慢半拍的欧洲会开始改变其俄乌战略吗？

（德国之声中文网）北约军事委员会主席、荷兰海军上将鲍尔（Rob Bauer）1月底在一场会议后的新闻发布会上警告说：「我们必须认识到，我们处于和平状态并非理所应当的。」

自俄罗斯对乌克兰发动大规模进攻以来，过了已将近两年。 据挪威媒体《每日杂志报》（Dagbladet）报道，挪威国防军司令克里斯托弗森（Eirik Kristoffersen）表示，现在「也许有两三年的时间，我们必须在安全防御方面投入更多」。 与此同时，邻国瑞典的军事总司令巴登（Micael Byden）也敦促他的同胞和政治家们 「化理解为行动」。

军方高层向政治家发出呼吁

专家们认为这是各国军事领导人向欧洲政治家发出的呼吁，要求改变在俄罗斯冲突中的战略。 德国安全专家兰尔（Nico Lange）在接受DW采访时评论说，希望能透过西方国家提供武器，同时对俄罗斯实施制裁来迅速结束乌克兰战争的努力并未见效。

军事领导人和分析家都对缺乏弹药和新军事装备以及欧洲目前的武器生产能力感到担忧。 在这方面，北约的军事威慑潜力与对乌克兰的武器供应密切相关。去年，欧盟承诺在3月前向乌克兰提供100万枚炮弹，但这一承诺并未兑现。

据乌克兰和俄罗斯问题专家、慕尼黑安全会议成员兰尔称，原因之一是德国政府向制造商提供承保担保的时间太晚了。 兰尔说：「他们直到两年后的今天才这样做。」然而乌克兰并不是唯一需要这些物资的国家，北约国家耗尽的弹药库也亟需填补。

投资无人机、弹药和战车

兰尔称，在最坏的情况下，北约只有五年时间来升级武器装备，以确保仍能成功阻止俄罗斯对北约领土的潜在攻击。 德国对外关系委员会（DGAP）安全与防务中心主任莫林（Christian Mölling）在2023年底的一份报告中指出这一点时，引起广泛关注。

位于柏林的智库欧洲对外关系委员会（ECFR）的政策专员格莱塞尔（Gustav Gressel）在最近的一份分析报告中写道：「西方国家，尤其是欧洲国家，需要彻底改革金融监管，创造规模经济 ，从根本上刺激无人机、弹药、装甲战车等产品的生产。」

格莱塞尔说，从东欧国家的储备库存中向乌克兰提供苏联武器的主要战略已经走到尽头，因为已经没有剩余的武器了。 他警告，现在必须为乌克兰和北约欧洲国家大规模增加武器生产。

乌克兰的无人机战争

被迫从解放区战术撤军？

乌克兰战争以来的第二个冬天，军事首脑和分析人士关注的是乌克兰在与俄罗斯的炮兵战斗中的劣势。 俄罗斯似乎能够透过朝鲜填补供应缺口，但乌克兰则被迫实行弹药配给。

美国海军分析中心（CNA）的分析师科夫曼（Michael Kofman）表示，俄罗斯「在前线建立了五对一的火力优势」—— 乌克兰每发射一枚炮弹，俄罗斯就发射五枚导弹。

科夫曼认为，乌克兰可能不得不从东线的阿夫迪夫卡撤军。 接下来，俄罗斯也有可能对更北的库皮扬斯克市发动大规模袭击。

德国对外关系委员会的莫林在最近的一次电台采访中表示，越来越明显的是，由于过去两年向乌克兰提供弹药和军事装备的拖延，乌克兰如今面临不得不从其解放的领土上撤军的 局面。

乌克兰可能再次被迫从阿夫迪夫卡撤军

西方态度开始转变

不过，在下周慕尼黑安全会议西方军事专家峰会即将召开之际，兰尔认为现在已经能看到战略开始改变。 他说，这是由乌克兰当前局势和西方军事人员的分析推动的，因为西方也关注着自己军队的军备需求。

德国少将弗洛伊丁（Christian Freuding）在接受德国编辑部网络采访时强调了：「我们现在正在解决乌克兰军队长期结构化能力的建设」。

事实上，尽管俄罗斯具有优势，但乌克兰武装部队也取得了一些成功，他们对克里米亚和乌克兰南部的俄罗斯雷达站、基地和补给路线进行了有针对性的空袭。

寻求先进武器支援

今年二月初，乌军总司令扎卢日尼（Valerii Zaluzhnyi）在CNN的一篇分析中写道：「正是这些无人系统（例如无人机）以及其他类型的先进武器，提供了最佳方式 ，避免乌克兰陷入不具优势的阵地战。」对于以美国为首的50多个支持乌克兰的国家来说，这意味着提供更多的高科技武器。

美国响应了这一号召，自二月初起向扎卢日尼的部队提供了所谓的GLSDB火箭弹。这些设备航程为150公里，让乌克兰的攻击范围能覆盖克里米亚和马里乌波尔之间的沿海地带，即俄罗斯军队的主要补给路线。

兰尔称，一些事情正在朝着有利于乌克兰的方向发展，但这种由西方和乌克兰军事战略家推动的转变是否会被欧洲政治家所采纳，还有待观察。 因为计画最终必须获得财政支持，以便在未来几年继续向乌克兰提供武器，同时增加欧洲的武器生产。

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