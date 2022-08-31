戈尔巴乔夫 - 在德国最受尊敬和感激的俄罗斯人

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1931年3月2日出生，2022年8月30日去世。前苏联最高领导人，苏共总书记。
戈尔巴乔夫是前苏联共产党总书记，也是前苏联最后一任最高领导人。在其任内，前苏联乃至世界政治格局发生重大改变，对20世纪的历史进程产生巨大影响。作为冷战终结的关键政治人物之一，戈尔巴乔夫毫无疑问具有重要历史地位，但其功过尤其在俄罗斯国内却不无争议。1990年，因为对推动欧洲实现自由与和平做出重要贡献，戈尔巴乔夫获得诺贝尔和平奖。2022年8月30日，91岁的戈尔巴乔夫因病去世。
作为苏联最后一任领导人，米哈伊尔·戈尔巴乔夫的政治遗产注定评价不一。他对东西德统一、结束冷战作出的贡献始终被人们铭记，与此同时，他在俄罗斯却受到严厉抨击，被许多人看作是苏联解体的“罪魁祸首”。让我们一起来回顾一下他一生中重要的那些节点。
前苏联最后一任最高领导人、唯一一任总统戈尔巴乔夫因病去世，享年91岁。他在自己的国家从未真正受到过爱戴，但是在德国他是最受欢迎的俄罗斯人。德国人和戈尔巴乔夫之间存在一种特别的友谊。
蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫週二（8月30日）因病去世，享耆壽91歲。莫斯科中央臨床醫院聲明提到，他長期臥病，最終不治。各國領袖也對他的離世表達遺憾。德國之聲整理戈爾巴喬夫一生有哪些功過。
1991年，虽然在多个加盟共和国宣布独立、叶利钦掌权的背景下，苏联早已名存实亡，但戈尔巴乔夫在12月25日圣诞节发表电视讲话宣布辞职，才算是真正敲响了这个共产主义政权的“丧钟”。德国之声带你去回顾那个具有划时代意义的夜晚。
30年前，《最终解决德国问题条约》（俗称《二加四协定》）得以签署，德国统一走向坦途。为此，戈尔巴乔夫直至今天都在德国受到欢呼，在俄罗斯却受到严厉抨击。俄方对他的指责是否正当？
1989年11月9日，柏林墙倒塌，冷战结束。促成这一剧变的决定性节点事件并不是发生在德国，而是发生在波兰、匈牙利和苏联。
一石激起千重浪，特朗普宣布退出与前苏联签署的《中导条约》引起国际关注。缔约国俄罗斯固然强烈反对，但西方国家和共和党内部意见分歧，下一步还看普京与即将访俄的特朗普亲信会如何交手。
前苏联党和国家领导人戈尔巴乔夫因表态支持俄罗斯兼并克里米亚成为不受乌克兰欢迎的人物。戈尔巴乔夫被禁止入境乌克兰，为期5年。
他恐怕是德国最受欢迎的俄罗斯人了：早在柏林墙倒塌前，Gorbie（人们对戈尔巴乔夫的昵称）就凭借他开明、平易近人的风格赢得了德国人的好感。德国人和戈尔巴乔夫——这是一种特别的友谊。
德国总理默克尔在总理府公共事务委员会接待了到访的前苏联领导人戈尔巴乔夫。为普京辩护的戈尔巴乔夫在德国却不会受到批评，这不是没有原因的。
前苏联总统戈尔巴乔夫于柏林墙倒塌25周年庆典之际向西方国家发出的批评备受关注。德国总理默克尔与他进行了对话。但对话内容不向外公开，双方也不会在公共场合露面。
1989年11月9日，分隔东西德的柏林墙倒塌。德国之声总编Alexander Kudascheff认为，这一天无论对于前东德、前西德还是欧洲来说，都是具有历史性意义的一天。
在纪念柏林墙倒塌25周年的庆典上，为这一历史事件奠定了政策基础的前苏联总统严厉批评了当今美国和欧盟国家的俄罗斯政策。他警告称，冷战离现实并不遥远。
美国总统老布什是两德统一的重要推手。如今年逾9旬的布什在接受德国之声采访时，讲述了他如何说服戈尔巴乔夫令两德统一。
在参加柏林墙倒塌25周年纪念庆典期间，前苏联领导人戈尔巴乔夫表示支持俄罗斯总统普京的乌克兰政策，并向华盛顿发出了斥责之声。
前苏联戈尔巴乔夫执政期间的外长爱德华·谢瓦尔德纳泽逝世，享年86岁。他曾在东西德统一以及冷战的结束上扮演了决定性的角色。
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