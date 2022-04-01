 應對中國崛起 美印加強經濟合作 | 经济纵横 | DW | 13.04.2022

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经济纵横

應對中國崛起 美印加強經濟合作

美國希望印度譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並向莫斯科施壓，要求其停止所謂的「特別軍事行動」。有美國官員表示，印度對俄羅斯和中國關係加深，也有自己的擔憂。

USA | Virtuelles Treffen Joe Biden - Narendra Modi

美國總統拜登日前與印度總理莫迪舉行了一小時的線上會晤。

DW.COM

拜登11日與印度總理莫迪進行線上會晤，就印度加大購買俄羅斯石油一事做出「呼籲」，但印方卻拿出歐洲當作反例，說印度二月的採購量還不及歐洲一個下午的訂單。兩人還討論了什麼議題？

俄外长拉夫罗夫在访问印度后明显很高兴。印度决定从俄罗斯方面购买更多商品和能源。这会让莫斯科无需过于担心国际制裁，令西方不满。不过，新德里显然无意加入西方的抗俄阵营，表示会把本国利益放在第一位。

台灣多次表達加入美方「印太經濟框架」的期待，但顯然這個議題除了經濟考量，還有政治上的顧慮。中國方面又是如何看待美方這個新的經濟戰略？

（德國之聲中文網）美國貿易代表戴琪週二（4月12日）會見印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar），雙方同意新近重啟的美印貿易政策論壇（TPF）可以幫助促進雙邊貿易和減少障礙。

美貿易代表辦公室聲明說：「美印雙方都認為，2021年11月重新啟動的美印貿易政策論壇，作為擴大雙邊貿易和減少壁壘的機制有很大希望，包括在農業貿易方面。」

美貿易代表辦公室還透過聲明表示，戴琪和她的副手比安奇（Sarah Bianchi）一同參與討論了雙邊貿易關係以，以及俄羅斯入侵烏克蘭對全球貿易和經濟發展的影響。

根據路透社，有美國官員表示，對於俄羅斯和中國在俄烏戰爭期間關係加深，印度對此也感擔憂。

這次會議前，美國總統拜登告訴印度總理莫迪，從俄羅斯購買更多石油不符合印度利益，並可能妨礙美國阻止烏克蘭戰爭。美國貿易代表辦公室說，美印就拜登提出的啟動印太經濟框架交換意見，該框架旨在加強供應鏈復原力等關鍵領域的區域經濟合作。

華盛頓已經表明無意在此新框架中與中國打交道，認為這是對中國建立區域勢力範圍，並試圖成為世界上最有影響力大國的一種回擊方式。

美貿易代表辦公室說，美印官員同意繼續在2022年的美印貿易論壇會議開展工作時保持聯繫，但沒有給出後續討論的具體日期。

（路透社、美國貿易辦公室）

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