憂港疫情成政治危機  韓正關注私院拒收新冠患者

（德國之聲中文網）香港至今累積超過47萬宗新冠病毒感染個案，約2,000人死亡。正在北京召開的中國兩會，今年香港議題也聚焦疫情工作。主管港澳事務的中國國務院副總理韓正，3月6日在北京接見港澳全國政協委員。多家港媒廣泛引述與會的政協稱，韓正主動詢問香港私家醫院拒絕接收新冠病人的情況，質疑此做法有違「白衣天使」的救人使命，並舉例稱武漢爆發疫情時，公私營醫院均須參與救治工作。

官媒央視則報導，韓正在會上表示香港疫情「形勢嚴峻」，港府要切實承擔起主體責任；中央各部門和地方要全力支持，確保物資供應，加強醫療救治和落實防控措施。而港區全國人大代表3月7日早上會見韓正後向港媒表示，中國國家主席習近平高度關注，韓正要求港府實行有力措施，減低新冠病亡率。

韓正一席話令香港私家醫院成為眾矢之的，香港私家醫院聯會主席何兆煒反稱，有關批評是源於社會有誤解，導致把誤解帶給國家領導人。他接受媒體訪問時指，私家醫院沒有足夠隔離和負壓設施，而政府對私家醫療系統的定位，也是主力處理非新冠病人。部分私院被批評不為發燒病人看診，何兆煒說在能力許可下，會盡量處理輕症患者。

半官方智庫「全國港澳研究會」副會長劉兆佳指，北京認為香港疫情已演變成全國性問題，甚至政治危機。他說中央對港府處理疫情感到不滿和擔憂，言下之意有問責意味，擔心民怨會不利政治穩定。

養老院成重災區

3月6日香港新增153宗新冠死亡個案，創疫情以來新高。第五波疫情中，超過9成死者都沒有接種疫苗，60歲或以上的長者也佔了死者逾9成，其中許多來自老人院。長者和院舍的疫苗接種率，一直是多個年齡區間之中的最低。

香港超過8成安老院舍爆發疫情，總數多達662間，環境擠迫和醫院超負荷，令院舍成為這波疫情的重災區。死亡人數增加和員工感染，也令殮房和遺體處理工作遇瓶頸，當局稱要在醫院戶外設立凍櫃作臨時停屍間。

疫情也蔓延至監獄，當局早前在全港收押所實施「鎖倉檢測」，發現上千名在囚人士受感染。消息指部分知名在囚民主派人士，包括被控國安法的支聯會李卓人、副主席何俊仁、社運人士古思堯等在獄中確診，他們都是年過65的長者。李卓人的臉書專頁發帖文，指李卓人病情輕微，現正在醫院隔離，身心沒有大礙。懲教署也有千名職員染疫或被列為密切接觸者，宣布繼續停止親友和律師探訪。

同時，法庭繼2020年初後再度停擺，大部分聆訊押後至4月11日後，未來一個月只處理保釋申請、還柙候判和緊急案件。有在囚人士親屬和法律界人士擔心，防疫措施會削弱被告的權利。「人權觀察」關注香港在囚人士的疫苗接種率偏低，只有36%打了第一針，令獄內傳染風險增加。

探討亞洲特色共存模式？

港府早前指會在3月推行全民強制檢測，但仍未公布細節。行政長官林鄭月娥曾經表示，不會實行全港封城。坊間對於如何實施強檢有不同揣測，有媒體引述匿名消息指可能會在3月底至4月初舉行。最近一星期以來，不少民眾因擔心會有禁足令而囤積食物和日用品，超市出現搶購潮，部分貨架空空如也，大牌子的止痛藥和退燒藥等也一盒難求。

香港運輸及房屋局局長陳帆3月7日接受電台訪問時表明，全民強檢期間一定不會停止公共運輸系統，因為要讓部分市民上班維持醫療和金融運作，當局亦要動用公共交通工具運送確診者到檢疫中心。他也說會考慮參考外國經驗，例如：容許每個家庭派一人外出購買生活物資。而目前鮮活食品供應充足，超市食品有3個月存貨量，只是員工染疫影響補貨速度，呼籲市民切勿囤貨。財政司司長陳茂波早前也放話安撫業界，強調強檢期間會維持金融市場運作。

港府被批評政策訊息混亂，導致社會對抗疫和防疫策略無所適從。不止一位香港專家指出，香港已經錯過全民強檢的最佳時機，建議應該在這波疫情尾聲才進行，以達至清零的效用。與此同時，中國內地開始有聲音提出探討「中國式與病毒共存」模式。

香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆也在3月6日表示，香港的確診個案不會完全清零，而內地的「動態清零」亦非追求零確診。他認為現在應思考「有亞洲特色的共存策略」，包括考慮新加坡的有序管控方式。

（綜合報導）

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