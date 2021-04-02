 慕尼黑火车站附近二战哑弹爆炸 多人受伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2021

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时政风云

慕尼黑火车站附近二战哑弹爆炸 多人受伤

德国巴伐利亚首府慕尼黑消防队报告，本周三（12月1日），该市火车总站附近一处建筑工地附近发生二战哑弹爆炸事件，伤及多人，其中一人重伤。列车停运数小时。

Deutschland | München Explosion an Donnersbergerbrücke

慕尼黑市政府称，爆炸的是一枚二战遗留炸弹

（德国之声中文网）慕尼黑消防部门周三通报说，当天，慕尼黑火车总站附近发生一起二战遗留哑弹爆炸事件，炸伤4人，并导致当局作出决定，暂停欧洲最繁忙铁路交通线之一的所有列车运行服务数小时。

250公斤空投炸弹

爆炸发生在火车站附近一建筑工地。据紧急服务部门提供的消息，受伤4人爆炸时正在现场工作。其中一人伤势严重，大腿几乎断裂，被立即送医，经4小时手术，伤腿得以保全，健康状况稳定。

巴伐利亚州内政部长赫尔曼亲赴现场查看后指出，所爆炸的是二战时的空投炸弹。他透露，工人们在钻探时无意中触及了这颗 250 公斤重的炸弹。

赫尔曼部长承认，爆炸事件让他深感震惊，最初担心这是一次蓄意袭击。

由于爆炸发生在所有进出车站的火车都要通过的一座桥梁附近，德国铁路服务公司决定暂停当地数小时铁路服务作为预防措施。午间过后，列车恢复运行。

主管部门没有说明何以未能提前发现炸弹。通常情况下，会对此类建筑工地实施缜密勘查，以防任何遗留炸弹。

在德国，二战遗留炸弹常被发现，但很少出现爆炸事故。

1994 年 9 月，柏林一处建筑工地一哑弹爆炸，导致3名建筑工人死亡。 2006 年，一男子在阿沙芬堡县（Aschaffenburg）高速公路施工现场遇难。拆弹时偶尔也会发生事故。 2010年6月，在一次拆弹作业中，炸弹爆炸，３人死亡，２人重伤。 

  • Unexploded ordnance (UXO or sometimes also abbreviated to UO), unexploded bombs (UXBs), or explosive remnants of war (ERW) are explosive weapons such as bombs, shells, grenades, land mines, naval mines and cluster munitions that did not explode when they were deployed. Unexploded ordnance still poses the risk of detonation, even decades after they were used or discarded.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    未引爆的弹药

    二战结束后，由于种种原因未能引爆的炮弹、手雷、地雷、火箭弹等各类弹药遗留在当地，形成巨大的危险。即便过了几十年，这些弹药依然有爆炸的风险。

  • Between 1940 and 1945, US and British forces dropped 2.7 million tons of bombs on Europe. Half of those bombs targeted Germany. Experts estimate that close to a quarter of a million bombs did not explode due to technical faults. Thousands of these bombs are still hidden underground, sometimes a few meters down and sometimes just below the surface.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    25万枚哑弹

    1940年至1945年间，英美两国的轰炸机总共在欧洲战场投掷了270万吨的炸弹，其中有半数落在德国。专家估计，当时大约有25万枚炸弹发生了故障，没能引爆。如今，德国境内依然留存有大量的未引爆炸弹。

  • The industrial Ruhr area and the Lower Rhine region were heavily bombed, as were the cities of Dresden, Hamburg and Hanover. So this is where most of the unexploded ordnance is found. Bombs are usually unearthed during construction work or are discovered during the examination of historical aerial images. Experts say it could still take decades to clear all of the remaining unexploded ordnance.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    哪里炸弹最多？

    当年受到盟国空军“特殊照顾”的鲁尔区、莱茵河下游地区、德累斯顿、汉堡、汉诺威、柏林等地，如今也自然是未引爆弹药的重灾区。通常，这些炸弹会在施工时被发现，有时，专业人员也会在研究历史航拍资料时发现这些炸弹的影踪。专家估计，彻底清除这些炸弹，还需要好几十年的时间。

  • When confronted with the discovery of an UXO, UO or a UXB, bomb disposal experts have to decide whether to defuse it or to carry out a controlled explosion. Many have lost their lives on the job. German authorities are under pressure to remove unexploded ordnance from populated areas. Experts argue that the bombs are becoming more dangerous as time goes by due to material fatigue.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    巨大的风险

    一旦发现了二战时期的未引爆炸弹，拆弹专家有两个选择：拆除引信，或者将其在受控状态下引爆。这是一份危险的职业，许多拆弹专家不幸丧生。在人口密集的地区，政府当局面临着不小的压力：专家警告，年代越是久远，引信失效导致炸弹突然爆炸的风险就越高。

  • Eleven bomb technicians have been killed in Germany since 2000, including three who died in a single explosion while trying to defuse a 1,000-pound bomb on the site of a popular flea market in Gottingen in 2010.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    高危职业

    2000年之后，已经有11名拆弹专家因公殉职。2010年，哥廷根市的跳蚤市场内发现了一枚大约半吨重的炸弹，3名拆弹专家在试图拆除引信时不幸身亡。

  • A 1.8-tonne bomb dropped by Britain’s Royal Air Force (RAF) was found in the city centre of Augsburg on December 20, 2016. The find prompted a large scale bomb disposal operation and consequently the evacuation of over 54,000 people on December 25. To date, this remains the biggest evacuation for the removal of World War II unexploded ordnance in Germany.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    疏散行动

    迄今为止最大规模的炸弹疏散行动发生在2016年12月。一枚1.8吨重的英国炸弹在德国南部的奥格斯堡市中心被发现。拆除炸弹时，当局疏散了总共5.4万居民。

  • Authorities conducted another big bomb disposal operation in May 2017, with 50,000 residents in the north-western city of Hanover forced to evacuate their homes. Thirteen unexploded ordnances from the 1940s were removed. Hanover was a frequent target of Allied bombing in the latter years of the war. On October 9, 1943, some 261,000 bombs were dropped on the city.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    一气呵成

    2017年5月，汉诺威也疏散了5万居民，一口气排除了13枚炸弹。

  • Berlin vor Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg (picture-alliance/dpa/Polizei Berlin)

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    排除炸弹 柏林瘫痪

    2018年4月20日中午，柏林市中心大片区域被警方封锁。上万居民被疏散，柏林中央火车站也停止运行数小时。这是因为警方需要在火车站北侧排除一枚二战时期遗留的英国空军炸弹，重达0.5吨。

  • Deutschland Frankfurt | Evakuierung nach Fund von Weltkriegsbombe

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    法兰克福再现500公斤遗留炸弹

    德国法兰克福2020年12月6日又发现了一枚500公斤的二战遗留炸弹。相关部门特别设立半径700米的疏散区，近1.3万人被紧急疏散。在当天下午3点半左右，炸弹被顺利拆除。

    作者: Aasim Saleem


 

 

（德新社，法新社）

 

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