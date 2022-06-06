憂朝鮮進行核試驗 美韓軍機展示空中武力

（德國之聲中文網）美國朝鮮問題特使金星容週二（6月7日）表示，朝鮮可能「隨時」進行第七次核試驗，並且他強調朝鮮沒有表現出重返談判的意願。

他表示，朝鮮今年試射了數量空前的彈道導彈，其官員言辭中也暗示了平壤可能計劃使用戰術核武器。他重申，美國評估的結果顯示，朝鮮可能正準備進行第7次的核試驗。

當被問及朝鮮核試驗可能發生的時間時，他說：「我沒有更多的資訊了。他們顯然已經做了準備工作。我的理解是，他們可能在任何時候進行試驗。」

金星容指出，6月5日，朝鮮從全國各地進行了8枚彈道導彈的試射，是有史以來朝鮮在一天內發射最多彈道導彈的一次。他說：「朝鮮現在已經在2022年發射了31枚彈道導彈，這是它在一年中發射最多數量的彈道導彈，超過了它之前在2019年發射25枚導彈的記錄。而現在才6月。」

金星容表示，美國願意與朝鮮進行外交接觸，並解決平壤關注的問題，「但朝鮮沒有回應，而且也沒有表現出有興趣參與對話的跡象。」

他補充道，平壤也沒有表現出對討論援助以及處理該國近期爆發的新冠疫情之興趣。

同日，韓國和美國在美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）訪問期間，進行了一次聯合空中力量展示，20架戰機飛至朝鮮半島西部海域。謝爾曼說，如果朝鮮進行核試驗，兩國將會「迅速而有力的」反應。

金星容拒絕透露美國及其盟國將採取什麼具體措施，儘管他預期會遭遇「聯合國安理會方面的問題」。他說，非常不幸的是，在朝鮮近期進行的導彈試射後，中國與俄羅斯否決由美國主導、對朝鮮進行更多制裁的提案。他說，希望中國今後能更積極地協助說服朝鮮實現無核化。

金星容說：「我們擔心的一個問題是，當朝鮮看到安理會無法共同作出反應時，它實際上可能會鼓勵朝鮮採取進一步的挑釁行動。」

（路透社、法新社）

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