戈尔巴乔夫是德国统一的输家?

（德国之声中文网）在西方受尊敬，在本国不受欢迎：前苏联最后一任国家元首戈尔巴乔夫的政治遗产在俄罗斯一再引致批评。对此，签署于1990年9月12日的俗称的《二加四协定》中确立的德国统一扮演了关键角色。最主要的指责：这位前克里姆林宫首脑对于同意两德统一向联邦德国政府开价过低，也未能阻止北约东扩。

今年7月，俄罗斯外交政策专家、杜马议员普施科夫（Alexej Puschkow）在即时通讯平台Telegram上写道，戈尔巴乔夫当时"至少"应能就重新统一的德国的北约成员身份提出条件。他和其他人并不批评德国重新统一本身，而是诟病戈尔巴乔夫对此事的处理。

俄罗斯总统普京也在2017年的一次采访中称戈尔巴乔夫有错。他表示，在谈判过程中，戈尔巴乔夫本应向北约要求提供具约束力的保证。

戈尔巴乔夫拒绝所有这些批评。

戈尔巴乔夫如何对科尔开放绿灯

1990年7月，科尔与戈尔巴乔夫在高加索峰会期间

《最终解决德国问题条约》由德意志联邦共和国和德意志民主共和国，以及二战的4个战胜国--苏联、美国、英国和法国的外长共同签署。 这份7页文件结束了40年之久的德国分裂状态。

该文件对边界作了约束性规定，澄清了安全问题，其中包括北约成员国身份、大规模裁减德国武装力量，从联邦德国一国就有的约50万人减少至统一后德国的37万人、苏联军队撤出前民主德国。相关谈判从1990年5月至9月举行。前期会谈则在柏林墙倒塌后不久即已启动。

戈尔巴乔夫在相关谈判时是否有一份清单，人们无从知晓。这使得对他的"错误"作分析相当困难。他自己一度不相信会有快速的德国重新统一，并曾批评科尔总理于1989年11月公布的有方向性意义的《十点计划》。

不过，1990年初，莫斯科领导层的看法改变了。戈尔巴乔夫在回忆录中写道，与核心圈内人士的磋商表明，大家确信，德国统一"无可避免"，并作出决定，推动4个战胜国与两个德国的谈判、评估驻德苏军撤出的可行性。

1990年2月10日，与科尔在莫斯科的谈判中出现突破。科尔在日记中写道，"我们获得了戈尔巴乔夫对二加四进程的同意、尤其是他对德国统一的内部安排的绿灯。"他写道，他说服了戈尔巴乔夫，不是战胜国，而是两个德国应确定其未来，因此，需要有"二加四"这一模式。

只规定苏军撤离

尤其有争议的是重新统一的德国未来是否应是北约成员。莫斯科最初表示希望德国中立，波恩的西德政府和华盛顿持反对立场。戈尔巴乔夫最终妥协。

《二加四条约》规定，在东德地区不得驻扎北约部队、不得部署核武器。在谈判期间，虽涉及了北约东扩议题、西方外交官表示，不会有东扩，但协定上并无规定。

1994年，苏军撤出德国

戈尔巴乔夫的批评者们认为，他当时应要求西方盟军也从统一后的德国撤出。俄罗斯科学院德国研究中心主任贝洛夫（Wladislaw Below）在接受德国之声采访时表示，"苏方当然能提出有关在德国驻扎的外国军队这一问题"，但"这一可能性未被利用"。

贝罗夫表示，莫斯科本也应要求美国核武器撤出德国。他指出，德国社民党在同戈尔巴乔夫的会谈中曾在这一点上表示过不满。波恩大学东欧史专家奥斯特（Martin Aust）则对德国之声表示，这一点无法实现。他指出，它是个老模式，--统一的德国作为中立国家，斯大林就曾提出过这一模式。他强调，"当年的阿登纳已断然表示不予考虑。科尔政府很可能也会拒绝。"

戈尔巴乔夫开价过低？

对戈尔巴乔夫的第二项主要指责涉及金钱。批评者们认为，莫斯科为其同意两德统一而得到的钱太少。当时，苏联在经济上一蹶不振。波恩提供了帮助，最初运去了食品。1990夏，莫斯科获得50亿马克贷款。

《二加四条约》即将签署前，科尔和戈尔巴乔夫再度就后续付款作过谈判。科尔总理提出支付100亿马克，戈尔巴乔夫提出至少应是150亿。1990年9月10日，双方达成一致：德方为苏军撤离支付120亿马克，另提供30亿马克贷款。

其实，当时，联邦政府明显会愿意拿出更多的钱。前科尔的外交顾问特尔奇克在2010年7月的一次德国之声采访时曾说过，"若戈尔巴乔夫当时说，'联邦总理先生，我同意，但这得花费联邦德国500亿或800亿马克'，--我们怎能说不？"戈尔巴乔夫的顾问法林（Valentin Falin）甚至相信，莫斯科甚至能索要高达1000亿马克的付款。

在贝洛夫等批评者眼里，戈尔巴乔夫是一个软弱的谈判领袖。他认为，1990年时，这位克里姆林宫首脑考虑得更多的是自己在历史上的地位而不是国家。波恩大学历史学教授奥斯特表示，"德国应大大感谢戈尔巴乔夫和苏联。戈尔巴乔夫当时深信，他能创造出一个全新的苏联，与一个世界新秩序相容，在这个新世界秩序里，不再有冷战那样的美苏对立。"然而，这些愿望未能实现。

德国替莫斯科说话

俄罗斯国内的批评者报怨说，戈尔巴乔夫本应坚持要有一个更长的过渡期，历史学家奥斯特则对科尔当时注重快速表示理解。他指出，从德国的视角出发，今人对统一事业得以迅速完成深感万幸，为此，德国得感谢戈尔巴乔夫。 联邦政府也以自己充任莫斯科在西方的"律师"而表达了这一谢意。德国曾助推曾经的7国集团接近俄罗斯、帮助俄罗斯加入欧洲重建与开发银行以及国际货币基金组织。奥斯特教授指出，这些步骤在有关戈尔巴乔夫政治遗产的讨论中常常不被提及。

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