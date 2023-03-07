應對西方競爭 中國力推數十年最大機構改革

（德國之聲中文網）中國國務院週二（3月7日）發布了《黨和國家機構改革方案》，在13項具體改革要點之中，以組建國家金融監督管理總局、國家數據局及重組科技部最受關注。

中國官媒新華社指出，面對國際科技競爭及外部遏止打壓，中方必須「理順科技領導和管理體制，在關鍵核心技術上攻堅克難，加快實現高水平科技自立自強。」

《華爾街日報》7日分析，中國國家主席習近平強化了對共產黨的控制之後，正試圖透過全面改革官僚機構，提升其國家科技和金融實力，以因應與西方日益加劇的競爭關係。

彭博社也指出，中國選在此時大力推動機構改革，是為因應美國對其與日俱增的出口管制、制裁和其他懲罰性措施，尤其是在半導體及人工智能領域，美方近年致力於阻止中國獲得有望提升經濟和軍事發展的技術。

此外，中國還面臨著一系列的國內經濟挑戰。中國國務院總理李克強本周強調，地方政府債務和房地產行業的困境，是金融穩定的主要威脅。

金融機構改組

改革的主要亮點之一，是建立一個規模龐大的國家金融監督管理總局，該機構將「統一負責除證券業之外的金融業監管」，同時接管中國人民銀行（即中國央行）的日常監管及金融消費者保護職責，加強對近60萬億美元金融系統的監督。

此舉標誌著中國政府十年來推動金融監管機構合併的最新進展，也是繼早前銀行和保險監管機構合併後的又一突破。

改革之後，中國銀行保險監督管理委員會將不復存在；中國證券監督管理委員會（簡稱證監會）則將升格為直屬於國務院的政府機構。計劃指出，這些舉措旨在「解決金融領域長期存在的突出矛盾和問題」。

前中國金融監管機構負責人Ji Shaofeng告訴英國《金融時報》：「中國證監會將變得更加強大，這是件好事。」他補充說，以往中國的地方政府融資工具（LGFVs）發行的債券「存在大量問題，因為（國家發改委）將其視為地方政府籌集資金的一種方式，而未關注於金融風險。」

但在「共同富裕」的框架之下，「習近平的核心目標就是安全......（包含）技術升級和規避風險」，隆巴德諮詢公司（TS Lombard）的經濟學家格林（Rory Green）說。

成立國家數據局

另一亮點，是中國還將建立一個國家數據局，以統一管理和保護數據資料。方案寫道：「當今社會，數字資源、數字經濟對經濟社會發展具有基礎性作用，對於構建新發展格局、建設現代化經濟體系、構築國家競爭新優勢意義重大，必須加強對數據的管理、開發、利用。」

亞洲協會中國分析中心的非常駐研究員陳啟亨告訴《華爾街日報》：「建立數據局是對擴大現有網路安全監管機構——中國網絡空間管理職能的全面改革，該機構在審查制度之外沒有什麼專長。」他補充說，該機構「將獲得更多的資源、人力和更大的預算來執行法規」。

彭博社報導，國家數據局將有助中國政府控制在經濟領域蒐集到的寶貴資訊，包括那些從互聯網產業蒐集到的數據。彭博社情報公司的分析師Tiffany Tam和Robert Lea說：「對國家安全的擔憂，使數據保護問題在分歧的兩方（政界及商界）都成為了焦點。但這個問題正變得越來越政治化。」

美國已經幾乎把中國所有最先進的公司和研究機構，都列入一份稱作「實體清單」的貿易黑名單，限制美國出口商對其銷售有關晶片、超級計算（supercomputing）、雲計算和數據挖掘等領域的相關產品。這些中國企業包括華為、中芯國際和浪潮集團等產業龍頭。

“两会”看点有哪些？ 习近平将续任国家主席及国家军委主席 2023年的中国全国两会适逢中央政府换届。去年10月在中共二十大上获得历史性的第三个总书记任期的习近平预计将在两会上续任中国国家主席及国家军委主席。2018年3月，人大修宪取消了国家主席任期限制，为习近平继续连任铺平了道路。

