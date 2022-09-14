德国啤酒知识，你知道多少？

今年慕尼黑啤酒节恢复举办的消息为何令人振奋？你知道吗？水、麦芽、啤酒花和酵母这四种原料酿成了德国人最喜爱的饮品——啤酒。1516年，德国颁布了啤酒“纯净法”，这是它与众不同的奥妙。