應對中國崛起 美印加強經濟合作

（德國之聲中文網）美國貿易代表戴琪週二（4月12日）會見印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar），雙方同意新近重啟的美印貿易政策論壇（TPF）可以幫助促進雙邊貿易和減少障礙。

美貿易代表辦公室聲明說：「美印雙方都認為，2021年11月重新啟動的美印貿易政策論壇，作為擴大雙邊貿易和減少壁壘的機制有很大希望，包括在農業貿易方面。」

美貿易代表辦公室還透過聲明表示，戴琪和她的副手比安奇（Sarah Bianchi）一同參與討論了雙邊貿易關係以，以及俄羅斯入侵烏克蘭對全球貿易和經濟發展的影響。

根據路透社，有美國官員表示，對於俄羅斯和中國在俄烏戰爭期間關係加深，印度對此也感擔憂。

這次會議前，美國總統拜登告訴印度總理莫迪，從俄羅斯購買更多石油不符合印度利益，並可能妨礙美國阻止烏克蘭戰爭。美國貿易代表辦公室說，美印就拜登提出的啟動印太經濟框架交換意見，該框架旨在加強供應鏈復原力等關鍵領域的區域經濟合作。

華盛頓已經表明無意在此新框架中與中國打交道，認為這是對中國建立區域勢力範圍，並試圖成為世界上最有影響力大國的一種回擊方式。

美貿易代表辦公室說，美印官員同意繼續在2022年的美印貿易論壇會議開展工作時保持聯繫，但沒有給出後續討論的具體日期。

（路透社、美國貿易辦公室）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。