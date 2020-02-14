慕尼黑安全会议: 西方失势?

(德国之声中文网) 本次慕尼黑安全会议的主题是"西方失势"（Westlessness), 这是指当今世界变得越来越不"西方"，而西方本身也变得越来越不"西方"。然而，美国国务卿蓬佩奥在演讲之初，就公开反驳这个概念:「西方世界仍然是胜者，我们集结起来还是胜者。」他开始列举他心中西方世界的成就，坚持民主制度是指向繁荣的道路: 「自由的国家就是比人类在文明史上曾经尝试过的其他制度更加成功。」他以难民问题举例: 「你没有办法看到弱势族群冒着生命危险，成群结队的偷渡到伊朗或古巴等国家。」

蓬佩奥随即话锋一转，提醒各国最应该注意的强权应当是中国。他一一列举与中国有关的争端: 中国在越南、菲律宾、印尼拥有经济特区获取利益；中国与几乎所有毗邻国家都爆发主权争议；华为与其他中国政府支持的高科技企业是中国情报机关的间谍；中国用国际贸易作为要挟，要求世界各国在台湾与香港事务上噤声。

美国国务卿蓬佩奥提醒世界各国提防中国

在蓬佩奥之后，美国的国防部长埃斯伯(Mark Esper)也在演讲中持相同论调。他说:「在习近平主席的领导下，中国共产党更快速又更深入的往错误的方向前进－对内更多打压，更多掠夺性的经济措施，更多的霸道行为，以及对我来说最令人担忧的，更具侵略性的军事姿态。」

埃斯伯随即澄清，美国无意与中国发生冲突，他也提到美国有针对新冠病毒疫情对中国伸出援手。然而全球最大政治风险咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）的主席布雷默(Ian Bremmer)对他的说法持怀疑态度。他告诉德国之声，埃斯伯的演讲花很大篇幅陈述中国如何不遵守规则，美国又应该如何抵制:「中国事实上是美国最主要的威胁。在美国政府里面几乎所有人，包含所有民主党人，都同意这个看法。但是唯独特朗普不这么想。特朗普是那个说『习近平已经尽他所能对抗新冠病毒』的人。」

面对蓬佩奥与埃斯伯的批评，中国的说法是，美国仍然沉浸在宏伟与偏执混合而成的幻觉当中。

中国外交部长王毅呼吁西方世界抛弃成见

外交部长王毅在2月15日告诉慕尼黑安全会议的来宾: 「西方也应摒弃笃信自身文明优越的潜意识，放弃对中国的偏见和焦虑，尊重中国人民的选择，接受和欢迎一个与西方制度不同的东方大国的发展振兴。」

他在之后的问答时间当中所说的话更少了外交辞令的色彩: 「(蓬佩奥和埃斯伯)重复着他们对中国的造谣中伤。」他对慕尼黑安全会议的主席伊申格尔(Wolfgang Ischinger)说: 「我不想要浪费我们的时间回应他们说的每件事情。基本上我可以说他们对中国的指控全部都是谎言。」

延伸阅读:慕尼黑安全会议上的中国议题

全球化智库主席暨中国政府顾问王辉耀说，慕尼黑安全会议的年度主题「西方失势」只是反映了西方在面对世界时应该矫正的心态。他告诉德国之声记者: 「我认为太过强调东方或西方都不好，我们都是人类而且共享命运。」他认为中国在人均GDP上还是落后美国，在许多方面也还算是开发中国家，「所以也不代表中国就要变成领导世界的力量。」

极权主义的优势

美国政府内部对于如何应对中国意见纷纭，这也反映出美国在这个问题上还有很多不确定性。美国虽然至今仍是世界的最大的强权，内部的意见却不总是一致的。这却也反而给其他大国可趁之机。欧亚集团的主席布雷默说: 「俄罗斯和中国没有美国强，但是他们知道要做什么，对吧?」他说: 「你看普京和习近平，他们现在都已经是终生制的领导人。所以就算它们的韧性、财富、军事实力都不如美国，他们面临到国内的挑战，都可以用长远规划来解决。这便是问题。」