“慰安妇”不再称“慰安妇”日本报纸引愤怒

（德国之声中文网）11月30日，《日本时报》在一篇报道的编者按中写道，"comfort woman"（慰安妇）和"forced labor"（强制劳工）的用法"可能会引起误解"。劳工的工作条件以及如何被招募情况各有不同，因此今后将使用"战争劳工"一词。此外，"comfort woman"（慰安妇）之前指那些在二战前以及二战中，被迫向日本军队提供性服务的女性，但该报写道："在战争中，各地慰安妇的情况千差万别，从今起我们将称'慰安妇'为'在战争年代的妓院里工作的人，其中包括那些没有违背自己的意志而向日本士兵提供性服务的人。"

这段声明刊登在有关韩国最高法院11月29日裁决日本三菱重工必须赔偿战争中被迫在该公司弹药厂及船厂做工者的报道末尾。

篡改历史

美国亚洲政策焦点中心负责人科特勒（Mindy Kotler）认为，该报编辑政策的改变是向日本首相安倍晋三篡改历史，为自己政治纲领服务的企图"大举白旗"。

她说："这非常令人震惊和愤怒。这不是改变用词，而是改变定义，是为了埋葬历史而操纵语言。"

科特勒指出，安倍政权的核心政策就是否认日本的战争罪行，称所谓战争罪行只是胜利者所宣扬的正义。安倍政权成立了委员会，试图推翻１９９３年日本官方长官河野洋平对慰安妇的道歉以及东京战争罪行法庭的裁决。科特勒说，"其目的是树立一个美化了的战争政权的形象，完全无视日本法西斯对个人、国家和世界带来的恶果。"

她补充说，日本政府可能还想用类似的名字来代替被强迫做工的"盟军战俘"（Allied prisons fo war)。"总体来说，这是洗白对那些被迫为日本工业做工的人所犯下的罪行。"

一年多前易主

《日本时报》1897年创刊。一年零5个月前，该报被卖给一家位于东京，名为"News2U Holding"的公关公司，售价未向外界公布。在当时的一份声明中，新的所有者称将保持该报的编辑独立性。

批评者指出，《日本时报》新的所有者背后是庞大而富有权势的电通株式会社（Dentsu Inc.)，该报公司也负责安倍政府的公关事务。

一名不愿透露姓名的《日本时报》前雇员表示，该报新政策的错误在于它试图将自愿卖淫者和被强迫在妓院工作的妇女和女孩混为一谈。

他说，"也许有一些妇女是自愿的，但世界各地讨论的是那些非自愿者。对我来说，这是试图洗白历史的不诚实的手段，不了解日本历史的只有日本人自己。"

作者联系了《日本时报》，希望其对这篇编者按做出评论，但该报没有回复。

科特勒相信，东京将继续利用外交压力和金钱来改变自己的历史形象，比如拆除马尼拉湾景园酒店旁的"慰安妇"塑像。她说，"这关系到的不只是一家独立报纸改变编辑政策。对此唯一的回答应当是大声谴责。《纽约时报》应该断绝与《日本时报》的联系。"