戈尔巴乔夫：苏联最后一位领导人的跌宕人生

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作为苏联最后一任领导人，米哈伊尔·戈尔巴乔夫的政治遗产注定评价不一。他对东西德统一、结束冷战作出的贡献始终被人们铭记，与此同时，他在俄罗斯却受到严厉抨击，被许多人看作是苏联解体的“罪魁祸首”。让我们一起来回顾一下他一生中重要的那些节点。
由于对结束冷战做出了巨大贡献，戈尔巴乔夫在西方广受尊敬。然而由于西方和俄罗斯之间相互实施的全面制裁，美欧国家的政要恐怕无法前往莫斯科参加这位前苏联领导人的葬礼。克里姆林宫表示，如何安排葬礼取决于亲属意愿。
蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫週二（8月30日）因病去世，享耆壽91歲。莫斯科中央臨床醫院聲明提到，他長期臥病，最終不治。各國領袖也對他的離世表達遺憾。德國之聲整理戈爾巴喬夫一生有哪些功過。
战争爆发以来，乌克兰央行一直在通过增印钞票，维持战争开支。但这一做法显然不是长久之计。
忧伤，但顽强不屈。俄罗斯入侵整整六个月之际，乌克兰庆祝国家独立日。德国之声记者Roman Goncharenko认为，一个新乌克兰已经问世，并日益强大。
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