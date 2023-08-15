應對中國與朝鮮威脅 美日韓將舉行峰會

（德國之聲中文網）在日本和韓國關係改善、美國尋求強化與日韓合作之際，美日韓3國領袖將於週五（8月18日）在美國總統的度假勝地大衛營會晤，重點預計關注朝鮮的導彈發展，以及中國影響力擴張帶來的區域安全問題。

據路透社週二（15日）報導，美日韓3國將在這次領袖峰會啟動一系列技術、教育和國防領域的聯合倡議。不具名的官員透露，雖然此次峰會不太可能達成相互防衛承諾的正式安全協議，但3位領袖將針對區域的責任達成相互理解，並設置3方熱線，以便在危機時刻溝通。

一位美國官員表示，美日韓將採取措施以「在安全領域上更緊密聯繫」，強化集體安全；不過，要完全實現美日韓3方安全框架，仍有一段路要走。

此外，這次峰會的聯合聲明內，將包含有關維護台灣海峽和平與穩定的內容，部分措辭還可能會表達對中國欲改變台灣地位現狀的擔憂。官員稱，相關措辭預計會與美國此前在台灣議題的立場一致，避免急遽升高與北京的對立。有關聲明條款的確切措辭，將在峰會最後進行談判。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



重要的外交基地

美聯社指出，大衛營一直是美國重要的外交場域，而這次峰會將是拜登擔任美國總統期間，在大衛營舉行的首次峰會。官員表示，拜登計劃帶日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅在大衛營散步，並與2位領導人共進午餐。

一位官員還指出，白宮希望在最近外交勢頭的基礎上再接再厲，藉由這次峰會「制度化、深化和強化這3個國家之間的合作習慣」，共同因應日益複雜的印太局勢。

官員也說，大衛營的峰會旨在傳達韓國和日本之間取得的進展是「一件大事」，而且至關重要的是，兩國關係「向前發展」。

（路透社、美聯社等）

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