戈多夫斯基：《邀舞》钢琴改编曲

美籍立陶宛钢琴家，作曲家，音乐教育家利奥波德·戈多夫斯基（Leopold Godowsky）生于1870年2月13日，1938年11月2日去世。其高超的钢琴弹奏技巧深受同行推崇，被誉为当时最伟大的钢琴家之一。戈多夫斯基的作品以复杂、难度大著称，对演奏者提出了很高的要求。

戈多夫斯基最著名的作品是《53首肖邦练习曲改编曲》。他也对韦伯的钢琴曲《邀舞》进行了改编，通过对位手法创造出旋律交织、我中有你，你中有我的独特音乐语言，将韦伯圆舞曲《邀舞》中绅士淑女一来一往，互相应答的情景描绘得维妙维肖。

请听慕尼黑和谐双钢琴组合（Duo d'Accord）演奏的《邀舞》改编曲。该组合成立于1999年，由来自慕尼黑的萨巴斯蒂安‧奥义勒（(Sebastian Euler)和来自台湾的黄晓莹Lucia Huang)組成。奥义勒和黄晓莹2006年喜结连理，共同育有一个女儿。

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