 憂北京暗助莫斯科 美中高官羅馬會談 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2022

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时政风云

憂北京暗助莫斯科 美中高官羅馬會談

美中兩國因俄烏戰爭的關係日益緊張，兩國高官14日在羅馬舉行會談。這時傳出有美國官員向媒體透露，俄羅斯已向中國請求提供軍事裝備，以助戰事延續。

Schweiz | Diplomatentreffen USA und China

圖為2021年10月6日，中共中央政治局委員、中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪（右一）在瑞士蘇黎世會見了美國國家安全顧問傑克-沙利文（左一）。

DW.COM

俄羅斯13日證實對烏克蘭西部一個軍事設施發動襲擊，稱殺死多名外國傭兵並摧毀外國武器。在各界譴責其襲擊之際，俄烏代表持續會晤，並稱談判有所進展。然而，烏克蘭南部馬里烏波爾的情勢也越來越危急。

俄罗斯方面周日表示，莫斯科希望中国能够帮助其抵御西方制裁对其经济造成的打击。俄罗斯将近一半的黄金和外汇储备都因为制裁措施而遭到冻结。

周六以来，接近波兰边界的乌克兰西部城市利沃夫周边目标受到多次空袭，包括一处军事基地，造成较大人员伤亡。乌克兰还指控俄军劫持了两个城市的市长。

有评论认为，俄罗斯入侵乌克兰之初，中国改变俄乌两边兼顾之立场，转而偏向俄罗斯的方向发展。不过，随著乌克兰战况紧绷与国际对俄制裁接踵而至，中国对俄罗斯的支持已成为其外交难题，也影响中国对外关系。

(德國之聲中文網) 美國國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)週一 (3月14日)將在羅馬與中國最高外交官楊潔篪會面。他警告北京，如果幫助莫斯科逃避對烏克蘭戰爭的全面制裁，「絕對會」面臨後果。

蘇利文13日告訴CNN，華盛頓認為，中國在入侵發生之前就知道俄羅斯正在計劃在烏克蘭採取一些行動，儘管北京可能不了解計劃的全部內容。

他說，現在華盛頓正在密切關注北京在多大程度上向俄羅斯提供經濟或物質支持，如果發生這種情況，華盛頓將施加後果。

蘇利文說：「我們正在直接地、私下地與北京溝通並表明，了解大規模逃避制裁的努力，或對俄羅斯提供支持以填補制裁，都會對中國本身產生後果。 我們不會允許這種情況繼續下去，也不會允許世界上任何一個國家在這些經濟制裁中給俄羅斯提供生命線。」

根據路透社，拜登政府的一位高級官員匿名表示，烏克蘭戰爭及其對地區和全球安全的影響將是蘇利文與楊潔篪會晤期間的一個「重要議題」，因為中國正採取行動，「與俄羅斯結盟，以推進他們自己對世界秩序的看法」。

這位官員說，這次會議已經計劃了一段時間，是華盛頓和北京為保持開放的溝通渠道和管理世界上兩個最大經濟體之間的競爭所做的更廣泛努力的一部分。該消息人士補充說，沒有預期的具體結果。

美國官員說，在羅馬期間，蘇利文還將與意大利總理德拉吉(Mario Draghi)的外交顧問馬蒂奧洛 (Luigi Mattiolo)會面，繼續協調全球對俄羅斯總統普丁發動戰爭的回應。

中國會扮演什麼角色

根據中國外交部針對兩人會晤發布的消息，其中並沒有提到烏克蘭，只說「這次會晤的重點是落實去年11月中美兩國元首視頻會晤達成的重要共識」。

中國外交部發言人趙立堅說:「雙方將就中美關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見。」

中國與全球化智庫理事長，中國政府顧問王輝耀13日在《紐約時報》專欄中警告烏俄「升級的螺旋」，並說中國「處於獨特的地位，可以作為西方支持的烏克蘭和俄羅斯之間的中立調解人」來結束戰爭。

他寫道：「儘管西方的一些人可能覺得這個想法不討喜，但現在是時候在中國的幫助下為俄羅斯領導人提供一個台階下。」

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進則在推特上說: 「如果蘇利文認為他能說服中國參與對俄羅斯的制裁，他會失望。」

莫斯科向北京索取軍備?

《金融時報》和《華盛頓郵報》13日援引美國官員報導，自2月24日開始入侵烏克蘭以來，俄羅斯向中國索取軍事裝備，白宮擔憂，北京可能破壞西方幫助烏克蘭軍隊保衛國家的努力。
            
當被問及這些報導時，中國駐美大使館的發言人劉鵬宇說。 「我從來沒有聽說過」。他說，中國認為烏克蘭目前的局勢「令人不安」，並補充說：「我們支持並鼓勵一切有利於和平解決危機的努力。」

他說，「應盡最大努力支持俄羅斯和烏克蘭在困難的情況下推進談判，以產生一個和平的結果。」

美國12日表示，將向烏克蘭部隊緊急提供價值高達2億美元的額外武器，因為他們試圖在第二次世界大戰以來歐洲最大的戰爭中抵禦俄羅斯的砲擊。

華盛頓及其盟友對俄羅斯實施了全面的、前所未有的制裁，並禁止其能源進口，同時向烏克蘭提供了數十億美元的軍事和人道主義援助。

他們呼籲中國、海灣國家和其他沒有譴責俄羅斯入侵的國家加入到孤立俄羅斯於全球經濟的行列。

作為俄羅斯的重要貿易夥伴，北京拒絕將俄羅斯的行動稱為入侵，儘管中國國家主席習近平上週在與德國總理肖爾茨和法國總統馬克宏線上會談後，確實呼籲在烏克蘭保持「最大限度的克制」。

習近平還對制裁對全球金融、能源供應、運輸和供應鏈的影響表示擔憂，因為越來越多的跡象表明，西方的制裁正在限制中國購買俄羅斯石油的能力。

國際貨幣基金組織總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva)上週表示，這場危機還可能使中國今年無法實現5.5%的增長目標。她說，她已經與中國的最高央行行長談過，預計對俄羅斯的壓力會越來越大，以結束這場戰爭。2020年，貿易約佔俄羅斯經濟的46%，中國是其最大出口目的地。

(路透社、美聯社)

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