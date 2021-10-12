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德国第三大城市，位于德国南部巴伐利亚州，人口130万。
德国主要的经济、文化、科技和交通中心之一，也是欧洲最繁荣的城市之一。巴伐利亚州首府。
瑞士《新苏黎世报》撰文分析了酝酿70多年的台海冲突的背景，以及若爆发战争美国驰援台湾的可能性。《慕尼黑信使报》则指出，中国将美国视为一个失败的霸主，正试图阻挠其崛起。
德国慕尼黑大学经济学研究所(ifo)10月4日公布了最新一期的德国汽车业景气指数：和今年8月的32.0相比，9月的指数大幅下挫到13.2。而就在今年7月，该指数尚有52.9。与此同时，电动车厂商特斯拉则逆势迅猛增长。
德国国家足球队前球员博阿滕因家庭暴力被慕尼黑地区法院判处180万欧元罚款。博阿滕被指控袭击前女友的眼睛和头部，并抓住头发把她摔倒在地。
新的举办地，新的概念，带着诸多未解答的问题，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）在慕尼黑拉开帷幕。在疫情的影响下，底特律车展已经被取消，而IAA的重装上阵能否取得成功？
这可不是普通的电动汽车，而是利用太阳能的新科技。在慕尼黑一个工业园区，德国一家初创公司展示了一款更环保的汽车。
“彩虹”旗引发的争论为周三晚间欧洲杯德国对阵匈牙利的比赛蒙上了政治色彩。匈牙利总理奥尔班宣布取消原定前来慕尼黑观看比赛的计划。而欧盟方面则形容奥尔班推出的同性恋法规“令人不齿”。
联邦议院大选在即，默克尔所在的联盟党终于推出了竞选纲领；德国已有一半以上居民至少接种了一次新冠疫苗；欧锦赛德国慕尼黑赛场外墙的投射灯光突然成了争议焦点——来看看本周德国人关注了哪些大小新闻话题。
本周三（6月23日），本届欧洲杯赛同组的德国和匈牙利队将首次对阵，主赛场慕尼黑体育馆原计划用彩虹色点亮，呼吁社会宽容。不过，欧足联予以拒绝。现在，其它城市要以彩虹色照亮它们的体育场馆。
拜登访欧之际，聚焦全球安全政策事务的慕尼黑安全会议（MSC）最新推出的安全指数显示，全球各国民众对“中国崛起”所涉威胁的看法十分不同。
慕尼黑安全会议主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）接受德国之声独家采访时批评了欧盟的对华政策。他敦促欧盟内部要有协调一致的中国战略，并与美国协调建立统一战线。
德国电视一台关注到，中国在新疆议题上所做的破绽百出的舆论宣传虽然在西方国家成效寥寥，但是在非洲和拉美却有可能效力十足。《慕尼黑信使报》则分析中国在探索太空方面的野心令美国担忧。
由于多特蒙德此前已经击败了排名第二的RB莱比锡队，拜仁当晚出场迎战明兴格拉德巴赫时，德甲冠军称号已成毫无悬念的囊中之物。这已经是拜仁慕尼黑连续第九次夺得德甲冠军称号。
慕尼黑啤酒节粉丝又要失望了；超尴尬，德国国足前门将短信发错人，种族歧视发言惹争议；柏林泰格尔机场正式熄灯走入历史；德国老饕们引颈期盼的白芦笋季到来，但负责采收的东欧工人却爆发群聚感染…来看看德国有哪些值得关注的大小事。
苹果公司宣布，未来三年内将在德国投资超过10亿欧元，并计划在慕尼黑设立欧洲硅设计中心。
美国总统拜登在慕安会上呼吁民主国家携手对抗中俄等威权体制。《南德意志报》指出，虽然拜登的愿景美好，但西方国家对当前的世界秩序尚未做好准备。《慕尼黑水星报》则提问道，面对中国，应该有多少合作及对抗才合适？
在刚刚举行的七国峰会和慕尼黑安全会议上，美国总统拜登的外交首秀及该国重返国际舞台成为焦点，这位领导人发出的“联手抗中”的呼吁尤受关注。
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