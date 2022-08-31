戈尔巴乔夫葬礼周六举行 普京不参加

（德国之声中文网）前苏联最后一任领导人戈尔巴乔夫的葬礼将于9月3日举行，并对公众开放。

路透社指出，戈尔巴乔夫在西方世界颇受爱戴，但是在本国却因为其改革政策带来的混乱局面而饱受诟病。而在他去世之后，也没有像俄罗斯前总统叶利钦一样得到国葬级别的哀荣。

据悉，戈尔巴乔夫的葬礼将于当地时间周六中午12点举行，地点在莫斯科工会大厦圆柱大厅。莫斯科工会大厦位于莫斯科大剧院和议会下议院杜马之间，这里曾存放过已故苏联领导人列宁、斯大林、勃列日涅夫、安德罗波夫和契尔年科的遗体。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，总统普京因日程安排紧张将无法参加戈尔巴乔夫的葬礼。佩斯科夫透露，普京1日赴加里宁格勒考察，临行前他曾前往中央临床医院向戈尔巴乔夫的遗体致哀。

戈尔巴乔夫：苏联最后一位领导人的跌宕人生

俄罗斯国家电视台周四播放了普京在医院向戈尔巴乔夫遗体敬献红玫瑰的画面——按照俄罗斯的传统，当时的棺木是敞开的。戈尔巴乔夫于本周二因病去世，享年91岁。

献花之后，普京按照东正教的传统方式做了一个十字架手势，并且短暂地碰触了棺木边缘。

他的新闻秘书佩斯科夫表示，戈尔巴乔夫的遗体告别仪式将会包含一些国葬“元素”，现场会有仪仗队，并且政府也在协助丧仪的操办工作。

不过，这仍将与叶利钦的国葬待遇形成对比。在戈尔巴乔夫所领导的苏联接替之后，叶利钦成为随后成立的俄罗斯联邦第一任总统。而曾经在苏联情报机构克格勃任职的普京则是叶利钦亲自选定的接班人。

2007年叶利钦去世，普京宣布其葬礼日为全国哀悼日，当时不少国际政要，包括前美国总统老布什、克林顿都参加了叶利钦的国葬仪式。

路透社指出，俄罗斯入侵乌克兰的行动似乎是在试图部分扭转1991年苏联解体所造成的局面。戈尔巴乔夫当时允许那些东欧共产主义国家自行选择道路，允许东德和西德统一，这一决定也促使当时的苏联加盟共和国民族主义运动壮大，而他则无力平息这些运动，直到苏联走向土崩瓦解。

普京在2000年当选为俄罗斯联邦总统，在掌权五年之后他表示，苏联解体是“20世纪最大的地缘政治灾难”。

戈尔巴乔夫去世的消息公布15个小时之后，普京才发表了一段言辞谨慎的唁电，称这位前苏联领导人“对世界历史发展带来了巨大的影响”。他还表示，在上世纪80年代，戈尔巴乔夫深深体会到了改革的必要性，并且努力寻找解决紧迫问题的途径。



（路透社等）

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