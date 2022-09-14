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德国第三大城市，位于德国南部巴伐利亚州，人口130万。
德国主要的经济、文化、科技和交通中心之一，也是欧洲最繁荣的城市之一。巴伐利亚州首府。
《柏林晨邮报》就新疆伊宁的疫情封控刊评指出，长期封城正让新疆人权状况雪上加霜，但习近平钦定的动态清零战略不太可能改变。《慕尼黑信使报》则认为，和西方一样，中国也在寻求脱钩，而其根本动机则是认定美国已经将遏制中国崛起上升为国策。
1972年9月5日，参加慕尼黑奥运会的11名以色列人惨遭恐怖分子杀害，震惊全球。直到今天，德国当局的糟糕应对依然为人诟病。惨案也让慕尼黑奥运永远蒙羞，更让德国政府借奥运树立开放宽容形象的努力化为泡影。
1972年慕尼黑奥运会巴勒斯坦恐怖分子杀害以色列运动员事件受害人遗属赔偿纠纷终获解决。不过，此前数星期的激烈情感冲突再度显示，此次恐袭事件造成的创伤在以色列可能永远不会愈合。即使半世纪过去了，当年捉襟见肘的德国警察所犯的错误仍令人哑然无语。以下是相关问答。
在被欧盟列入制裁名单之前，俄罗斯总统普京的小女儿卡捷琳娜·吉洪诺娃曾经多次飞往慕尼黑与男友相会，而德国安全部门则毫无察觉？——根据“明镜在线”的调查，这位“小公主”每次赴德国都会有总统卫队的贴身保镖随从。
在慕尼黑举行的欧锦赛大获成功，要求再次申办奥运的呼声重又高涨。若然成为东道主，德国将面临哪些问题？
德国资深外交官、慕尼黑安全会议前主席伊辛格日前在接受《世界报》专访时指出，德国脱钩中国不现实，但是继续依赖中国也会导致德国失业率暴涨。他还强调说，台海现状不容改变，尤其不能让中国以军事手段改变现状。
今夏6、7、8整整3个月，德国通行9欧元月票，持有者可任意乘坐区域客运列车去国内任何地方。使用一个月之后，有意思的路线和旅游地你都去过哪些？
在慕尼黑举行的一场英格兰对德国队的比赛前，有英格兰球迷因行纳粹举手礼被逮捕。此前，英格兰队教练曾警告同胞不要在客场“丢人”。
德国工业领域材料短缺现象本月继续恶化，一大原因是中国严厉防疫政策导致的国际供应链中断。设址慕尼黑的Ifo 经济研究所最近发表的月度企业调查报告称，77.2%的企业遭遇中间产品和原材料采购瓶颈问题。
在本週曝光的洩密文件揭露中國迫害維吾爾人的最新證據後，世界維吾爾大會26日起在德國慕尼黑召開會議，該組織主席呼籲德國政府對中國的行為進行制裁。
今年慕尼黑啤酒节恢复举办的消息为何令人振奋？你知道吗？水、麦芽、啤酒花和酵母这四种原料酿成了德国人最喜爱的饮品——啤酒。1516年，德国颁布了啤酒“纯净法”，这是它与众不同的奥妙。
连续两年被取消，今年慕尼黑啤酒节决定重新开张。但疫情尚未完全消失的当下，又袭来战争的阴影。
《慕尼黑信使报》认为，俄军在乌克兰战争中表现不佳、中国在奥密克戎变种病毒面前几乎陷入社会瘫痪，说明专制终究不会优于民主。《莱茵邮报》则担心，德国面对中俄专制的绥靖姿态，会在全球范围内削弱民主。
因为北京方面对莫斯科支持的力度越大，普京就更无需担忧俄罗斯一旦入侵乌克兰，西方国家可能会对俄罗斯展开的制裁。不过在刚刚结束的慕尼黑安全会议上，北京也正在释放一些与莫斯科态度不一致的信号。
继美国总统拜登之后，北约秘书长斯托尔滕贝格也表示，俄罗斯军队即将对邻国乌克兰展开大规模攻势。
在以乌克兰危机为主题的慕尼黑安全会议上，乌总统泽连斯基表示，他的国家不该永远地充当西方和俄罗斯之间的缓冲带。英国首相警告道，如果西方国家不能履行支持乌克兰主权独立的承诺，将会造成全球性的破坏性后果，包括对于台湾。
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