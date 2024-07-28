戈兰高地以色列占领区遭火箭弹袭击 以誓言让真主党付出沉重代价

戈兰高地以色列占领区遭火箭弹袭击 以誓言让真主党付出沉重代价2024年7月28日
（德国之声中文网）据法新社报道，哈马斯控制的加沙卫生部表示，以色列周六（7月27日）对一所学校的袭击造成30人死亡。而从黎巴嫩发射的一枚火箭弹在以色列占领的戈兰高地造成12名年轻人死亡。以色列军方表示，真主党从黎巴嫩发射火箭弹，击中迈季代勒舍姆斯镇（Majdal Shams）的一个足球场。遇难的青少年在10岁到20岁之间，另有18名年轻人在袭击中受伤。
以色列总理办公室发出的一份声明表示，真主党将为此付出沉重的代价，“这将是它付出的前所未有的代价”。
以色列总理内塔尼亚胡提前结束了对美国的访问，预计周日将抵达以色列，并于周日下午召集安全内阁会议商讨以色列该如何做出回应。
去年10月初以来，以色列军队和真主党一直在跨境交火，此前黎巴嫩真主党的盟友哈马斯袭击了以色列南部，引发了加沙战争。
联合国黎巴嫩问题特别协调员亨尼斯-普拉斯哈特（Jeanine Hennis-Plasschaert）和联合国驻黎巴嫩临时部队 (UNIFIL) 负责人拉扎罗（Aroldo Lazaro）发表联合声明，敦促双方保持“最大限度克制”，因为交火加剧“可能引发更大范围的冲突，使整个地区陷入一场令人难以置信的灾难”。
欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）也对这场“屠戮”予以谴责，并呼吁进行独立调查。
德国外长贝尔博克在社交平台X上写道：“背信弃义的袭击必须立即停止。保持冷静很重要。这场冲突已经造成太多人死亡。”
真主党否认对足球场袭击事件负责。
但以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）少将周日早些时候发出的一份声明中表示：“真主党发射的火箭弹是伊朗制造的Falaq 1型火箭弹，携带50公斤弹头。这是真主党独有的武器型号。”
至少有25000名以色列定居者居住在戈兰高地，还有至少23000 名传统上信奉什叶派伊斯兰教的德鲁兹人也生活在这片土地上。
在迈季代勒沙姆斯发生杀戮事件数小时后，一名黎巴嫩安全部门消息人士称，一架以色列无人机向黎巴嫩东部的塔拉伊亚村（Taraiyya）发射了两枚导弹。导弹摧毁了一个机库和房屋，没有造成人员伤亡。
（法新社、路透社）
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