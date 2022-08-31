 戈尔巴乔夫：苏联最后一位领导人的跌宕人生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2022

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时政风云

戈尔巴乔夫：苏联最后一位领导人的跌宕人生

作为苏联最后一任领导人，米哈伊尔·戈尔巴乔夫的政治遗产注定评价不一。他对东西德统一、结束冷战作出的贡献始终被人们铭记，与此同时，他在俄罗斯却受到严厉抨击，被许多人看作是苏联解体的“罪魁祸首”。让我们一起来回顾一下他一生中重要的那些节点。

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戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 31.08.2022

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