 慕尼黑安全会议上的中国议题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2020

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时政风云

慕尼黑安全会议上的中国议题

西方如何应对中国崛起、5G网供货商之争以及新型冠状病毒：本次为期三天的慕尼黑安全会议上，有一系列同中国有关的话题。

China | Zwei Flugzeugträfer in der Schiffswerft von Dailan (picture-alliance/newscom/S. Shaver)

中国国力和军力不断崛起，成为国际安全领域的重要角色

（德国之声中文网）第56届慕尼黑安全会议本周五开幕，出席本次会议的包括来自世界各国的40位国家元首和政府首脑以及上百名部长级官员。其中包括法国总统马克龙，美国国务卿蓬佩奥以及俄罗斯和伊朗的外交部长。德国方面共派出3900名警员负责安全保障，这是历届慕尼黑安全会议动用警力最多的一次。

以中国外交部长王毅为首的中国代表团已抵达席慕尼黑出席安全会议。这也是数月以来，中国外交部长首次访问德国。去年九月，德国外交部长马斯会晤香港活动人士黄之峰引起中方强烈抗议，并取消了一系列双方的高层互动。德新社报道称，王毅周五出席慕尼黑会议之前，已同总理默克尔举行了会谈，并和德国外长马斯一道共同主持了第五轮中德外交与安全战略对话。这项对话原定去年10月举行，后因马斯同黄之峰的会晤而被中方取消。

Heiko Maas und Joshua Wong (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

去年九月，德国外长马斯同香港民运人士黄之峰的会晤导致中方强烈不满。

本次慕尼黑安全会议召开的大背景之一，就是世界格局正在悄然发生的变化，而中国在这一变化中扮演着重要角色。有鉴于此，中国也将是本次安全会议上的核心议题之一。中国在南中国海的军事扩张，中美贸易争端，香港人的民主抗争以及目前困扰中国的新型冠状病毒疫情，都将成为与会者关注的话题。

本次慕尼黑安全会议的主题是"西方失势"（Westlessness), 这是指当今世界变得越来越不"西方"，而西方本身也变得越来越不"西方"。许多分析人士认为，正是中国的快速崛起，加快了这一"西方失势"的发展趋势。柏林墨卡托中国研究中心的雷加德（Helena Legarda）认为，中国的崛起以及中国在全球经济和安全政策领域越来越大的影响力，不可避免的使以西方为主导的自由的世界秩序发生了变化。她说："基于在国际机构中的影响力、经济势力以及军事扩张，中国成了许多非西方国家的选项。而对于欧洲国家而言，中国也成了美国之外的另外一个选项。这一局面已经导致了美欧关系的变化，因为一些欧洲国家试图在加强对华经济关系和加强对美政治关系之间找到某种新的平衡。"

München Sicherheitskonferenz msc (DW/S. Young)

本届慕尼黑安全会议上，中国将是一个热门话题。

除了中国不断升高的军费开支、武器出口以及在南中国海的军事扩张之外，华为在欧美各国5G网建设中所扮演的角色，也将成为慕尼黑安全会议上的议题之一。雷加德表示：本次慕尼黑安全会议上，来自美国、欧洲和中国的代表直接会晤，想必会在华为和5G的问题上有一番激烈的争论。很多欧洲国家至今尚未就华为问题明确表态，美国一定会游说各国禁止使用华为设备。而中国方面也将软硬兼施动员各国采用华为设备。"

一般认为，目前肆虐中国的新型冠状病毒疫情，也将是各国与会者关注的话题。中国外交部发言人耿爽周三表示，王毅将慕尼黑会议上阐述中国政府为遏制疫情所付出的努力。

出于对与会者健康的考虑，慕尼黑警方事前也为防疫进行了准备。慕尼黑警署表示，负责安全保障的警员虽然不会佩戴口罩，但警方的医疗小组会随时处于待命状态。而慕尼黑卫生部门也为本次会议制定了紧急预警方案。与会者还被告知，要加强个人的卫生防护，比如使用消毒液洗手等等。

  • China Liaoning Flugzeugträger (imago/Xinhua)

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    中国海军之花

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  • Vietnam U-Boot im Hafen von Cam Ranh Bay 03.01.2014 (Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)

    南中国海周边国家军力大PK

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    过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。

  • BRP Gregorio Del Pilar (picture-alliance/AP Photo/A. Favila)

    南中国海周边国家军力大PK

    菲律宾海军旗舰

    “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

  • Indonesien KRI Sultan Hasanuddin 366 plane (picture alliance/dpa/A. Ibrahim)

    南中国海周边国家军力大PK

    来自欧洲船坞的战舰

    印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

  • RSS Formidable (Imago/China Foto Press)

    南中国海周边国家军力大PK

    隐形战舰

    就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。

  • USA Marine Flugzeugträger USS Ronald Reagan (AP)

    南中国海周边国家军力大PK

    长臂美国

    美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。

    作者: Rodion Ebbighausen


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