 憂放錯重點 美結束川普時期「中國行動計畫」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2022

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憂放錯重點 美結束川普時期「中國行動計畫」

「中國行動計畫」始於2018年，對美國大學教授在尋求聯邦撥款資金時是否披露與中國的財務關係，以及軍事附屬大學的中國訪問學者進行廣泛調查。現在這項計畫確定喊停，為什麼?

Handelskrieg | Fahnen von USA und China | Symbolbild

「中國行動計畫」是在2018年由當時的司法部長塞申斯(Jeff Sessions)設立，用來應對美國官員所說的中國竊取美國智慧財產權和監視美國工業和研究的相關指控。

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美国司法部周四撤销了对麻省理工学院华裔教授陈刚（Gang Chen）的刑事指控。陈刚此前被指控犯有电信欺诈、未报告外国银行账户和虚假陈述等罪行。

据美媒报道，田纳西大学诺克斯维尔分校已提出恢复华裔教授胡安明职务、补发工资等。此前胡安明被指控在接受NASA研究资助时隐瞒了与一所中国大学的关系，相关指控在今年9月被撤销。该案也再次展现了美国司法部“中国行动计划”面临的困境。

美国斯坦福大学177名学者、教授联名向美国司法部发出公开信，要求停止在美国大学内搜查中国间谍。这封公开信指出，特朗普任期内美国司法部推出的“中国行动计划”(China Initiative)引发了人们对种族身份背景的担忧，正在损害美国的研究能力和科技竞争力。

(德國之聲中文網)  負責美國國家安全司的助理司法部長奧爾森(Matt Olsen)週三 (2月23日)在喬治梅森大學國家安全研究所演講中表示，前總統川普時期的「中國行動計畫」(China Initiative)造成了「種族恐懼」，使科學研究受到影響。

他說:「透過把案件歸入中國行動計畫的範疇，我們協助產生了一種有害的看法，即司法部對與中國有關犯罪行為的調查和起訴適用較低的標準，或者我們以某種方式對與中國有種族、民族或家庭關係的人持不同看法。」

在「中國行動計畫」下，至少有20名學術研究人員面臨指控，其中包括哈佛大學教授利伯 (Charles Lieber)，他在去年12月被判在聯邦資助的研究中謊報與中國的關係。

但有人抱怨該計劃阻礙了學術合作並助長了反亞裔偏見，該部門的多個案件也因為缺乏證據而被駁回，包括針對麻省理工學院教授陳剛的案件，他被指控在尋求聯邦撥款資金時隱瞞與中國的關係。

這也使這項本因打擊中國間諜活動和知識產權盜竊的計劃面臨種族爭議而受到人權團體和一些國會議員的嚴格審查。

奧爾森告訴記者，他相信這一舉措是出於真正的國家安全考慮，不相信調查人員是基於種族而針對這些教授，但他也說他必須對他聽到的關切做出回應，包括來自亞裔美國人團體的關切。

他說：「任何造成司法部根據種族或族裔適用不同標準的印象，都會損害該部門和我們的努力，並損害公眾。」

奧爾森補充，當涉及到未來可能涉及研究人員的案件時，司法部門不會「放棄任何工具」，該部門也不會放棄任何針對教授的未決案件。他說：「司法部門將繼續支持我們目前正在起訴的案件。」

USA Anhörung Matthew G. Olsen Vize Justizminister

奧爾森提到，今後，司法部將有更高的標準，並在今後對學術界提起類似的刑事案件之前進行更嚴格的監督。

亞裔團體回應

一些曾遊說該部門結束「中國行動計畫」的亞裔美國人團體和官員對這一舉措表示歡迎。加州民主黨議員、國會亞太裔美國人核心小組主席趙美心說，該計畫有害專業，阻礙了亞裔美國人追求科學、技術、工程和數學方面的學術專長，並強化了刻板印象。

她在一份聲明中說：「我們國家面臨著來自世界各地的嚴重的國家安全問題，但我們的反應必須基於證據，而不是種族主義和恐懼。」

加州的民主黨議員劉雲平在接受路透社採訪時說，很高興司法部正在改變做法，「不再關注與間諜活動和間諜活動無關的事情。

他說:「這個改變會讓計畫對亞洲人和亞裔美國人的種族定性減少，這是一件好事......現在我們需要來監督它，看看這個變化究竟會帶來什麼。」

OCA-亞太裔美國人促進會的全國主席琳達·吳(Linda Ng)也說，她的組織對這些變化持「謹慎樂觀」態度，但她警告，這不應該僅僅是「重塑品牌」的做法。

新戰略對中國放軟?

美聯社報導，當有證據表明研究人員有惡意、嚴重欺詐以及與經濟和國家安全有關時，聯邦檢察官仍會對其進行資助欺詐案，華盛頓的部門國家安全司的檢察官將發揮監督作用。在某些情況下，檢察官可能會選擇民事或行政解決方案而不是刑事指控。

奧爾森認為，原本的作法反而是承認對中國的關注過於有限。他說:「我們看到中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮等國家在其邪惡活動中變得比以往任何時候都更具侵略性和能力。 我們的新戰略是由威脅驅動的。」

司法部的新戰略將主要關注幾個核心領域的案件：保衛國家免受間諜活動、出口管制和違反制裁的威脅；保護企業知識產權、有關美國人的個人資料和供應鏈；以及保衛民主免受獨裁政權帶來的日益嚴重的威脅。

奧爾森在演講前與記者討論了這些變化，並說：「通過挑選一個國家，中國行動記襪所做的，在某些方面創造了一個有點失去遠見的方法，我不認為它真正反映了威脅現況的性質。」

他說：「不要搞錯了，我們將毫不留情地捍衛我們的國家免受中國的威脅。」

(路透社、美聯社)

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