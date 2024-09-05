慕尼黑警方在以领馆前击毙一名涉嫌伊斯兰主义者

德国警方本周四（9月5日）早上在慕尼黑市中心击毙一名在以色列领事馆附近开枪的男子。这名波斯尼亚裔的奥地利男子可能是一名伊斯兰主义者。这起事件与1972年9月5日发生的慕尼黑奥运村袭击事件有关联吗？

（德国之声中文网）9月5日早上9点左右，慕尼黑警察在以色列领事馆和纳粹文献中心附近击毙一名男子。大批警察赶到现场，并封锁了几条街道。警方还动用了直升机。

警方称，该男子携带一支俗称长枪的旧型号连发步枪，并在以色列领事馆附近开枪。巴伐利亚州内政部长赫尔曼（Joachim Herrmann）表示，警方接到报警后迅速赶到现场。该男子朝警察开枪，警察随即予以还击。枪手被击中并当场死亡。

据德国《明镜》和奥地利《标准报》报道，被击毙的这名枪手年纪18岁，住在奥地利的萨尔茨堡州。警方文件显示，他是开车到的慕尼黑。据称他去年因传播伊斯兰国的宣传内容而受到奥地利当局调查，但案件后来被撤销。

奥地利通讯社APA报道，警方在这名波斯尼亚裔奥地利男子的手机上发现了与伊斯兰恐怖主义思想密切相关的数据和电脑游戏。

与慕尼黑惨案有关？

慕尼黑警方表示，对该男子动机的调查正在进行中。慕尼黑检方一个负责打击恐怖主义的特别部门已接管此案。巴伐利亚内政部长赫尔曼强调，现在需要"首先澄清"事件的背景。他说，犯罪发生在纳粹文献中心和以色列总领事馆附近的事实可以提供"有关联系的暗示"。

以色列外交部表示，慕尼黑的以色列领事馆没有人员受伤。该领事馆本周四为1972年慕尼黑奥运会袭击事件举行追悼会，因此没有开放。1972年9月5日，巴勒斯坦恐怖分子在慕尼黑奥运村枪杀了两名以色列运动员并劫持了以色列代表团的九名成员作为人质。大约18小时后，救援行动结束，九名以色列人质、一名警察和五名袭击者死亡。

慕尼黑奥运惨案 - 半个世纪前的创伤 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国内政部长南希·费瑟（Nancy Faeser）表示，这是一起"严重事件"。她在柏林举行的新闻发布会上表示， "保护以色列的设施是首要任务"。

（德新社、路透社、明镜等）

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