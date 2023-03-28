憂台灣遭入侵 日本舉行疏散演習

（德國之聲中文網）日本以中國咄咄逼人的軍事擴張威脅為由，自去年來大改防禦態勢，增加國防預算，並加深與美國、菲律賓等主要盟友的合作。面對潛在的台海軍事衝突，日本南部的偏遠島嶼也在加強準備。

3月18日，日本沖繩縣舉行模擬演習，首次以疏散靠近台灣的島嶼上約10萬居民為目標。日本官員擔心，如果中國侵台，日本南部可能受到影響。日本地方和中央政府官員都參與了先島群島幾個城市舉行的演習，該群島距離台灣約360公里（224英里）。

據日媒報導，這次演習模擬了將沖繩縣內小島上的居民，帶到石垣及宮古等較大島嶼上，然後再轉移到九州避難，除了疏散12萬名居民及遊客，另有140萬人就地於九州或附近避難。

日本官方計劃使用民用飛機與船隻撤離相關人員；沖繩當地政府則將與航空及渡輪公司或其他運輸業者合作完成任務，預計整個疏散工作需要約6天時間完成。

美駐日軍事基地或成目標

雖然沖繩官員試圖淡化疏散演習與中國可能侵台的關聯性，但一些專家表示，沖繩靠近中國與台灣，又擁有美國軍事基地，這些事實都使其成為「明顯的中國攻擊目標」。

日本新潟大學國際研究和區域發展系教授畠山京子說：「如果中國入侵台灣，解放軍也可能攻擊美國在沖繩的軍事基地，這意味著日本將自動被捲入與中國的戰爭中。」

她告訴DW：「日本需要避免沖繩平民傷亡，這就是疏散演習變得越來越重要的原因。」

去年12月，日本最西端的與那國島也舉行了針對潛在彈道導彈襲擊的疏散演習，與那國島距台灣僅110公里。

日本就全國瞬時警報系統（J-Alert）故障道歉

美國亞洲集團（The Asia Group）國防分析師休斯（Eleanor Hughes）告訴DW，這些準備工作，部分目的是為了「加強日本各級政府在危機管理方面的協力合作」。

她表示，這些看得到的準備帶來的後果是，讓「日本公民更難排除一旦發生戰爭，日本能完全不受影響的可能性」。

但一些專家懷疑這些疏散演習的有效性，他們指出，去年10月朝鮮向日本上空發射彈道導彈時，日本的全國瞬時警報系統（J-Alert）出現故障，日本內閣官房長官因此向公眾道歉。

美國天普大學日本分校（TUJ）亞洲研究主任金斯頓（Jeff Kingston）說：「如果政府的警報系統功能無法發揮作用，日本人可能會想：他們為什麼要為潛在的意外事件煩惱呢？」

他告訴DW：「為確保生活在偏遠島嶼上的人，在發生任何緊急情況時能得到足夠的支持，日本地方政府還有很長的路要走」。

金斯頓表示，目前還不清楚地方政府會提供多少支持，另外沖繩的通訊及交通連結仍然有限，而這反而會限制疏散計畫的有效性。

俄烏戰爭替日本保護民眾提供洞見

其他分析人士補充道，軍事衝突一旦爆發，屆時要真的從偏遠島嶼撤離數萬人非常困難。他們認為在這種情況下，要確保平民能安全撤離，唯一的方法是交戰各方達成某種默契。

日本上智大學政治學者中野晃一表示：「從烏克蘭的經驗來看，我們知道（在戰爭期間）疏散平民非常困難，大規模疏散則更難執行。」

金斯頓與中野晃一皆提到二戰期間沖繩殘酷的歷史。1945年美日在沖繩交戰造成超過20萬人死亡，當地人民因此對疏散演習及相關努力持懷疑與擔憂態度。

中野晃一告訴DW：「許多人覺得，現在又有一些準備措施，要把沖繩當作潛在軍事衝突的緩衝地帶。（日本）政府別無選擇，只能承認在某種程度上，沖繩不如以往安全，這就是為什麼他們必須進行疏散演習。但我認為這不能真正讓當地人放心。」

日本對台灣的同情

去年夏天，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台時，台海緊張局勢尤為嚴重。中國視該訪問為含蓄支持台灣獨立，並舉行大規模軍演回應，據報導有數枚中國導彈落入日本專屬經濟區。

去年12月舉行疏散演習的與那國島居民告訴日本《讀賣新聞》，這起事件讓他們意識到來自台海對岸的軍事威脅在上升。

同月，日本公佈了自二戰以來最大的國防預算增幅，目標是將國防經費提升到其國內生產毛額（GDP）的2%，同時加強其反擊能力。日本在新國家安全戰略中，將中國描述為「確保日本和平與穩定最大的戰略挑戰」，並強調北京並未排除對台灣使用武力的可能性。

金斯頓補充道，日本外交政策已納入與台灣安全有關的問題，長期以來也普遍對台灣表示同情和支持，他表示無論誰執政，東京對台灣的承諾都會持續。

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