應對中國措辭強烈 日本外交改變路線

（德國之聲中文網）日本外務省週二（4月11日）發表今年度的「外交藍皮書」，把2022年定位為「歷史轉捩點」，一方面譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，一方面對中國的軍事擴張表示憂心。

據日本放送協會（NHK）報導，新版的外交藍皮書提到，中俄持續在日本附近進行聯合軍事活動，頻率高於以往；對此，日本將密切關注中俄軍事合作的相關動態，以維護國家安全。

藍皮書雖把日本與中國的關係形容為「重要的雙邊關係」，但北京政府的對外態度與軍事動向引發憂慮，因此日本把中國稱為「有史以來最大戰略挑戰」，動搖了基於法治的國際秩序。

台灣中央社指出，相較於去年的藍皮書把中國稱為「安全保障上的強烈憂慮」，今年的表述更為強烈。

對此，中國外交部發言人汪文斌11日批評日本「沿襲抹黑指責中國的陳詞爛調，渲染所謂的中國威脅」。針對日本關切中俄軍事合作，汪文斌稱相關合作「完全符合國際法和國際實踐，不對任何國家構成威脅，也輪不到其他人說三道四」。

去年8月和今年4月，兩位美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與麥卡錫（Kevin McCarthy）分別會晤台灣總統蔡英文，隨後中國發動了大規模軍演，日本皆表達關切。內閣官房長官松野博一10日表示，台海和平穩定對日本乃至國際社會的安全，都很重要。中國外交部10日回應，東京應停止「一切侵犯中國領土主權、損害中國海洋權益的言行」，不要插手台灣問題。

日本改變安保戰略

日本去年底修訂國安戰略三大安保文件，如同今年的外交藍皮書，也將中國的軍事舉措稱作「最大的挑戰」。當時有日媒指出，日本政府修訂安保文件的最大理由，正是因為中國不斷加強威懾能力，讓日本感到芒刺在背。

在日本發表外交藍皮書之際，日經亞洲新聞11日以長文分析日本如何透過國家安全保障會議，應對中國的挑戰。報導指出，隨著2010年以來日中之間因尖閣群島爭端，緊張局勢升級，促使日本設立國安會議。

該報導引述日本防衛官員高見澤將林說法：「我們感受到中國以武力改變現狀的強烈決心，而且中國也在加速南海的活動。」當時日本評估中國「會繼續往這條路走」，於是向美國傳達憂慮，不過美國許多人士仍致力於跟中國往來。

一位不具名的日本官員表示，過去日本人認為通往和平的道路是「保持中立」，如今卻越來越認知到，和平不會單憑日本自身保持中立而產生，而要靠著「正視區域權力平衡，創造出威懾力」。

日經報導進一步指出，日相岸田文雄對中國的立場曾被視為「鴿派」，但他上任後卻讓美國訝異，不僅迅速譴責俄國侵略烏克蘭，也誓言將日本國防開支提升到國內生產總值（GDP）的2%，並強化反擊能力。

布局印太抗衡中國

今年5月，日本將於廣島主辦七國集團（G7）峰會；近期，岸田文雄也陸續造訪G7成員國家，會晤各國領袖，並多次把中國描述為「核心挑戰」。

3月，岸田造訪印度期間，發表了「自由開放的印太地區」（FOIP）新計劃，外界普遍認為，此舉是日本為抗衡中國在印太的影響力，盼鞏固與南亞、東南亞的關係。不過，日本這方面的作為，在中國眼裡是一種「集團對抗」。

日印領袖會晤前，中國外交部發言人汪文斌曾表示：「亞太地區不是地緣博弈的競技場。有關國家之間開展合作……不應針對第三方或損害第三方利益。某些國家把所謂『印太自由開放』的調門唱得老高，實際做的卻是在打造走向陣營對抗的小圈子。」

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



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