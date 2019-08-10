 慰安妇争议引发贸易战 韩国将日本踢出“白名单” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.08.2019

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时政风云

慰安妇争议引发贸易战 韩国将日本踢出“白名单”

围绕慰安妇历史争议，韩国与日本关系进一步恶化。韩国政府周一决定将日本从贸易“白名单”中除名。本月稍早间，日本已宣布将韩国从享有最少贸易限制的“白名单”国家除名。

Südkorea: Minister Sung Yun-mo (picture-alliance/AP/J. Sung-Chul)

（德国之声中文网）韩国产业通商资源部在周一发表的一份声明中指出，将自9月起把日本从贸易快速审批的"白名单"中除名。

路透社分析认为，韩国此项报复措施使两国的外交和贸易争端更加恶化。

今年8月2日，日本内阁决定把韩国排除出获得贸易便利的"白名单"。正式决定于7日颁布，28日正式生效。

韩国产业通商资源部长官成允模在周一召开的新闻发布会上表示，日本将被列入出口管制体系不遵守"国际出口管制原则"的国家列表中。

报复举措

韩国产业通商部高级官员朴泰圣表示，日本是首个因为贸易行为不当被列入新列表的国家。但是他没有公布更多细节。

Südkorea l Anti-Japan-Kundgebung in der Nähe der japanischen Botschaft in Seoul (Reuters/K. Hong-Ji)

韩国举行大规模反日游行

据韩联社报道，韩国政府周一发布的《战略性货品进出口告示修订案》将韩国的战略性货品进出口优待甲类国家分为甲1和甲2两类，日本归为甲2，其余甲类国家归为甲1类。甲1类享受与以往相同的优惠待遇，甲2则不然。此次将日本除外后，韩国出口白名单国家共为28个，均为加入四大多边出口管制机制的国家。四大机制包括《瓦森纳协定》（WA）、核供应国集团（NSG）、导弹及其技术控制制度（MTCR）、澳大利亚集团（AG）。

韩联社报道称，根据修订案，韩国企业面向甲1类国家出口可享受一揽子申报待遇，而甲2类只在个别情况下适用一揽子申报规定。

关系降级

去年韩国大法院（最高法院）曾两度判决日本企业赔偿二战期间强征的韩国劳工，还扣押日本相关企业在韩资产。此后日韩关系急转直下。

日本政府尚未对首尔方面今天做出的这一决定做出回应。日本外务省一名官员在接受NHK电台采访时表示："我们将在确认韩方采取本次措施的理由及具体内容等详细情况之后，再决定如何应对。"

洪沙/石涛 (法新社, 美联社, 德新社, 路透社)

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