應對中美角力 專家：太平洋島國應團結一致

（德國之聲中文網）因應中國過去一年多來積極在太平洋地區擴展其影響力，澳大利亞、新西蘭與美國等民主國家近期也開始增加與太平洋島國的接觸。美國副總統哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）、澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）與新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）都出席了7月12日登場的太平洋島國論壇中。

哈裡斯13日透過視訊在該論壇發表演說時，宣布美國計畫提供6億美元的資金、在太平洋島國湯加和吉里巴斯增設新的美國大使館、並將任命首位駐太平洋特使。澳大利亞洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）太平洋事務研究員柯林斯（Jessica Collins）在接受德國之聲訪問時表示，太平洋島國絕對會歡迎哈裡斯在演說中提出的多項承諾。

不過，她認為關鍵在於這些承諾必須與太平洋地區的其他夥伴產生良好的合作，確保不同國家的援助計畫不會產生排擠效應，讓援助效率最大化。柯林斯說：「美國必須確保其投入太平洋地區事務的努力並非曇花一現，而是持續與真正致力於太平洋地區的長期發展。」

目前人在斐濟大會現場的澳大利亞格裡菲斯大學太平洋研究中心的主任肯恩（Tess Newton Cain）則認為，哈里斯所提出的承諾，確實反映了太平洋島國領袖希望著重的領域，但她也提到，對太平洋島國來說，最重要的是合作夥伴的援助是否與該地區的優先事項一致。

她告訴德國之聲：「太平洋島國領袖真正關心的是，合作夥伴提供的東西，是否與太平洋島國希望從這些夥伴關係中所得到的東西是一致的。」

中國是否主宰論壇話題？

雖然哈里斯試圖將談話內容聚焦在美國與太平洋地區的雙邊關係，但不少專家認為，美國此舉是為了抗衡中國在該地區日漸增長的影響力。今年4月，中國和索羅門群島簽署了一項安全協議，引發了對中國可能在那裡建立軍事基地的擔憂，儘管索羅門群島和中國都否認了這些質疑。

目前人在斐濟大會現場的澳大利亞格裡菲斯大學太平洋研究中心的主任肯恩（Tess Newton Cain）則認為，哈里斯所提出的承諾，確實反映了太平洋島國領袖希望著重的領域。

中國外長王毅今年5月出訪太平洋地區時，試圖達成涵蓋警務、安全、漁業、數據和自由貿易區的全區域協議，但在北京未能與10個太平洋國家達成共識後，該協議目前被擱置。格裡菲斯大學的專家肯恩告訴德國之聲，太平洋論壇的領導人公開點出氣候、新冠疫情與區域競爭是目前該地區面對最棘手的三個議題。

她說：「這代表中國會是太平洋島國聚焦議題的其中一部份，但中國也不是唯一的一部份。」並強調，「太平洋島國不希望被當成大國地緣競爭中的棋子，或是被看作大國可以爭奪的戰利品」。

肯恩提到，在這次論壇開始前，太平洋島國明確表示希望將與非太平洋島國合作夥伴的對話延期，但最後美國副總統哈里斯依然獲得在論壇中發言的機會，而她在發言結束後，也沒有接受任何現場提問。她說：「老實說，美國此舉令人有些失望，因為太平洋島國明確表達他們的期望，但美國卻未尊重這些看法。」

洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）的柯林斯則認為，在任何有關太平洋地區區域安全的辯論中，最重要的是討論如何與該地區以外的伙伴打交道，這些伙伴不一定會對區域穩定作出貢獻。她告訴德國之聲：「雖然與會各國不一定會大量地公開提到中國，但當他們提到中國時，這些國家應該會在思考如何確保區域團結之際，也反思區域團結可能受到的外部干擾。」

柯林斯引述薩摩亞總理馬塔法（Fiame Naomi Mata'afa）日前的公開言論，那就是中國5月底所提出的區域安全協議之所以未被多數太平洋島國接受，是因為太平洋論壇的核心國家尚未針對該協議進行討論。她說：「這表示太平洋論壇成員國不得不公開或私下討論當中國再次提出類似協議時，他們該如何應對。」

太平洋論壇「團結」受考驗

與此同時，身為太平洋論壇成員之一的基裡巴斯在論壇開始前，宣布因不滿論壇秘書長職務的安排，決定退出該組織。此舉被不少專家視為是對太平洋島國團結的一大打擊，而也有部分分析認為基裡巴斯的退出決定與中國有關。

洛伊國際政策研究所的柯林斯認為，當有一個太平洋論壇成員缺席該地區的重要會議時，這將不斷提醒外界這個集團「並不完整」。她告訴德國之聲：「在太平洋島嶼論壇，團結和統一是穩定的關鍵。即便這次論壇的協議仍會受到與會成員國的認可，但整個協議將被籠罩在基裡巴斯譴責該論壇的陰影下。」

而柯林斯與肯恩都認為，為了避免太平洋島國自身著重的議程被各個大國所提出的援助計劃所涵蓋過去，太平洋島國必須能向國際社會展現團結的一面。柯林斯說：「這次論壇議程中一個重要的部分是關於氣候變遷問題的國際宣傳戰略，而當有更多國家試圖深化他們在太平洋地區影響力時，這會有效幫助推動太平洋論壇的議程。」

她認為，對太平洋島國來說，這些大國的關注是一個機會。柯林斯建議：「任何希望成為太平洋島國首選合作夥伴的國家應該提出一些大膽且有創造性的氣候政策，以幫助減輕太平洋島國對其未來的一些擔憂。」

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