世30周年之际举办纪念活动。

 

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