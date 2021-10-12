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慕尼黑

德国第三大城市，位于德国南部巴伐利亚州，人口130万。

德国主要的经济、文化、科技和交通中心之一，也是欧洲最繁荣的城市之一。巴伐利亚州首府。

boxing match - china against taiwan PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xZerborx Panthermedia19883706

德语媒体：台海冲突和冷战2.0 12.10.2021

瑞士《新苏黎世报》撰文分析了酝酿70多年的台海冲突的背景，以及若爆发战争美国驰援台湾的可能性。《慕尼黑信使报》则指出，中国将美国视为一个失败的霸主，正试图阻挠其崛起。
Mitarbeiter fertigen den Opel Grandland X im Opel-Werk. Beim Autobauer Opel ist vergangene Woche die Produktion schrittweise wieder hochgefahren worden. Die PSA-Tochter hatte im März in Eisenach die Produktion eingestellt und das Werk heruntergefahren.

供应链受扰 德国汽车产业陷入困境 04.10.2021

德国慕尼黑大学经济学研究所(ifo)10月4日公布了最新一期的德国汽车业景气指数：和今年8月的32.0相比，9月的指数大幅下挫到13.2。而就在今年7月，该指数尚有52.9。与此同时，电动车厂商特斯拉则逆势迅猛增长。
Jerome Boateng, deutscher Verteidiger, wird im Groupama-Stadion in Decines-Charpieu offiziell vorgestellt. Boateng muss sich am 09.09.2021 vor dem Münchner Amtsgericht wegen des Vorwurfs der Körperverletzung verantworten. +++ dpa-Bildfunk +++

德国球星博阿滕因家暴被判罚款180万欧 10.09.2021

德国国家足球队前球员博阿滕因家庭暴力被慕尼黑地区法院判处180万欧元罚款。博阿滕被指控袭击前女友的眼睛和头部，并抓住头发把她摔倒在地。
06.09.21 *** People visit the Munich Motor Show IAA Mobility 2021 ahead of its opening, in Munich, Germany, September 6, 2021. REUTERS/Michaela Rehle

从法兰克福到慕尼黑：IAA车展重装上阵 07.09.2021

新的举办地，新的概念，带着诸多未解答的问题，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）在慕尼黑拉开帷幕。在疫情的影响下，底特律车展已经被取消，而IAA的重装上阵能否取得成功？

忘掉特斯拉吧！太阳能电动车来了 01.08.2021

这可不是普通的电动汽车，而是利用太阳能的新科技。在慕尼黑一个工业园区，德国一家初创公司展示了一款更环保的汽车。

epa05578426 Hungarian Prime Minister Viktor Orban watches the training session of the Hungarian national soccer team at the Skonto Stadium in Riga, Latvia, 09 October 2016. Hungary will face Latvia in the FIFA World Cup 2018 qualifying soccer match on 10 October 2016. EPA/TOMS KALNINS +++ dpa-Bildfunk +++

“彩虹”继续发酵 匈牙利总理拒来德观赛 23.06.2021

“彩虹”旗引发的争论为周三晚间欧洲杯德国对阵匈牙利的比赛蒙上了政治色彩。匈牙利总理奥尔班宣布取消原定前来慕尼黑观看比赛的计划。而欧盟方面则形容奥尔班推出的同性恋法规“令人不齿”。
MUNICH, GERMANY - JULY 11: A general view outside of the soccer stadium Allianz Arena which is illuminated in rainbow colours for Christopher Street Day (CSD) on July 11, 2020 in Munich, Germany. Christopher Street Day is an annual European LGBT celebration and demonstration held in various cities across Europe for the rights of LGBT people and against discrimination and exclusion. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

德国一周大小事 23.06.2021

联邦议院大选在即，默克尔所在的联盟党终于推出了竞选纲领；德国已有一半以上居民至少接种了一次新冠疫苗；欧锦赛德国慕尼黑赛场外墙的投射灯光突然成了争议焦点——来看看本周德国人关注了哪些大小新闻话题。
UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2020 in Muenchen mit Zuschauer Archivfoto:. FOTOMONTAGE: Bleibt Muenchen EM Gastgeber Die Europaeische Fussball-Union hat den Druck auf den deutschen EM-Standort Muenchen erhoeht und eine Frist fuer eine Zuschauer-Garantie gesetzt. Am heutigen 23.04. will die Uefa entscheiden, ob Muenchen Spielort fuer drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale beiben wird, Archivfoto: Die Allianz Arena leuchtet in den Regenbogenfarben als Zeichen fuer Toleranz und gegen Diskriminierung. Uebersicht,Aussenaufnahme. Fussball 1. Bundesliga Saison 2020/2021,19.Spieltag,Spieltag19, FC Bayern Muenchen-TSG 1899 H

