慕尼黑起争议 王毅指责美国污蔑中国

（德国之声中文网）据德新社报道，王毅周六（2月15日）在发言时表示，原则上，他可以说，所有（美国）针对中国的指责都是谎言，而要将相关批评应用在美国自己身上，则"那些谎言或许会是事实"。

美国国务卿蓬佩奥和美国防部长埃斯珀在此前的发言中，激烈抨击中国，并警告西方伙伴警惕中国的5G技术和不公众贸易行为。

埃斯珀称，"作为国际社会，我们必须警醒。"他还说，"我们不寻求与中国对抗"，但这个亚洲国家必须遵守规则，尊重他国主权。

蓬佩奥在发言中激烈抨击中国

蓬佩奥要求警惕中国的高技术企业，他称这些企业是中国情报部门的"特洛伊木马"。他说，美国已然警醒，起而对抗中国的攻击性贸易行为、对抗中国的军事、外交和经济行为。

王毅就此表示，蓬佩奥和埃斯帕只是再度重复了他们对中国的污蔑和抨击。他说，美国不能接受一个社会主义国家在美国国内取得的成功，这不公平。他表示，中国的现代化是不可逆转的趋势，"世上任何势力都不能阻挡我们"。

西方如何保持团结？

慕安会第二天，欧美之间周六就西方在国际政治中扮演的角色发生激烈争执。美国国务卿蓬佩奥驳斥了关于美国从国际社会抽身的批评；法国总统马克龙则直指“西方虚弱”，要求欧洲人共同行动，从而能使欧洲成为一种“战略政治力量”。

针对德国总统施泰因迈尔日前的批评，蓬佩奥在发言中表示，“说跨大西洋联盟死亡，这是言重了”。

在昨天的开幕演说中，施泰因迈尔指责特朗普总统领导的美国政府“对国际社会理念说不”。蓬佩奥强调说，“这一说法不符合现实……西方赢分，而且我们是共同赢分”。他同时要求西方国家合作，抵御来自俄罗斯和中国的威胁。

法国总统马克龙周六在慕尼黑讲话时指出，“数年来，美国推行一种内含某种撤退和重估与欧洲关系的政策”。他抱怨“西方虚弱”，并隐射俄罗斯称，“一些地区强国不认同我们的价值观，但是我们的邻居”。

马克龙因此呼吁制定一种欧洲战略，这一战略能“让我们更新，使我们成为一种战略政治力量”。

凝炼/王凡（德新社，法新社）