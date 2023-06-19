 憂炫富作風惹禍 中國金融業者要員工低調 | 经济纵横 | DW | 19.06.2023

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经济纵横

憂炫富作風惹禍 中國金融業者要員工低調

中國政府近期加大監管金融業的力道，許多業者紛紛開始要求員工注意自身舉止，穿戴盡量不要太豪奢，也不要在社交媒體上炫富，避免被北京盯上。

路透社指出，中國金融業者紛紛要求員工作風低調，避免在這波反貪腐運動中惹禍上身。圖為北京人民大會堂。

路透社指出，中國金融業者紛紛要求員工作風低調，避免在這波反貪腐運動中惹禍上身。圖為北京人民大會堂。

（德國之聲中文網）在中國政府希望縮小貧富差距之際，中國的金融公司也加入了撙節開支的行列，除了減薪、砍獎金之外，亦要求員工上班不要穿戴昂貴的衣服、手錶，同時縮減旅遊、娛樂的支出。

路透社週一（6月19日）的報導稱，從事金融業的專業人士是中國收入最高的勞工群體，而這群人張揚的生活方式與財富常常在社交媒體上招致批評，也惹怒了中國政府。

日前中國國企爆發「牽手門」，事件當事人、中石油全資子公司寰球工程項目管理有限公司總經理胡繼勇與一名女子牽手逛街，遭中國網友批評其婚外情過於「明目張膽」；該女子更被「起底」曾多次在社交媒體上炫富，引起網民撻伐。事發以後，胡繼勇迅速遭到免職，此事也成了中國政府「反腐」行動的樣板

員工衣著忌招搖、要低調

去年10月，中國國家主席習近平在二十大報告內提及「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰」。

根據中國共產黨中央紀律檢查委員會（中紀委）網站，今年1月中紀委書記李希在工作報告中，把金融業、國有企業、政法等「權力集中、資金密集、資源富集」的行業列為整治貪腐的重點，並稱要糾正「享樂主義、奢靡之風」；2月，中紀委更發表文章，強調應破除「金融精英論」、「唯金錢論」、「西方看齊論」

路透社指出，北京的態度促使金融公司採取行動，不論是國有企業或私營業者，都在確保自己沒有違反政府推動的意識形態。

中國一間大型國有共同基金的員工向路透社匿名透露，公司要求他們別在社交媒體上傳高檔飲食、衣服或包包的照片，盡量不引起監管單位注意，也避免社會大眾批評。另一間中型銀行的員工則表示，公司要他們上班時別穿奢侈品牌或背名牌包，出差的時候也不能住五星級飯店。還有一位知情人士也說，一間國有保險公司的高層被告知不能穿昂貴的衣服去上班。

金融從業人員是中國收入最高的群體之一，但近期受北京反腐運動影響，許多業者要求員工避穿高檔服飾。（示意圖）

金融從業人員是中國收入最高的群體之一，但近期受北京反腐運動影響，許多業者要求員工避穿高檔服飾。（示意圖）

砍薪水和獎金

據2位不願具名的消息人士說法，中國工商銀行、中國建設銀行打算從今年起，削減銀行總部員工的津貼。他們說，每個月大約人民幣1500元至2000元的夏季津貼從這個月開始取消。這2間銀行皆未回應路透社的置評請求。

6月初，路透社曾報導，中信證券正在削減投資銀行部門的薪酬，把底薪降低15%；該公司的競爭對手、中國國際金融股份有限公司，也把投資銀行部門員工今年的獎金砍了30%至50%。

《財新周刊》4月也指出，從中國上市公司2022年的年報可以看出，「多家上市券商人均薪酬較上年降2成，高管降幅超3成……銀行業整體薪酬雖變化不大，但高管薪酬明顯下降；信託業不僅整體薪酬水平下滑，還出現大幅裁員」。

金融監管機構以身作則？

在習近平推廣「共同富裕」以及反貪腐的驅動力之下，中國近期展開金融監管機構的改革。

根據2023年的機構改革方案，中共黨內再次組建了「中央金融工作委員會」，強化黨對金融體系的指導。中國國務院5月則掛牌成立了「國家金融監督管理總局」，在原來的「中國銀行保險監督管理委員會」（銀保監會）基礎上創設。

中國今年初實施大規模機構改革，金融監管單位此後形成「一行一局一會」的格局，即中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局，以及中國證券監督管理委員會（證監會）。

中國今年初實施大規模機構改革，金融監管單位此後形成「一行一局一會」的格局，即中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局，以及中國證券監督管理委員會（證監會）。

據路透社上個月報導，機構改革之後，證監會和人民銀行都削減了2023年的員工薪資預算。彭博社分析證監會的預算報告指，該單位今年提撥的員工薪資與津貼預算比前一年少了17%；有知情者更曾透露，部分員工可能遭減薪50%以上。此前，任職於金融監管單位者，薪資比一般的中國公務員來得高。

中國去年底結束嚴苛的疫情清零政策，但各界對於其經濟復甦前景抱持謹慎態度。根據中國統計單位4月公布的數字，今年第一季度中國經濟同比增長4.5%，高於預期。不過，5月的居民消費價格與生產者價格卻雙雙下滑，有專家認為中國正面臨通貨緊縮的風險，中長期而言會導致經濟疲軟。此外，5月份中國青年的失業率達到20.8%，也再度創下新高。

倫敦國王學院中國和東亞商務的資深講師孫新（Xin Sun，音譯）告訴路透社：「在經濟成長勢頭低迷、政府總體預算增長不如往昔之際，要怎麼在政權內部分配資源和利益，對黨而言是關鍵的政治優先事項，也是近期推動緊縮政策的最重要動力。」

「中國的不平等狀況來到很高的水平，這已經持續很長一段時間了。」孫新說，中共黨內現在正藉由削減「金融精英」的利益，來減少政權內的不平等，以實現政治穩定。

（綜合報導）

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