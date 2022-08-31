戈尔巴乔夫葬礼安排未定 西方政要料难赴俄吊唁

（德国之声中文网）在前苏联领导人戈尔巴乔夫逝世之后，哪些国际政要计划且能够前往莫斯科参加葬礼成为舆论关注的话题。由于在俄罗斯入侵乌克兰之后，美欧国家对莫斯科实施了全面的制裁，并且和俄罗斯互下了“禁飞令”。而且在乌克兰爆发战争的这六个月时间里，很多西方政要也在避免和俄罗斯政治界进行直接联系。

克里姆林宫方面尚未决定是否为戈尔巴乔夫举行国葬。据俄罗斯卫星通讯社报道，8月31日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫谈及“普京是否会出席戈尔巴乔夫葬礼”时表示，暂时不明确葬礼流程，流程取决于其亲属意愿。

1986年，戈尔巴乔夫和妻子赖莎共同参加植树活动

其实戈尔巴乔夫在生前就已经对自己的身后事有所交待。他要和自己1999年因病去世的妻子赖莎·戈尔巴乔夫合葬在莫斯科新圣女公墓，那里也是不少俄罗斯名人的长眠之地。

俄罗斯总统普京在一份唁电中对戈尔巴乔夫的逝世表达了“最深切哀悼”，并称这位前苏联领导人“对世界历史发展带来了巨大的影响”。唁电中还写道：“他带领我们的国家走过了复杂而剧烈的变化，面对了巨大的外交、经济和社会挑战。”普京表示，戈尔巴乔夫当时深深体会到了改革的必要性，并且努力寻找解决紧迫问题的途径。

当地时间周二晚上，苏联最后一任领导人、诺贝尔和平奖得主戈尔巴乔夫在莫斯科因病逝世，享年91岁。他在担任苏共总书记时，实行了以“开放”（Glasnost）和“改革”（Perestroika）为核心的政策，对于促成东西德的重新统一也发挥了重要作用。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 德国人眼中的统一之父 戈尔巴乔夫（Michail Gorbatschow）对20世纪产生了决定性的影响。作为前苏联最后一任总书记他在世界历史上留下浓墨重彩的一笔。他的伟大历史意义是毋庸置疑的，德国人尤其这样看。德国人认为这位1990年诺贝尔和平奖获得者是德国统一之父之一。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 故地重游 见证历史 并不是每位政客都有这种荣幸，能够在一场和平革命25年后访问曾经的历史舞台，亲眼见证历史的发展。然而他可以——2014年11月9日，戈尔巴乔夫站在了柏林勃兰登堡门前。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 比科尔更受欢迎 这是1989年6月13日：戈尔巴乔夫在当时的德国首都波恩。当时柏林墙仍矗立在那里，两德统一似乎遥遥无期。尽管如此，在德国，人们将这位时任苏联国家元首看作和平统帅。他的受欢迎程度明显高于时任德国总理科尔——而且是在科尔所在的基民盟（CDU）选民中。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 莱比锡示威的精神领袖 作为“Perestroika”、“Glasnost”（“改革”和“开放”）的政治运动之父，戈尔巴乔夫也鼓舞了“莱比锡周一示威”的人们。他的新政治理论对于当时的德国统一社会党(SED)而言太危险了，以至于东德秘密警察禁止那些刊登有关戈尔巴乔夫文章的苏联杂志出版流通。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 “毛衣外交” 1990年6月15日，科尔和戈尔巴乔夫身着便装，在露天就德国统一的形式进行磋商。最后一切都明朗了：莫斯科不再反对一个统一的德国。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 卸任后仍是政治明星 戈尔巴乔夫这时已经不是苏联元首了，然而他和太太赖莎仍然占据着德国民众的心。这时他们俩1992年3月在慕尼黑的一家啤酒屋的照片。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 给Gorbie写信 成千上万的人给戈尔巴乔夫写信，仿佛他是自己的一名好友。“比起其他僵化如同木乃伊的苏联高官，（戈尔巴乔夫）显得真实、生动的多”，吕内堡的米歇尔这样写道。这是戈尔巴乔夫1994年9月在魏玛歌德故居的照片。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 摇滚明星与政治明星相遇 这是两个有故事的人：在柏林墙倒塌10周年的纪念活动上，德国摇滚教父林悟道（Udo Lindenberg）与戈尔巴乔夫见面——这时两人都已经与自己的黄金年华挥别。然而戈尔巴乔夫在德国仍然非常受欢迎。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 时尚秀场的特别嘉宾 戈尔巴乔夫总共登上美国《时代》杂志封面15次，对此卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）只能望洋兴叹。不过，这位前苏共总书记还是很高兴2003年在汉堡给这位国际时尚大师颁奖。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 与摇滚明星肩并肩 50年的滚石历史和这位前莫斯科强人有哪些共同之处？几乎没有！然而在2004年4月17日的摇滚周年盛典活动上，戈尔巴乔夫成为了座上贵宾。即使他和世界名流肩并肩，也完全不显得尴尬或者媚俗。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 痛失爱妻赖莎 戈尔巴乔夫曾经在相当长一段时间将生活重心搬到了德国：直到2017年，戈尔巴乔夫一家在慕尼黑附近拥有一座别墅。这张照片拍摄于1999年9月20日，戈尔巴乔夫坐在俄罗斯大使馆的汽车里。这是他生命中的一个悲惨时刻。这一天，他的妻子赖莎因罹患白血病在德国明斯特大学附属医院去世。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 受欢迎的客人 戈尔巴乔夫在与柏林墙倒塌和德国统一有关的周年纪念活动上总是一位受欢迎的客人。例如，他参加了2007年10月在威斯巴登举行的德俄政府磋商会议，当时德国总理默克尔和总统普京进行了会晤。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 “结束过去，开辟未来” 1989年5月15日，戈尔巴乔夫飞抵北京。这是继赫鲁晓夫1959年9月30日到北京参加中国国庆十周年活动后，苏联最高领导人30年来首次踏上中国的领土。次日，邓小平以“中央军委主席”和“国家军委主席”的身份在人民大会堂东大厅会见了来访的戈尔巴乔夫，宣布中苏两国关系实现正常化。戈尔巴乔夫访华之时恰逢参加八九学运的学生和群众在天安门广场举行抗议，由于学生拒绝撤离天安门广场，中国国家主席杨尚昆为戈尔巴乔夫举行的欢迎仪式也改在机场内进行，后来戈氏也只能从侧门进入人民大会堂。德国前总理施密特回忆这段历史时曾说过：“此前的示威已经被容忍了数周，但这回太丢面子的事对中国政府来说实在忍无可忍。”

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 江泽民访问苏联 1991年5月15日，中共中央总书记、中央军委主席江泽民访问苏联。这次访问是对苏联总统戈尔巴乔夫1989年5月访华的回访，同时也是1989年中苏关系实现正常化后两国首次最高级别会晤，是1957年以来两国最高领导人在莫斯科的首次会晤。同一年12月25日，戈尔巴乔夫宣布辞去苏联总统一职。次日，最高苏维埃通过决议，宣告苏联正式解体。 作者: Iveta Ondruskova, Maksim Nelioubin



正是由于戈尔巴乔夫在两德统一中扮演的角色，德国人对于这位诺贝尔和平奖得主有着特殊的感情。德国总理肖尔茨周三在被问到是否会考虑赴俄罗斯参加戈尔巴乔夫赞礼时表示，现在就谈论此事“还为时过早”。

“但是我要说，我希望他能够得到他应有的尊荣”，肖尔茨补充道。



（综合报道）

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