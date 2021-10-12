德语媒体：中国舆论宣传的效果不能被低估

德国电视一台关注到，中国在新疆议题上所做的破绽百出的舆论宣传虽然在西方国家成效寥寥，但是在非洲和拉美却有可能效力十足。《慕尼黑信使报》则分析中国在探索太空方面的野心令美国担忧。