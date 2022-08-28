 憂中俄北極動作頻頻 北約誓言強化極地資源投入 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2022

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憂中俄北極動作頻頻 北約誓言強化極地資源投入

北約秘書長28日接受德國《世界報》訪問時表示，俄羅斯和中國在北極地區有很遠大的計畫，而相關舉措可能會進一步激化地緣政治緊張局勢。與此同時，美國宣布將任命其首位北極大使。

Die Polarstern in der Arktis

在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家開始對北極地區近年來增加的軍事行動感到擔憂。

（德國之聲中文網）北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）週日（8月28日）表示，北約必須優先考慮其在北極的軍事存在。他向德國《世界報》表示，該地區對北約來說具有「重大戰略意義」。他指出：「北約需增加其在北極的軍事存在。」

在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家開始對北極地區近年來增加的軍事行動感到擔憂，認為這些發展恐加劇地緣政治衝突。斯托爾滕貝格說，北約已經在投資海上偵察機，以便清楚了解北極地區發生的事。他重申：「我們將繼續加強這方面的努力。」

俄羅斯將在北極駐扎高超音速導彈

此外，斯托爾滕貝格受訪時提到，俄羅斯最近加強了在北極的軍事活動，「重啟蘇聯時代的基地」，並在該基地駐扎和測試最先進的武器，如高超音速導彈。

Stoltenberg empfängt Serbiens Präsident Vucic

北約秘書長斯托爾滕貝格說，北約已經在投資海上偵察機，以便清楚了解北極地區發生的事。

他補充說，中國也對北極地區越來越感興趣，因為中國稱自己是一個靠近北極的國家，計畫建造一個所謂的「極地絲路」，而北京的計畫也因北極冰的覆蓋面積消退而受益。根據計畫，中國將建造全世界最大的破冰船隊，為其工業經濟所需的礦產開闢新的航線。而由於氣候變化，斯托爾滕貝格說航運變得越來越重要。

事實上，28日的訪問並不是斯托爾滕貝格第一次就北極問題發表看法。去年在接受德國之聲訪問時，這位北約秘書長便警告說，氣候變化可能使北極地區的地緣政治升溫。

美國將提名北極大使

在北約秘書長對北極情勢表達擔憂時，美國26日表示將首次為北極地區任命一位無任所大使。美國國務院的一份聲明說，該計劃仍需參議院批准，但主要目的是要促進「美國在北極地區的利益以及與盟國和合作伙伴的合作」。

北極地區包括屬於俄羅斯、美國、加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典的領土。

（法新社、美聯社、德新社）

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