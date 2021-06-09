慕尼黑安全指数出炉：如何看待“中国威胁”

（德国之声中文网）慕尼黑安全会议在最新推出的报告中，着重介绍了新出炉的“慕尼黑安全指数”。这是一种用0至100表现受访者对某种威胁主观感知的统计指数。调查方通过询问所有G7国家和金砖国家的大约12000名民众计算出慕尼黑安全指数。

德国民众如何看待“中国威胁”

对于德国民众来说，中国的崛起所带来的威胁和风险较低。指数值为45。分数越接近100，说明相关事务给受访者带来的威胁感越高。慕尼黑安全指数统计现实，德国人对中国的风险评估值低于欧洲的其它国家，邻国法国受访民众对中国的威胁认知为49分。同时俄罗斯受访者对中国威胁的评分值为21。

慕尼黑安全会议委托的调查机构Kekst CNC国际资讯公司综合了针对5方面问题的感知指数得出以上结果。这五方面的问题分别是：您觉得某国给您的国家总体上带来了哪些风险？在过去12个月中这种风险是增长了还是降低了？如果风险变为现实，所带来的损害有多严重？您认为这种风险实际发生的可能性有多大？以及您觉得如果风险发生，您自己的国家在多大程度上做好了准备?

日本最担忧中国崛起

根据慕尼黑安全指数的最新调查结果，日本对中国的崛起最为担忧。美国人对这一现象的担忧程度排名第二，分值为58分。排名第一的威胁是网络攻击。墓内黑安全会议主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）在介绍报告时说，各国在看待中国的时候 "存在意见分歧"。虽然美国民众对中国威胁风险的感知接近榜首，但德国民众对同样威胁的感知则排名靠后。伊辛格呼吁，美国和欧洲与志同道合的国家一起，必须在与中国和俄罗斯等大国的关系中找到竞争与合作的平衡。

而对于中国受访民众来说，美国以44分位居威胁感知榜第一。欧盟的得分为28。报告的作者解释称，总体而言，中国的风险意识低于世界其他地区。这可能是中国人对自己国家的实力有信心的一个标志。此外，报告说，在感知到风险的地方，中国公众坚信他们的国家已经做好了应对风险的准备。

慕尼黑安全会议此次推出上述重磅报告的时机正值美国总统拜登就任后首次访问欧洲。他首先会出席在英国举办的七国集团峰会，然后将在布鲁塞尔参加北约峰会。随后拜登会在日内瓦和普京会面。

这份160页的报告主题包括 "竞争与合作"（Competition and Cooperation），意指传统民主国家和包括中国在内的新兴大国之间不仅存在体制的竞争，也存在合作的必要性。而这也是如今全球传统民主国家的核心困境之一。它们和中国之间是相互需要的关系。这种关系不仅仅体现在经济方面，新冠大流行更是如今最明显的例子之一。除此之外，应对气候变化以及核军备竞赛的威胁时，中国与西方也必须合作。从欧盟官方上把中国同时定义为战略伙伴和竞争者的这一件事上，就可以瞥见西方在看待中国时是何等矛盾。

中国带来的挑战

奉行国家资本主义的中共成功地做到了前苏联未能做到的事情：将威权统治与经济成就和人民生活日益改善结合起来。这就是为什么拜登在演讲中不断提出那句听起来具有防御性的话："我们需要表明，在这个变化的世界中，民主国家仍然能够为我们的人民谋福祉。"

事实证明，当一个拥有14亿人口的国家在40年内经济增长达到两位数时，这个国家最终可以将其经济实力转化为政治影响力--并最终转化为军事影响力。

而北京已经制定了雄心勃勃的目标。到2049年人民共和国成立100周年时，中国希望像官方所说的那样，成为一个 "成熟的现代社会主义强国"，希望能够制定和形成规则，并在技术、经济、文化方面处于最高水平。换句话说——成为一个领导力量。

“我们正处于转折点”

而这也是西方传统民主国家感受到“中国威胁”的实质内容。最新慕尼黑安全报告的主要作者之一邦德(Tobias Bunde)引用美国总统拜登的话表示：“我们正处于一个转折点。而世界上的民主国家需要振作起来”，而这似乎也已经在发生。至少邦德分析认为：“跨大西洋领导人似乎已经达成共识，即必须加强世界主要民主国家之间的合作，以应对我们的共同挑战。”

在慕尼黑安全会议的研究主任邦德看来，这些挑战还包括：西方在国际机构中的意识形态垄断正日益受到质疑。邦德说："就在几年前，我们还在谈论“保护责任”这样的概念，以及人权——甚至在阿拉伯世界的最终胜利。“今天，中国毫不费力地就可以动员几十个国家支持北京在新疆或香港的政策。”

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