慕尼黑奥运惨案 - 半个世纪前的创伤

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1972年9月5日，参加慕尼黑奥运会的11名以色列人惨遭恐怖分子杀害，震惊全球。直到今天，德国当局的糟糕应对依然为人诟病。惨案也让慕尼黑奥运永远蒙羞，更让德国政府借奥运树立开放宽容形象的努力化为泡影。
1972年慕尼黑奥运会巴勒斯坦恐怖分子杀害以色列运动员事件受害人遗属赔偿纠纷终获解决。不过，此前数星期的激烈情感冲突再度显示，此次恐袭事件造成的创伤在以色列可能永远不会愈合。即使半世纪过去了，当年捉襟见肘的德国警察所犯的错误仍令人哑然无语。以下是相关问答。
巴勒斯坦主席阿巴斯访德期间，将以巴冲突同纳粹德国对犹太人的大屠杀相提并论，引发强烈不满。德国总理肖尔茨称阿巴斯的言论"不可接受"。
以色列和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織宣布，停火協議在週日（7日）晚間生效。該協議被賦予期望，盼能結束自去年以來，以色列和巴勒斯坦武裝分子之間最嚴重的跨境衝突。
著名女记者阿克勒在报道以军和巴勒斯坦人在约旦河西岸的冲突时头部中弹丧生。目前多方要求彻查此事， 巴勒斯坦方面则称要直接向国际刑事法院提讼。
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