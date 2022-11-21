戈雷茨卡：卡塔尔世界杯形象大使恐同言论不可接受

（德国之声中文网）现效力于德国足球甲级联赛的拜仁慕尼黑足球俱乐部的中场球员戈雷茨卡（Leon Goretzka）批评了2022年卡塔尔世界杯形象大使萨勒曼（Khalid Salman）的恐同言论，称这些言论是"压迫性的"，"来自不同的千年"。

卡塔尔世界杯形象大使、前卡塔尔国脚萨勒曼（Khalid Salman）在德国电视二台（ZDF）周二（11月8日）播出的一部纪录片中说，他对儿童看到同性恋者有意见，因为他们可能会学到一些不应该学的东西，称同性恋是"心灵的伤害"和"精神的伤害"。

戈雷茨卡在周二晚上拜仁慕尼黑队以6-1战胜云达不莱梅队的德甲比赛结束之后发表批评说："这不是我们想要表达的立场，也不是我们所要做出的榜样。发表这样的言论是绝对不可接受的。"

这位27岁的球员经常为社会公正仗义执言。例如，在新冠疫情期间，他与队友基米希（Joshua Kimmich）共同发起公益活动"We Kick Corona"，两人当选2020年度的德国足球大使。

拜仁慕尼黑队的体育总监萨利哈米季奇（Hasan Salihamidzic）也对萨勒曼的言论表示不满，但他拒绝卷入围绕俱乐部与卡塔尔航空公司的长期赞助关系的辩论中。

"这是一个个体的声明。"萨利哈米季奇说，"显然，我们必须谈论这个问题。但是首先，它是一个个体的声明，它是不可接受的。"

拜仁慕尼黑队的支持者长期以来一直批评该俱乐部与卡塔尔的商业关系。他们也在周二庆祝胜利时举起横幅，再次抗议萨勒曼的言论。

卡塔尔世界杯形象大使：同性恋是"哈拉姆"

在卡塔尔外交大臣表示欢迎所有人到他的国家参加世界杯，包括LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别和非二元性别）人士几天之后，萨勒曼发表了上述恐同言论。

这位卡塔尔世界杯官方形象大使将同性恋称为"哈拉姆"（haram ，阿拉伯语，意思是"被禁止的罪恶"）。

"我不是严苛的穆斯林，"他说，"但是它为什么是有害的？这是精神上的伤害。"

德国体育记者和电视节目主持人布雷耶（Jochen Breyer）拍摄了题为"神秘的卡塔尔"（德语：Geheimsache Katar）的纪录片，其预告片在ZDF周一的新闻报道中播出。

在预告片中，ZDF记者采访了卡塔尔世界杯组委会的媒体官员。在萨勒曼说同性恋是"心灵的伤害"之后，采访就中断了。

在该纪录片的另一个片段中，萨勒曼说："在世界杯期间，很多东西都会进入这个国家。比如说，让我们来谈谈同性恋。最重要的是，每个人都会接受他们来到这里。但他们必须要接受我们的规则。"

球场抗议与外交争端

卡塔尔禁止在公共场合发生同性恋行为，违规者可被判处7年以下监禁。参加2022年卡塔尔世界杯的几个欧洲国家队的队长，包括德国、法国和英格兰，计划在比赛中佩戴彩虹色臂章--这是反歧视运动一种标识。

卡塔尔也因其人权记录和歧视外国劳工而受到批评。上周末，德国各地体育场的球迷挥舞着横幅，呼吁抵制本届世界杯，包括拒绝观看电视直播。

多哈的世界杯奖杯雕塑

德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）表示，在得到卡塔尔首相对LGBTQ球迷的"安全保证"之后，她才会出席这届世界杯。此前，费泽尔曾表示，从柏林的角度来看，卡塔尔举办世界杯"非常麻烦"，导致卡塔尔政府召开德国大使，指责其"双重标准"和"种族主义"。

国际足联将四年一次的世界杯赛事举办权授予各类不同的国家，并强调卡塔尔世界杯欢迎所有球迷，卡塔尔组委会也如此表态。然而，这个海湾酋长王国的埃米尔（国王）阿勒萨尼（Tamim bin Hamad al Thani）最近也说，希望大家尊重"我们的文化"。

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