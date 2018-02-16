慕尼黑安全会议VIP“爆棚”

（德国之声中文网）慕尼黑安全会议的主办者预期今年的与会政要人数将创下纪录。该会议负责人伊辛格（Wolfgang Ischinger）向德新社表示，在500位与会者中，有约40位国家与政府首脑，100位部长。其中包括德国总理默克尔、法国总统马克龙、以色列总理内塔尼亚胡、埃及总统塞西以及美国国务卿蓬佩奥、俄罗斯外长拉夫罗夫、伊朗外长扎里夫。

第55届慕尼黑安全会议将于2月15-17日在Bayerischer Hof宾馆举行。去年，这一全球性的以安全政策为主题的会议有20位国家政府首脑以及80位部长出席。伊辛格说，今年人数显著增长。曾任德国驻美大使的伊辛格说："大厅要爆满了。"

据德新社报道，伊辛格特别自豪的是，中国此次派出高级别代表与会。中国的最高级别外交事务官员--中共中央政治局委员、中央外事工作委员会秘书长杨洁篪将与会。67岁的杨洁篪被视为比外长有明显更大的影响力。他也曾出席过往届的慕尼黑安全会议。

主题：危机与冲突、脱欧与民族主义

德国政界的与会者包括默克尔的党内接班人、新任基民盟主席克兰普·卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）。开幕式将由国防部长冯德莱恩（Ursula von der Leyen，基民盟）及英国防务大臣威廉姆森（Gavin Williamson）主持。此外，德国副总理兼财政部长朔尔茨、外长马斯、卫生部长施潘、农业部长科勒克纳也将与会。

会议举办地点Bayerischer Hof（资料图片）

本次会议的重点除国际危机、武装冲突外，还有欧洲在英国脱欧及民族主义日盛背景下的状况。伊兴格说："我们希望展示，欧洲不会就此崩溃。"默克尔和马克龙会在慕尼黑共同亮相。德英防长共同主持开幕式也是基于这一理念。

界墙争议决定美国代表团规模

美国代表团将有多高级别，取决于美国国内围绕与墨西哥界墙修建费用一事的争执进展。该争议已导致美国历史上最长的政府停摆。尽管目前达成临时解决方案，但该方案将于2月15日到期，正是慕尼黑安全会议开幕的日子。

倘若届时争议激化，美国代表团人数可能明显萎缩。不过，美国国务卿蓬佩奥的与会是确定的。他在安全会议前就将赴欧洲访问，2月13日、14日在华沙与波兰政府共同举办一次尚存争议的中东问题会议。批评者认为这是反伊朗会议。预计多名西欧国家外长不会出席。

欧美在如何对待伊朗的问题上有分歧：欧洲认为应坚持通过协议，阻止伊朗研发核武器、同时加强与伊朗的经济合作。美国则对伊朗采取制裁。

苗子/叶宣（德新社）