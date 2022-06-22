戈尔巴乔夫前顾问：中美两国将主导全球

（德国之声中文网）"2022年2月24日，对我来说是耻辱的一天。"格林贝格承认，他并没有预见到战争的发生。"对于我们相信理性的人来说，这的确是一次惨痛的教训。英国历史学家阿克顿男爵曾经说：'权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败。'这是今天俄罗斯正在发生的事情。我们曾经认为，我们能够超越西方同俄罗斯之间的相互仇视，能够重新热爱对方，然而，这种努力显然失败了。戈尔巴乔夫被所谓的自由派推翻了，因为在他们看来，戈尔巴乔夫的改革进程过于缓慢。苏联解体之后，正是这些人在掌控权力。很遗憾，我们今天是以非常矛盾的心态去看到戈尔巴乔夫的成就的。"

格林贝格表示，他不相信所谓80%的俄罗斯人支持在乌克兰发动的战争，"但很有可能半数民众是支持战争的，当然问题在于，如果官方媒体失去了垄断地位，这种民意支持率还能维持多久。"格林贝格说："普京也只是一个凡人，总是会走的，这自然是件好事。但我并不认为，普京离开之后，俄罗斯就会自然而然地建立起民主制度。"

苏联解体之后，俄罗斯很快引入了西方的自由市场经济，在格林贝克看来，这种做法给俄罗斯带来的严重后果，其负面影响延续至今。"这是从贫穷走向赤贫的急行军。对自由市场经济的崇拜很快转变为对这一经济模式的不信任，也导致了人们对民主和自由的排斥。在没有公平的前提下，引入自由，只会形成没有社会均衡的纯粹的资本主义。对西方的态度，也就由爱变成了恨，人们认为，他们被西方欺骗了。于是乎，很多人就开始怀念苏联时期，在他们看来，苏联是一个公平的社会。"

格林贝格认为，西方的以商促变以及戈尔巴乔夫建立欧洲大家庭的畅想，都曾经发挥良好的效应，但2月24日之后，俄罗斯同西方相互靠近的尝试就没有可能继续下去了，双方的对立将会持续相当长的时间。但格林贝格仍表示，共建"欧洲大家庭"，是俄罗斯和欧洲唯一的出路。他说：

"当今世界，具有全球影响力的强国只剩下两个，即美国和中国。欧洲和俄罗斯的双方关系如何发展，已经无关紧要，但俄罗斯的人口构成、经济和文化都同欧洲非常相似，因此，俄罗斯和欧洲要想在这个世界上、在本世纪内保持影响力，除了共同发展，别无选择。我不认为，欧洲或俄罗斯任何一方能够形成单独的政治力量。"

（柏林日报）

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