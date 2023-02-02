憂捲入台海衝突 菲總統盼與日本簽署軍事協議

（德國之聲中文網）路透社報導，菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）週日（2月12日）表示，如果與日本簽訂《訪問部隊協定》（Visiting Forces Agreement，縮寫VFA）有助於加強國家安全，菲律賓沒有理由不這麼做。

小馬科斯9日前往日本進行了為期五天的訪問，根據一份官方記錄，馬科斯在12日回國前告訴記者：「如果這（VFA）有助於保護菲律賓，比如說保護我們的漁民、我們的海洋領土......，我不明白為什麼我們不應該採用。」

小馬科斯訪日的目的，是與日本建立更緊密的安全關係。由於擔心中國在該地區的侵略行動，東京在去年12月宣布了自二戰以來最大規模的擴軍計劃。

然而，小馬科斯也告訴記者，他在尋求與東京簽訂該協議時會謹慎行事，「我們不想顯得是在挑釁。」

菲總統：不是針對中國

中國是菲律賓的最大貿易夥伴。小馬科斯上個月出訪北京時與中國國家主席習近平會面，在會後為菲律賓帶來了價值228億美元的投資承諾。

當被《日經新聞》問及他是否擔心菲國與美日的安全協議可能破壞中國投資時，小馬科斯說：「這些行動都不是針對中國。我們與日本、韓國、澳大利亞等其他國家進行的協調和聯合演習，實際上是我們所有人對該地區緊張局勢加劇的回應。」

此外，根據《日經新聞》，每年有價值3兆美元的貿易會經由南海達成交流。小馬科斯強調，不論是對菲律賓本身，還是對中國和日本來說，「最主要的利益是能持續安全地通過南海……我們的經濟一大部分都依賴於此」。維護該海域的和平，「對該地區的所有人來說都是非常、非常重要的事情。」

同時，小馬科斯提到亞洲地區的未來應「由該地區的人決定，而不是由另一種外部力量決定」。

憂捲入台海爭端

隨著台灣周圍的緊張局勢升級，菲律賓近期不斷加強與美國、日本之間的防務關係。 12日，小馬科斯接受《日經新聞》獨家採訪時表示，由於其國家位置比鄰台灣與中國，他「很難想像」菲律賓能不被捲入台灣海峽的潛在衝突之中。

「不管是誰......不管是哪一方在（對台海衝突）起作用，我們將被帶入衝突。」小馬科斯告訴《日經新聞》。

小馬科斯指出，他的家鄉菲律賓北部的北伊羅科斯省，距離台灣南部城市高雄只有40分鐘的飛行距離，「我們覺得我們處於（衝突）前線。」他強調，若台海發生衝突，他首先需要保障的是居住在台灣的15萬菲律賓人，至於可能的軍事回應，「這取決於事件是如何走到（衝突）那一步的。」

「我真誠地相信，沒有人想打仗......。我們將繼續建議並勸告所有相關各方保持克制。」小馬科斯告訴《日經新聞》，菲律賓的外交政策致力於維護和平，並以國家利益為出發點。他說：「我們必須看到什麼是對菲律賓有利的。」他還呼籲，各國應該通過外交手段而不是軍事手段來解決分歧。

尋求與美日合作

美國和菲律賓2日宣布達成協議，允許美國軍隊依《訪問部隊協定》進入菲律賓另外4個軍事基地，這些基地位於菲律賓北部，靠近台灣和南中國海。中國稱此舉破壞了地區穩定並加劇了緊張局勢。

路透社報導，小馬科斯和日本首相岸田文雄簽署了一項協議，允許他們的武裝部隊在救災期間合作，這項協議被視為後續協議的第一步，未來可能允許兩國在彼此的土地上部署部隊，進行軍事演習。

日本在菲律賓的軍事部署有助對抗中國在南海的影響力，因為中國在該領域填海造地並將人工島軍事化，以宣稱其主權，其中涉及菲律賓自認擁有主權的爭議領海範圍。

岸田亦表示，菲律賓和日本已同意嘗試建立一個合作框架，以「加強和促成聯合演習的進展」。去年10月，美國、菲律賓依據兩國之間簽署的部隊部署協議舉行年度軍演，日本當時以觀察員身分參加。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



（路透社、《日經新聞》）

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