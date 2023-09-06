慕尼黑国际车展上的“中国军团”

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慕尼黑国际车展（IAA）正在进行中。来自中国的电动汽车颇受关注，连德国外长也不禁要坐进去感受一下。一些观察家甚至调侃“这是中国的IAA”。下面我们就带您了解几款来自中国的新车。
在今年慕尼黑国际车展（IAA）上，来自中国的车商数量空前，数量仅次于德国。德媒NTV报道称，许多分析家和记者认为，这是旧汽车世界与新汽车世界的“大决战”。前者是由德国制造商主导，后者则主要是来自中国的电动汽车。图中是车展上的比亚迪。
传统汽车巨头们正在面临来自中国车商的激烈竞争。在中国国内市场，比亚迪去年的销量超过了德国大众汽车，从德国公司手中夺走了市场领导者的桂冠。这个中国品牌在纯电动汽车方面的优势尤为明显。图中，德国外长贝尔博克也坐进比亚迪“海豹U”（Seal U）这款车里来感受一下。
比亚迪的英文名称BYD是“Build Your Dreams”（成就梦想）的缩写。在这次车展上，比亚迪展示了六款即将在欧洲首发的新车型。其中包括紧凑型汽车“海豚”，入门价低于30000欧元。德国外长也不禁体验一下的“海豹U”，售价低于45000欧元。这些都是可能会让大众高管们额头冒汗的价格。比亚迪展出的也有高端车型，比如图中这款7人座“腾势D9”（Denza D9）.
图中是颇受关注的“阿维塔12”（Avatr 12），该车在IAA是全球首次亮相。据中国媒体报道，这是由宁德时代、长安和华为共同开发的一款车，华为提供HarmonyOS信息娱乐系统等部件。该车定位为豪华中大型新能源轿车。据车商官方介绍，该车采用了具有未来感的设计，隐藏式门把手，而且没有后窗，而是有一个全景玻璃车顶，同时有后置摄像头。
这款纯电动微型车乍一看与奔驰smart颇有几分相似，是来自年轻的中国品牌XEV（悠遥科技）的YOYO PRO。据中国媒体介绍，该车利用3D打印技术，可对车门饰板进行个性化定制服务。这款车采用多功能方向盘，搭配环保皮座椅以及10.25英寸中控大屏，还可以通过App实现远程控制，显然是瞄准了年轻的消费群体。
对比上一届IAA，本届车展中国汽车展商的数量翻番，包括东风风行、赛力斯、比亚迪、零跑、小鹏等一众品牌。德国大众以往总是以其各类车型占据整个IAA展厅，但今年展厅面积仅为约1500平方米。图中这款赛里斯汽车（SERES 5）属于豪华运动电动SUV，据该车商介绍，其百公里加速达到3.7秒， WLTP续航达到530公里。
图中是来自中国汽车品牌MG（上汽名爵）的敞篷电动跑车MG Cyberster。MG曾为英国汽车品牌，后来被上汽收购，如今已成为中国自主国产品牌。这款敞篷电跑MG Cyberster在车展上的热度很高，很多访客都想坐进去一试，其中也包括来到IAA的中国工信部副部长辛国斌。
周一，世界最大规模的车展之一--慕尼黑车展拉开帷幕。特斯拉缺席十年之后，再度登台亮相，同来自中国的厂家争夺电动车行业的霸主地位。
直到数年前，比亚迪、小鹏、东方等是只有德国业内人士才叫得出名号的品牌，如今这些中国车商带着他们崭新的电动车在德国国际车展亮相。中国电动车是否即将在欧洲占据一席之地？
2023年慕尼黑国际汽车展开幕，中国电动汽车制造商高调登场，在德国汽车制造商的地盘上大秀肌肉。有人说，这次车展之后，市场将会改天换地。
德国是传统的汽车工业大国，但今年的慕尼黑车展上，中国汽车制造商却让德国汽车工业的尴尬境地暴露无遗，燃油汽车已经没有了未来，但德国的电动车技术却还在起步阶段徘徊不前。
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