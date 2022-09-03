戈尔巴乔夫 - 在德国最受尊敬和感激的俄罗斯人

戈尔巴乔夫：苏联最后一位领导人的跌宕人生

作为苏联最后一任领导人，米哈伊尔·戈尔巴乔夫的政治遗产注定评价不一。他对东西德统一、结束冷战作出的贡献始终被人们铭记，与此同时，他在俄罗斯却受到严厉抨击，被许多人看作是苏联解体的“罪魁祸首”。让我们一起来回顾一下他一生中重要的那些节点。