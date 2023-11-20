憂心南海 菲律賓總統見完習近平又拉攏越南

（德國之聲中文網）菲律賓總統小馬科斯(Ferdinand Marcos Jr.)於11月17日在美國舊金山和一同出席APEC峰會的中國國家主席習近平舉行了會晤，並表達了對"西菲律賓海"局勢的擔憂。南中國海被菲律賓方面稱西菲律賓海。

小馬科斯在會後對媒體表示，菲中兩國需要繼續溝通，而維護和平、保持開放航路的關鍵之一就是舉行會晤。他說："我們試圖拿出一套機制，從而降低當地的緊張局勢。"不過並未詳細說明機制的具體內容。

小馬科斯還說，他已經就近期菲中兩國船隻的衝突表達了擔憂，並強調了菲律賓漁民的權益，"我提議雙方回到菲中兩國漁民都能在該水域捕魚的狀態"。近年來，菲律賓漁民時常抱怨中國海監船隻以及海上民兵組織阻撓其在菲律賓聲索的200海里專屬經濟區進行捕魚作業。

一段時間以來，中菲兩國之間已經因主權爭議發生了一系列衝突，有關爭議引發武裝衝突的風險也與日俱增。約兩星期前，中國和菲律賓船隻再度在南中國海域發生衝突。菲律賓方面宣稱，一艘中國海警船及其隨行船隻做出危險動作，並用水炮朝向一艘菲律賓補給船發動攻擊。中國則反駁說，中國船隻是依照海事法為捍衛本國主權採取了合理行動。

菲律賓總統還透露，他和習近平都同意兩國關係不應當被全球地緣政治所主宰。"我不認為會有任何人發起戰爭。"

另起爐灶？

與此同時，小馬科斯也在強調和其他東協國家合作應對南海問題。他在11月20日發表講話稱，鑒於東協與中國之間的《南海行為準則》談判進展緩慢，菲律賓已經接洽越南和馬來西亞，探討另起爐灶出臺一份行動準則。

小馬科斯是在參加完舊金山APEC峰會、返程經停夏威夷時發表上述講話的。他表示，南中國海地區不斷緊張的局勢促使菲律賓與鄰國及盟友攜手維護繁忙航道的和平，"我們依然在等待東協與中國之間的《南海行為準則》，但不幸的是進展相當緩慢。"盼菲律賓與越南、馬來西亞的行動準則能夠吸引其他東協國家加入。

中國、馬來西亞、越南方面暫未就菲律賓總統的表態置評。值得注意的是，中國官方媒體迄今沒有對習近平與小馬科斯的會晤進行任何報導。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



讚揚美國

小馬科斯2022年出任菲律賓總統以來，國家外交政策開始重新傾向美國，與前任杜特爾特的親中策略形成反差。早前，菲律賓宣布擴大美軍使用該國軍事基地的許可權，招致了北京的不滿。

中國對幾乎整個南海都提有主權訴求，近年來還大幅擴建島礁並部署機場、雷達站、導彈基地，引發了同樣對該海域提有主權訴求的眾多鄰國的緊張。美國方面則針鋒相對地頻頻派遣軍艦前往南海水域進行"自由巡航"行動。

在11月20日的講話中，菲律賓總統還說，中國軍隊顯露出興趣、並且想要大興土木的島礁"離菲律賓海岸越來越近，形勢已經變得越來越嚴峻。"小馬科斯同時讚揚說："反觀美國，他們總是站在我們身後，不僅限於口頭表態，也有具體的支持。"

（路透社等）

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