欧洲杯2020：欧足联禁止慕尼黑体育馆亮灯彩虹 22.06.2021

本周三（6月23日），本届欧洲杯赛同组的德国和匈牙利队将首次对阵，主赛场慕尼黑体育馆原计划用彩虹色点亮，呼吁社会宽容。不过，欧足联予以拒绝。现在，其它城市要以彩虹色照亮它们的体育场馆。
A Chinese businessman rips open his shirt and shows how patriotic he is by revealing his countries flag beneath printed on a t-shirt

慕尼黑安全指数出炉：如何看待“中国威胁” 10.06.2021

拜登访欧之际，聚焦全球安全政策事务的慕尼黑安全会议（MSC）最新推出的安全指数显示，全球各国民众对“中国崛起”所涉威胁的看法十分不同。

慕尼黑安全会议主席：中国已秀出肌肉，欧盟应拿出应对策略 10.06.2021

慕尼黑安全会议主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）接受德国之声独家采访时批评了欧盟的对华政策。他敦促欧盟内部要有协调一致的中国战略，并与美国协调建立统一战线。
(200709) -- URUMQI, July 9, 2020 (Xinhua) -- Children ride horses at the summer meadow in Tekes County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, June 30, 2020. (Xinhua/Wang Fei) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

德语媒体：中国舆论宣传的效果不能被低估 26.05.2021

德国电视一台关注到，中国在新疆议题上所做的破绽百出的舆论宣传虽然在西方国家成效寥寥，但是在非洲和拉美却有可能效力十足。《慕尼黑信使报》则分析中国在探索太空方面的野心令美国担忧。
(L-R) Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski, Bayern Munich's German forward Thomas Mueller and Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer celebrate after the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on May 8, 2021. - Bayern Munich won the Bundesliga for the ninth time in a row after Leipzig lost to Dortmond earlier in the day. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

德甲赛季近尾声 拜仁实现九连冠 09.05.2021

由于多特蒙德此前已经击败了排名第二的RB莱比锡队，拜仁当晚出场迎战明兴格拉德巴赫时，德甲冠军称号已成毫无悬念的囊中之物。这已经是拜仁慕尼黑连续第九次夺得德甲冠军称号。
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德国一周大小事 07.05.2021

慕尼黑啤酒节粉丝又要失望了；超尴尬，德国国足前门将短信发错人，种族歧视发言惹争议；柏林泰格尔机场正式熄灯走入历史；德国老饕们引颈期盼的白芦笋季到来，但负责采收的东欧工人却爆发群聚感染…来看看德国有哪些值得关注的大小事。
Customers gather outside an Apple store before the release of iPhone 5 in Munich early September 21, 2012. Apple Inc's iPhone 5 hit stores around the globe on Friday, with fans snapping up the device that is expected to fuel a huge holiday quarter for the consumer giant. REUTERS/Michael Dalder (GERMANY - Tags: BUSINESS TELECOMS)

苹果在德大举投资 设欧洲硅设计中心 10.03.2021

苹果公司宣布，未来三年内将在德国投资超过10亿欧元，并计划在慕尼黑设立欧洲硅设计中心。
The US national flag (L) and the flag of the European Union are placed side-by-side during the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) meeting at the European Union Commission headquarter in Brussels, on July 13, 2015. AFP PHOTO / THIERRY CHARLIER (Photo credit should read THIERRY CHARLIER/AFP/Getty Images)

德语媒体：西方国家毫无章法 20.02.2021

美国总统拜登在慕安会上呼吁民主国家携手对抗中俄等威权体制。《南德意志报》指出，虽然拜登的愿景美好，但西方国家对当前的世界秩序尚未做好准备。《慕尼黑水星报》则提问道，面对中国，应该有多少合作及对抗才合适？
President Joe Biden speaks during a virtual event with the Munich Security Conference in the East Room of the White House, Friday, Feb. 19, 2021, in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

G7外交首秀 拜登呼吁联手抗中 20.02.2021

在刚刚举行的七国峰会和慕尼黑安全会议上，美国总统拜登的外交首秀及该国重返国际舞台成为焦点，这位领导人发出的“联手抗中”的呼吁尤受关注。
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