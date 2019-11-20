慕尼黑起争议 王毅指责美国污蔑中国

中国外长王毅在慕尼黑国际安全会议上对美国国务卿和美国防长此前的发言作出回应，指控美国污损中国。而欧美之间也就西方在国际政治中扮演的角色而发生争执。
（德国之声中文网）据德新社报道，王毅周六（2月15日）在发言时表示，原则上，他可以说，所有（美国）针对中国的指责都是谎言，而要将相关批评应用在美国自己身上，则"那些谎言或许会是事实"。
美国国务卿蓬佩奥和美国防部长埃斯珀在此前的发言中，激烈抨击中国，并警告西方伙伴警惕中国的5G技术和不公众贸易行为。
埃斯珀称，"作为国际社会，我们必须警醒。"他还说，"我们不寻求与中国对抗"，但这个亚洲国家必须遵守规则，尊重他国主权。
蓬佩奥要求警惕中国的高技术企业，他称这些企业是中国情报部门的"特洛伊木马"。他说，美国已然警醒，起而对抗中国的攻击性贸易行为、对抗中国的军事、外交和经济行为。
王毅就此表示，蓬佩奥和埃斯帕只是再度重复了他们对中国的污蔑和抨击。他说，美国不能接受一个社会主义国家在美国国内取得的成功，这不公平。他表示，中国的现代化是不可逆转的趋势，"世上任何势力都不能阻挡我们"。
西方如何保持团结？
慕安会第二天，欧美之间周六就西方在国际政治中扮演的角色发生激烈争执。美国国务卿蓬佩奥驳斥了关于美国从国际社会抽身的批评；法国总统马克龙则直指“西方虚弱”，要求欧洲人共同行动，从而能使欧洲成为一种“战略政治力量”。
针对德国总统施泰因迈尔日前的批评，蓬佩奥在发言中表示，“说跨大西洋联盟死亡，这是言重了”。
在昨天的开幕演说中，施泰因迈尔指责特朗普总统领导的美国政府“对国际社会理念说不”。蓬佩奥强调说，“这一说法不符合现实……西方赢分，而且我们是共同赢分”。他同时要求西方国家合作，抵御来自俄罗斯和中国的威胁。
法国总统马克龙周六在慕尼黑讲话时指出，“数年来，美国推行一种内含某种撤退和重估与欧洲关系的政策”。他抱怨“西方虚弱”，并隐射俄罗斯称，“一些地区强国不认同我们的价值观，但是我们的邻居”。
马克龙因此呼吁制定一种欧洲战略，这一战略能“让我们更新，使我们成为一种战略政治力量”。
凝炼/王凡（德新社，法新社）