“两会”看点有哪些？ 李克强卸任政府总理 担任中国政府总理十年的李克强将最后一次做政府工作报告。根据中国宪法的规定，国务院总理的任期最长两届，即十年。在去年10月的二十大上，李克强未当选新一届中央委员。李克强不断强调市场经济的重要性，要地方官员讲真话，被许多人形容为是一位务实、朴素、开放、亲民的政治家。他在2020年两会的记者会上表示，中国有“6亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就1000元左右“。

“两会”看点有哪些？ 李强预计将接任总理 中国新的国务院总理预计将由在中共中央政治局常委中排名第2的李强接任。如果他出任总理，将是中共执政史上从地方党委书记直升国务院一把手的第一人。李强2017年10月至2022年10月担任上海市委书记，被外界视为习近平派系“之江新军”的主要人物，其仕途与习近平的提拔密不可分。

“两会”看点有哪些？ 丁薛祥或任常务副总理 在中共中央政治局常委中排名第七的现任中共中央办公厅主任丁薛祥可望担任中国国务院排名第一的副总理。丁薛祥现年60岁，被视为习近平的幕僚长。据港媒星岛日报披露，其他三名国务院总理将分别由何立峰、刘国中和张国清担任。

“两会”看点有哪些？ 一系列新的人事任命 中共中央政治局今年2月已讨论向两会推荐国家机构和政协领导人员建议。按照惯例，建议人选与最终名单几无差池，两会只是进行流程式的投票表决。除国家主席、副主席、国务院总理、副总理外，新的人事任命还包括各部委要员、人大委员长、政协主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长等等。两会还将审议《党和国家机构改革方案》并在会后公布。

“两会”看点有哪些？ 国安系统的归属受关注 在《党和国家机构改革方案》中，国安系统的归属最受关注。据港媒报道，以往隶属国务院的中国公安部和国安部可能通过这次机构改革直属中央领导；由习近平亲自担任主席的“中央国家安全委员会”的功能或得到加强；不排除中央政法委权力可能被削弱。

“两会”看点有哪些？ 新的央行行长将确定 两会后，现任央行行长易纲将退。知情人士表示，职业银行家、中信集团负责人朱鹤新（图）有可能成为新一任央行行长；习近平的长期心腹、中国发改委主任何立峰很可能接任央行的党委书记。普遍预计，何立峰还将接任退休的刘鹤、成为主管经济、金融和工业事务的副总理。

“两会”看点有哪些？ 将释放政经政策信号 中国官媒承认去年”内外部环境的超预期因素“对中国经济造成较大冲击。结束严苛的疫情防控”清零政策“后，中国的生产生活开始逐渐恢复。”拼经济“成为新的目标。预计官方将在两会上释放有关GDP增速、财政赤字设定、房地产政策等经济政策信号。此外，两会还将审议立法法修正草案。草案拟将“坚持和发展全过程人民民主”写入其中。



官僚組織縮編

根據人大會議上發布的文件，中國還將把中央政府部門的職位數量削減5%，並將其重新分配到具有戰略意義的領域，但沒有公佈受影響的員工總數。這是自1998年中央政府和國有企業改組以來最高的削減比例，顯示習近平已將建設一個更高效的政府作為其執政十年的標誌之一。

其餘機構改革的變化，還包含將中國最高衛生監管機構——國家衛生健康委員會的部分職責劃入民政部，該職責主要與人口老齡化政策措施相關；中國將國家知識產權局在政府層級中上移，使其成為國務院直屬機構。

另外，負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織給中國政府來信來電的國家信訪局，也被調整為由國務院直接管理，以「貫徹落實新時代黨的群眾路線，加強和改進人民信訪工作，更好維護人民根本利益」。

至於先前傳出中國將出台中央內務委員會，以改組公安、國安部門的消息，在此份方案中隻字未提。

獨立時事評論家蔡慎坤7日發表推文指，「如此重大的改革方案肯定不適合拿到人大討論，此前透過港媒放風可能也是試探，發現社會各界包括國際輿論反響太大，只好暫時按兵不動，待時機成熟再行操作，實際上現在中央完全掌控了國務院，改變公安部和國安部歸屬沒有必要，換了人就達到了控制的目的。」

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