 慕尼黑安全会议VIP“爆棚” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

慕尼黑安全会议VIP“爆棚”

为期三天的慕尼黑安全会议将于2月举行，这一次将迎来格外多的国家政府首脑及高官。中国的最高级别外交事务官员——中共中央政治局委员杨洁篪将与会。

Deutschland Münchner Sicherheitskonferenz 2015 MSC Yang Jiechi (Widmann / MSC)

杨洁篪资料照片

DW.COM

著名的慕尼黑安全会议已于周日如期闭幕。但会议面临如此多的不稳定因素却是从未有过的。争执各方在会议上唇枪舌剑，互不相让。因此，综观本次会议，不能不让人忧心重重。 (19.02.2018)

原有的世界秩序正在分崩离析，大规模冲突的风险在与日俱增。慕尼黑安全报告为我们描绘了一幅令人悲观的世界局势图，同时也为下周即将开幕的慕尼黑安全会议定下了基调。 (15.02.2018)

尽管是巴伐利亚州首府，慕尼黑在世界政治议事日程上并无显著地位。不过，每年的二月构成例外。以下是有关慕尼黑国际安全会议的8个问题及其答案。 (17.02.2017)

（德国之声中文网）慕尼黑安全会议的主办者预期今年的与会政要人数将创下纪录。该会议负责人伊辛格（Wolfgang Ischinger）向德新社表示，在500位与会者中，有约40位国家与政府首脑，100位部长。其中包括德国总理默克尔、法国总统马克龙、以色列总理内塔尼亚胡、埃及总统塞西以及美国国务卿蓬佩奥、俄罗斯外长拉夫罗夫、伊朗外长扎里夫。

第55届慕尼黑安全会议将于2月15-17日在Bayerischer Hof宾馆举行。去年，这一全球性的以安全政策为主题的会议有20位国家政府首脑以及80位部长出席。伊辛格说，今年人数显著增长。曾任德国驻美大使的伊辛格说："大厅要爆满了。"

据德新社报道，伊辛格特别自豪的是，中国此次派出高级别代表与会。中国的最高级别外交事务官员--中共中央政治局委员、中央外事工作委员会秘书长杨洁篪将与会。67岁的杨洁篪被视为比外长有明显更大的影响力。他也曾出席过往届的慕尼黑安全会议。

主题：危机与冲突、脱欧与民族主义

德国政界的与会者包括默克尔的党内接班人、新任基民盟主席克兰普·卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）。开幕式将由国防部长冯德莱恩（Ursula von der Leyen，基民盟）及英国防务大臣威廉姆森（Gavin Williamson）主持。此外，德国副总理兼财政部长朔尔茨、外长马斯、卫生部长施潘、农业部长科勒克纳也将与会。

Deutschland Münchener Sicherheitskonferenz (Getty Images/AFP/T. Kienzle)

会议举办地点Bayerischer Hof（资料图片）

本次会议的重点除国际危机、武装冲突外，还有欧洲在英国脱欧及民族主义日盛背景下的状况。伊兴格说："我们希望展示，欧洲不会就此崩溃。"默克尔和马克龙会在慕尼黑共同亮相。德英防长共同主持开幕式也是基于这一理念。

界墙争议决定美国代表团规模

美国代表团将有多高级别，取决于美国国内围绕与墨西哥界墙修建费用一事的争执进展。该争议已导致美国历史上最长的政府停摆。尽管目前达成临时解决方案，但该方案将于2月15日到期，正是慕尼黑安全会议开幕的日子。

倘若届时争议激化，美国代表团人数可能明显萎缩。不过，美国国务卿蓬佩奥的与会是确定的。他在安全会议前就将赴欧洲访问，2月13日、14日在华沙与波兰政府共同举办一次尚存争议的中东问题会议。批评者认为这是反伊朗会议。预计多名西欧国家外长不会出席。

欧美在如何对待伊朗的问题上有分歧：欧洲认为应坚持通过协议，阻止伊朗研发核武器、同时加强与伊朗的经济合作。美国则对伊朗采取制裁。

苗子/叶宣（德新社）

相关内容

Münchner Sicherheitskonferenz NEU

三天纵论世界大势：慕尼黑安全会议开幕 16.02.2018

一年一度的国际安全会议让慕尼黑再次成为世界论坛，商讨危机、冲突、军事和安全政策。德国之声为您总结八问八答。

Spanien Barcelona Demonstration nach Kabinettssitzung der Zentralregierung

加独再示威 受伤六十余 22.12.2018

西班牙中央政府在巴塞罗那举行的内阁会议蒙上暴力抗议阴影。周五在加泰罗尼亚首府，暴力示威者与安全力量之间大打出手。

MSC 2018 Wolfgang Ischinger Eröffnung

冲突笼罩下的慕尼黑安全会议 19.02.2018

著名的慕尼黑安全会议已于周日如期闭幕。但会议面临如此多的不稳定因素却是从未有过的。争执各方在会议上唇枪舌剑，互不相让。因此，综观本次会议，不能不让人忧心重重。

广告

媒体看中国

Wang Quanzhang Familie Prozess (picture-alliance/dpa/Li Wenzu)

德语媒体：爸爸与怪兽

多家德语媒体关注中国维权律师王全璋在被羁押三年半后，本周一以“颠覆国家政权罪”被判四年半监禁。 