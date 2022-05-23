憂中國獄中待遇 倡議人士家屬致函巴切萊特

（德國之聲中文網）在聯合國人權高專巴切萊特（Michelle Bachelet）持續她的中國出訪行程之際，多名遭中國政府關押的人權運動者與人權律師家屬連日來向她發佈公開信，表達對家屬在獄中的擔憂，並希望巴切萊特在出訪期間，可以關注這些人權運動者在獄中的狀況。

中國維權律師丁家喜的羅勝春、中國維權律師謝陽妻子陳桂秋與中國非政府組織「長沙富能」負責人程淵的妻子施明磊23日向巴切萊特發佈一封公開信，在信中列出21位因「顛覆國家政權罪」或「煽動顛覆國家政權罪」而被中國政府關在監獄的人權捍衛者，強調他們可能正「遭受酷刑、封閉式關押與強迫失蹤」，且無法與律師會面或請律師協助辯護。

他們在公開信中向巴切萊特喊話：「我們希望您在訪華期間，要求與他們見面，懇請您能要求中國政府立即釋放他們。」

根據公開信中的資訊，丁家喜於2019年12月因參與在廈門舉行的一場私人聚會，在同年12月26日的一場大抓捕中，被逮捕並遭控「顛覆國家政權罪」。

在被關押期間，他的妻子羅勝春曾向德國之聲透露，丁家喜遭警方以「指定居所監視居住」的方式關押6個月，期間傳出有疑似遭到虐待的情況。律師在長達16個月無法會見後，後來終於能開始會見丁家喜，但羅勝春在公開信中透露，過去3個月，家屬仍無法得到關於丁家喜的消息。

另一方面，維權律師謝陽因探望遭當局以精神病為由控制一段時間的教師李田田，於今年1月遭湖南省警方以「煽動顛覆國家政權罪」關押，其妻子陳桂秋稱謝陽被警方抄家，至今財務仍不歸還。

在公開信中，陳桂修也說謝陽被逮捕至今4個多月，律師2次申請探視被拒絕，家屬也被威脅。

籲關注中國獄中強迫勞動情況

「長沙富能」負責人程淵的妻子施明磊23日在另一封單獨的公開信中，向巴切萊特表示程淵遭逮捕關押至今超過1000天，但律師與家屬都仍無法探視或會見。

另外，與程淵被關押在同一個監獄的台灣NGO工作者李明哲近日在獲釋返台後，曾在記者會上，提到被關押期間，在獄中經歷過強迫勞動的情況，因此施明磊也呼籲巴切萊特應關注中國獄中強迫勞動的狀況。

她在公開信中寫道：「知道您近日要去中國調查新疆集中營和強迫勞動的問題，我想提請您的關切，奴隸勞動問題也普遍存在於中國的監獄，而最近再有新證據，顯示我的先生程淵所在的湖南 赤山監獄開設血汗工廠長期強迫勞動的問題嚴重。」

她補充道：「中國政府在您和您的團隊到達前，中國於2022年4月20日批准了兩項反對強迫勞動 的國際公約，分別為1930年通過的《強迫勞動公約》以及1957年通過的《廢除強迫勞動公約》。就此中國有法律義務接受國際社會的監督，即時公開其監獄的狀況，確保被囚人士的安全和身心健康。」

根據李明哲本月初在記者會中的敘述，他稱自己在赤山監獄每日的實際工作時間長達11至12個小時，每天早上6點出門，一直工作到晚上6、7點。李明哲說，他在赤山監獄跟其他獄囚一起做鞋子、手提包和背包 ，雖然明令每週1天是「教育日」，1天休息日，但赤山監獄「除了過年4天休息，其他都沒有休息，是奴隸的血汗工廠」。

施明磊在公開信中提到，程淵有失眠問題，家族中也有遺傳的心腦血管病和糖尿病病史。她寫道：「現在他在赤山監獄，每日13至15個小時的強迫勞動，加上不允許關燈的睡眠虐待，我十分擔心他撐不到出獄身體就垮掉了!」

憂中國以防疫之名長期單獨審訊

除了上述的三名人權捍衛者的家屬外，中國女權記者黃雪琴與人權工作者王建兵的家屬24日也在臉書公開頁面上，向巴切萊特喊話，提到2人被關押至今已約250天，而家屬仍無法探視黃雪琴，王建兵也僅在4月與律師進行過一次視頻通話。

他們在公開聲明中寫道：「我們從家屬所了解的消息中得知，王建兵被以「疫情隔離」為由單獨關押長達五個月的時間，其間歷經數十次的疲勞審訊、飲食不規律，王建兵正深受憂鬱症、腸胃問題與酷刑所苦。從過往的經驗看來，我們相信黃雪琴的狀況不會與王建兵的處境有太大差異。」

家屬稱，他們認為中國政府可能以「新冠疫情」的名義，發明跟開創新的打壓形式，來規避聯合國與國際社會對「指定居所監視居住」的批評。他們呼籲巴切萊特在拜訪廣州時，向中國當局表達對黃雪琴與王建兵身心健康與處境的憂慮。

家屬在聲明中寫道：「身為聯合國人權高專辦的代表，您在世界人權運動中扮演至關重要的角色，我們懇請您在此行將訪問新疆，了解本世紀最大的人權侵害事件之一時，別忘記，在中國境內，那些會為其他人的人權與自由呼喊的人，也正一併被關押在中國的監獄之中。」

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