慕尼黑安全会议：傅莹赢了？

（德国之声中文网）#傅莹驳佩洛西所谓华为威胁论#、"面对中国资深女外交官傅莹的诘问 佩洛西面露尴尬 "、"给力！ 傅莹今年慕尼黑安全会议又实力圈粉啦！"，纵览中国媒体对中国人大外事委员会副主任委员、前中国外交部长傅莹在最新一届慕尼黑安全会议上提问发言的报道。会感觉中国外交在国际舞台上面对西方的指责施压，又打了一场漂亮的"胜仗"。

而事实情况真的是这样吗？美国众议院院长佩洛西（Nancy Pelosi）和德国德国联邦议院议长朔伊布勒（Wolfgang Schäuble）在2020年的慕尼黑安全会议上进行了一次有关民主制度是否面临危机的讨论。在大约50分钟的开放式讨论中，佩洛西表示：中国正在寻求通过电信巨头华为出口它的数字专制主义，威胁对那些不采用其技术的人进行经济上的报复。美国已经将华为视为国家安全的威胁，并将其列入了实体清单，限制它和美国公司的业务往来。

发言中，佩洛西明确指出："世界各国不应该出于经济上的考虑而把我们的电信基础设施拱手让给中国。这种错误做法只会让习近平更加大胆，让他破坏民主价值观、人权、经济独立性和国家安全"在傅莹提问之前，佩洛西谈到中国说道："互联网让交流变得民主化。这其中有好的一面，也有不好的一面。但是如果你扩大这种交流，并且以一种讨好专制的方式进行交流。那么您就是阻碍了更多的民主，这些事情并非无关紧要。"

能在特朗普面前撕稿的佩罗西 已经成为美国政坛“无畏”的象征之一

在坐满了各国议会领导人的观众席中，听取了佩洛西上述表态的傅莹随即问道："依据我对世界运转方式的理解。技术是一种工具。中国40年前开始改革的时候，我们引进了一系列西方的技术：微软、IBM、亚马逊。它们活跃于中国。从我们使用1G、2G、3G、4G开始，所有的技术都来自西方发达国家，中国则保住了它的政治体制。由共产党领导的体制越显成功，并没有受到技术的威胁。但为什么现在当华为向西方国家提供5G技术时就会威胁到它们的政治体系呢？您真的认为民主制度已经脆弱到像华为这样单独一家高科技公司就可以给它带来威胁的程度吗？"

傅莹的提问 佩洛西的回应

傅莹的提问引起了部分现场观众的笑声和掌声。佩洛西就此回应说："对于你们这些鼓掌的人，我要说的是，华为是在逆向开发美国技术的基础上建立的。这是华为起步的主要方式之一。所以，我们知道华为的能力。我们不想模仿中国的模式，不想就文化、宗教和信仰的问题逮捕数以百万计的维吾尔人、威胁西藏、破坏香港的民主。所以这不是一个'我们拥有华为，可以成为典范，而你为什么害怕华为'的问题。"

佩洛西强调，在贸易以及知识产权等方面，她30年来一直在密切关注中国。"除非你最后想要变成像中国一样，成为一个没有自由企业模式的社会，不然的话我可以毫不犹疑的告诉你，必须非常小心的走眼下这条路……如果你想要信息的自由流通、如果你想要建立一种尊重价值观、人权、尊重他人的集体意识，那就不要选择华为。"

佩洛西做出了上述表态后，德国联邦议院议长朔伊布勒表示同意她所说的一切。在强调必须互相尊重的同时，他也表示："依据我对中国中央政府全面掌控社会和经济的理解，这和我想要在欧洲实现的确实有所不同。"朔伊布勒的这番表态，也赢得了在场部分观众的掌声。发言过后，他向傅莹的方向挤了挤眼，露出了善意的微笑。

德国之声台长的质疑

针对傅莹的提问，同样在现场的德国之声台长林堡（Peter Limbourg）公开表态称，他对傅莹有关华为和技术上的论点表示赞赏。"但是，如果中国政府能够允许包括德国之声、BBC在内的媒体在中国落地，开放推特和脸书，您的表态就会有更大的可信度。"这番表态赢得了现场观众的掌声和吹哨叫好。

在历届慕尼黑安全会议上，中国一直需要面对来自与会各方的批评和指责。包括对中国的专制体制，军费增长以及人权状况的担忧。但是在此轮会议上，向中国"开火"力度最猛的当属美国代表团。除佩洛西以外，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）、美国国防部长埃斯珀（Mark Esper) 等人都就中国问题做出了强硬表态。蓬佩奥直接将华为形容为中国情报机关的"特洛伊木马"。埃斯珀则将中国视为"世界秩序最大的威胁"，称"中国共产党正继续向错误的方向行进。"

面对美国的指责，中国外交部长王毅回应称：原则上可以说，所有（美国）针对中国的指责都是谎言，而要将相关批评应用在美国自己身上，则"那些谎言或许会是事实"。王毅强调，多边主义能否成功，大国发挥着关键作用，承担着重大责任。因此，大国要有担当，不搞本国优先，而是要维护好各国的共同利益；不热衷于划分势力范围，而是应努力保持世界的开放性；不相互对抗拆台，而是要携手维护世界的和平稳定。