慕尼黑国际车展：中国车企大秀肌肉

（德国之声中文网）2023年慕尼黑国际汽车展（IAA）的企业参展数超过了去年，来自38个国家的750家公司展示其最新的汽车产品。

两年前将IAA重新定位为移动出行展会后，汽车不再是展会的焦点。IAA的设计看起来也有所不同，所谓的开放空间分散在市中心各处，以拉近游客和参展商之间的距离。

但是，来自国内外的最新车型仍然是预期的70万参观者的主要吸引力。尽管在慕尼黑英国花园中新铺设的自行车道十分诱人，让可能想要尝试IAA展出的最新自行车的少数人群跃跃欲试。

慕尼黑2023年德国国际汽车展主展厅入口

德国汽车失去主导地位

本周二（9月6日），德国总理肖尔茨为IAA致开幕词。此时，欧洲的汽车行业愁云密布，尤其是德国车企正在苦苦挣扎。虽然令人窒息的新冠疫情时期的供应链问题有所缓解，但欧洲汽车巨头不得不努力应对去年俄罗斯入侵乌克兰以来能源成本的增加。

尽管在过去的12个月里，欧盟的汽车销量稳步上升，但由于通货膨胀和利率上升抑制了人们对新车的购买欲望，欧盟的汽车销量仍比疫情前的水平低约20%。与此同时，欧洲汽车巨头面临来自中国汽车制造商日益激烈的竞争。中国同行们正在以低得多的价格兜售自己的汽车。

德国大众汽车公司（VW）过去曾以其各类车型占据整个IAA展厅，但今年的展厅面积仅有约1,500平方米。

行业分析师一致认为，尽管大众汽车的中国竞争对手比亚迪（BYD）的展览空间并没有大多少，但这家中国公司及其合作伙伴展示的汽车则更好。在中国国内市场，比亚迪去年的销量超过了大众，从德国公司手中夺走了市场领导者的桂冠。

比亚迪打破了德国的霸主地位，尤其是在电池电动汽车（又称纯电动汽车，BEV）方面，在政府的大量补贴下，缓慢而稳定地赢得了中国客户，提高了其市场份额。

如今，比亚迪和其他中国汽车制造商希望在欧洲续演成功。在欧洲，传统汽车制造商在内燃机时代叱咤风云，但在争夺电动汽车主导地位的竞争中却大大落后：首先是美国电动汽车先驱特斯拉率先闯入欧洲市场；现在，中国人又在猛拍大门。

中国制造商CATTL展示最新款的汽车电池

比亚迪打响价格战第一枪

比亚迪的英文品牌名称"BYD"是"Build Your Dreams"（成就梦想）的缩写。在这次车展上，比亚迪通过展示六款即将在欧洲首发的新车型，炫耀其全新的市场力量。其中包括Dolphin紧凑型汽车，其入门价低于30,000欧元--这是其他电动汽车制造商几乎无法匹敌的价格。

比亚迪去年销售了180万辆电动汽车，不仅在中国，而且在全球范围内都将特斯拉拉下马来，一举多得其电动汽车市场领导者的地位。

比亚迪欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星（Michael Shu）在慕尼黑告诉记者，比亚迪计划今年销售250万辆电动汽车。欧洲将成为该公司的主要市场。该公司已在欧洲大陆的15个国家开展业务，其中包括德国的17个展厅。

在慕尼黑，让汽车分析师们吃惊的是，舒酉星宣布比亚迪海豹紧凑型行政轿车的价格低于45，000欧元。这一价格可能会让大众高管们额头冒汗。

尽管如此，大众汽车在德国销售的电动汽车数量仍高于比亚迪或任何其他汽车制造商。但比亚迪在欧洲发起的这场价格战，对传统汽车制造商来说，即使不是威胁，也是巨大的挑战。

大众汽车着手反击来自中国的攻势，宣布将在两年内推出自己的类似车型，起价为25,000欧元。当被问及是否担心新竞争对手时，大众汽车首席执行官布鲁姆（Oliver Blume）告诉记者，"恐惧是一个错误的顾问"，并补充说大众汽车正在专注于自己的优势，并将充满信心地对抗中国人的挑战。

"我认为我们有巨大的机会。我们拥有丰富的经验，我们知道如何制造汽车。"布鲁姆说。

新时代的来临

与德国汽车制造商相比，比亚迪拥有技术优势，因为它正在以更低的价格制造不含钴、镍的更高效电池。大众汽车不得不依靠众多合作企业来采购电池。在最先进的汽车软件方面，德国人也落后了。

在本届车展上，总共有41%的参展商总部位于中国。与亚洲的猛烈进攻相反，其他欧洲汽车制造商的参与却乏善可陈。中国汽车制造商长城汽车欧洲公关主管凯姆勒（Philipp Kemmler）告诉德国之声，中国汽车制造商往往认为"如果你能在德国做到，你就能在任何地方取得成功"。

另一位汽车专家、德国贝尔吉施格拉德巴赫汽车管理中心（CAM）的布拉泽尔（Stefan Bratzel）认为，未来几年，中国将对欧洲汽车市场产生"重大影响"。

在汽车制造商忙着推出最新产品的同时，气候组织正在展会现场表达抗议，其行动计划包括旨在扰乱IAA秩序的"公民不服从"活动。上一届2021年IAA展会受到小规模气候抗议的困扰。

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