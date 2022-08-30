 慕尼黑奥运惨案 - 半个世纪前的创伤 | 足坛体坛 | DW | 05.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

足坛体坛

慕尼黑奥运惨案 - 半个世纪前的创伤

1972年9月5日，参加慕尼黑奥运会的11名以色列人惨遭恐怖分子杀害，震惊全球。直到今天，德国当局的糟糕应对依然为人诟病。惨案也让慕尼黑奥运永远蒙羞，更让德国政府借奥运树立开放宽容形象的努力化为泡影。

更多内容来自 热点关注 (视频)

英国公司Bankset Energy提出了一个既简单又有前途的想法，可以生产大量的绿色电力：在铁轨之间安装光伏发电系统。让我们仔细看看吧！

铁轨上的太阳能 30.08.2022

數百萬烏克蘭人的生活因俄羅斯的入侵而面目全非。 DW記者Mathias Bölinger在烏克蘭訪問了為那些因戰爭背井離鄉家庭所組織的一次夏令營。

戰爭時期的烏克蘭夏令營 29.08.2022

脏兮兮、乱哄哄的城市，对居民的身心健康构成了威胁。城市规划师正在酝酿全新的理念，力争让未来的城市更为宜居舒适，也更为注重气候保护。

更少汽车 更多幸福 14.08.2022

台湾海峡是重要的国际贸易航道，台湾的半导体产业在全球经济中具有举足轻重的地位。在乌克兰战争推高全球通货膨胀的当下，世界经济是否还承受得起在台海的又一场战端？

台海紧张 全球贸易受累 12.08.2022

相关文章

ARCHIV - Das Archivbild zeigt den ausgebrannten Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes in Fürstenfeldbruck, wo in der Nacht zum 06.09.1972 neun verbliebene Geiseln, fünf Terroristen und ein Polizist bei einer Schießerei starben. Arabische Terroristen hatten während der Olympischen Spiele in München das Quartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf überfallen und Mitglieder des israelischen Olympia-Teams als Geiseln genommen. Elf israelische Sportler fanden den Tod. Bundespräsident Steinmeier und Israels Staatspräsident Rivlin eröffen am Dienstag in München gemeinsam einen Erinnerungsort für die Opfer des Attentats von 1972. Foto: Göttert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

难愈伤痛50载：1972年慕尼黑奥运恐袭事件 04.09.2022

1972年慕尼黑奥运会巴勒斯坦恐怖分子杀害以色列运动员事件受害人遗属赔偿纠纷终获解决。不过，此前数星期的激烈情感冲突再度显示，此次恐袭事件造成的创伤在以色列可能永远不会愈合。即使半世纪过去了，当年捉襟见肘的德国警察所犯的错误仍令人哑然无语。以下是相关问答。

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Mahmoud Abbas (l), Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, beantworten nach ihrem Gespräch auf einer Pressekonferenz Fragen von Journalisten.

巴勒斯坦主席阿巴斯"一语惊人"引发众怒 17.08.2022

巴勒斯坦主席阿巴斯访德期间，将以巴冲突同纳粹德国对犹太人的大屠杀相提并论，引发强烈不满。德国总理肖尔茨称阿巴斯的言论"不可接受"。

Rockets seen in the sky fired by Palestinian militants toward Israel, over Gaza City, Saturday, Aug. 6, 2022. The latest confrontation between Israel and Gaza militants is in its second day, as Israeli jets hit targets in Gaza and rocket fire persists into southern Israel. Palestinian officials say at least 15 people have been killed in Gaza, including a senior militant leader and a 5-year-old girl. (AP Photo/Adel Hana)

以巴衝突三天釀數十死 停火協議生效 08.08.2022

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織宣布，停火協議在週日（7日）晚間生效。該協議被賦予期望，盼能結束自去年以來，以色列和巴勒斯坦武裝分子之間最嚴重的跨境衝突。

In this undated photo provided by Al Jazeera Media Network, Shireen Abu Akleh, a journalist for Al Jazeera network, stands in an area where the Dome of the Rock shrine at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem is seen at right in the background. Abu Akleh, a well-known Palestinian female reporter for the broadcaster's Arabic language channel, was shot and killed while covering an Israeli raid in the occupied West Bank town of Jenin early Wednesday, May 11, 2022. (Al Jazeera Media Network via AP)

半岛电视台记者在以色列军事行动中丧生 12.05.2022

著名女记者阿克勒在报道以军和巴勒斯坦人在约旦河西岸的冲突时头部中弹丧生。目前多方要求彻查此事， 巴勒斯坦方面则称要直接向国际刑事法院提讼。