戈兰高地以色列占领区遭火箭弹袭击 以誓言让真主党付出沉重代价

以色列军方表示，周六，黎巴嫩真主党向位于以色列占领的戈兰高地迈季代勒舍姆斯镇一个足球场发射了火箭弹，造成12名青少年及儿童死亡。以色列总理办公室发表声明表示，真主党将为此付出沉重的代价。

（德国之声中文网）据法新社报道，哈马斯控制的加沙卫生部表示，以色列周六（7月27日）对一所学校的袭击造成30人死亡。而从黎巴嫩发射的一枚火箭弹在以色列占领的戈兰高地造成12名年轻人死亡。以色列军方表示，真主党从黎巴嫩发射火箭弹，击中迈季代勒舍姆斯镇（Majdal Shams）的一个足球场。遇难的青少年在10岁到20岁之间，另有18名年轻人在袭击中受伤。

以色列总理办公室发出的一份声明表示，真主党将为此付出沉重的代价，“这将是它付出的前所未有的代价”。

以色列总理内塔尼亚胡提前结束了对美国的访问，预计周日将抵达以色列，并于周日下午召集安全内阁会议商讨以色列该如何做出回应。

去年10月初以来，以色列军队和真主党一直在跨境交火，此前黎巴嫩真主党的盟友哈马斯袭击了以色列南部，引发了加沙战争。

联合国黎巴嫩问题特别协调员亨尼斯-普拉斯哈特（Jeanine Hennis-Plasschaert）和联合国驻黎巴嫩临时部队 (UNIFIL) 负责人拉扎罗（Aroldo Lazaro）发表联合声明，敦促双方保持“最大限度克制”，因为交火加剧“可能引发更大范围的冲突，使整个地区陷入一场令人难以置信的灾难”。

欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）也对这场“屠戮”予以谴责，并呼吁进行独立调查。

德国外长贝尔博克在社交平台X上写道：“背信弃义的袭击必须立即停止。保持冷静很重要。这场冲突已经造成太多人死亡。”

真主党否认对足球场袭击事件负责。

但以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）少将周日早些时候发出的一份声明中表示：“真主党发射的火箭弹是伊朗制造的Falaq 1型火箭弹，携带50公斤弹头。这是真主党独有的武器型号。”

至少有25000名以色列定居者居住在戈兰高地，还有至少23000 名传统上信奉什叶派伊斯兰教的德鲁兹人也生活在这片土地上。

在迈季代勒沙姆斯发生杀戮事件数小时后，一名黎巴嫩安全部门消息人士称，一架以色列无人机向黎巴嫩东部的塔拉伊亚村（Taraiyya）发射了两枚导弹。导弹摧毁了一个机库和房屋，没有造成人员伤亡。

（法新社、路透社）

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