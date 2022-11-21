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Muenchner Oktoberfest，又称“十月节”。每年九月末到十月初在德国的慕尼黑举行，持续两周。
慕尼黑啤酒节是全球规模最大的民俗庆典之一。该节日起源于1810年10月12日，十月节是慕尼黑的一个传统的民间节日。因为在这个节日期间主要的饮料是啤酒，而且消耗量惊人，所以人们把这个节日简称为啤酒节。
啤酒一杯难寻，声援LGBTQ群体的OneLove袖带也被禁止佩戴——在争议声中开幕的卡塔尔世界杯，还会带给人们多少「意外惊喜」？
中国啤酒打入了巴基斯坦市场并受到消费者青睐。巴基斯坦民众表示，这种啤酒的高酒精含量和美观的包装吸引越来越多的新消费者。
又是一年一度的美国独立日，这个节日通常和烧烤、热狗、啤酒、庆祝巡游、还有烟花联系到一起。但在通胀的阴影下，不少人不得不削减预算，取消一部分庆祝活动。
今年慕尼黑啤酒节恢复举办的消息为何令人振奋？你知道吗？水、麦芽、啤酒花和酵母这四种原料酿成了德国人最喜爱的饮品——啤酒。1516年，德国颁布了啤酒“纯净法”，这是它与众不同的奥妙。
连续两年被取消，今年慕尼黑啤酒节决定重新开张。但疫情尚未完全消失的当下，又袭来战争的阴影。
德国啤酒纯酿法已经有500多年的历史。当德国人正在讨论是否应该松绑传统，拥抱创新；台湾人却渐渐喜欢上它。
C罗在新闻发布会上挪开面前的可口可乐，并举起一瓶矿泉水。这个小插曲引起大波澜，可口可乐股价应声下跌，市值一度缩水40亿美元。事后，欧足联提醒各球队在新闻发布会上勿要移走赞助商的饮料。
德国大部分地区气温回升，阳光普照。由于疫情减缓，加上三分之一的成年人已接种疫苗，一些地区的限制措施得以放松，户外餐饮和啤酒花园也重新开放。
慕尼黑啤酒节粉丝又要失望了；超尴尬，德国国足前门将短信发错人，种族歧视发言惹争议；柏林泰格尔机场正式熄灯走入历史；德国老饕们引颈期盼的白芦笋季到来，但负责采收的东欧工人却爆发群聚感染…来看看德国有哪些值得关注的大小事。
新冠疫情期间的限制使大多数酒吧和餐馆关门，导致业务大减。的确，去岁啤酒销量大不如前，经历了二战以来最惨淡的经营。
德国不仅仅是啤酒王国，更是葡萄酒之乡。葡萄以及葡萄酒早已经融入德国的传统文化之中。除了雷司令以外，你还知道德国哪里出产的好酒呢？我们为大家奉上一幅德国葡萄美酒地图。
现在正是去露天啤酒花园的好天气。因为疫情的关系，数百万德国人今年都在本土度过了他们的假期。尽管如此，因为疫情爆发后生意连月受到严重影响，许多酒店和餐馆都面临破产的威胁。
夏季對於巴伐利亞的露天啤酒館來說是旺季。今年在疫情的陰影之下，慕尼黑啤酒節取消，酒館營業受限制，這個夏天還能不能“熱”起來？
今天是天主教的耶稣升天日，但在德国民间，这个本来具有浓厚宗教色彩的公共节日则被看作是“父亲节”或“男人节”。
又到每年一度的德国啤酒日，但是对于德国一千五百多家大大小小的啤酒厂来说，实在没有任何值得庆祝的理由。受新冠疫情的影响，酒馆关门，啤酒销量一落千丈，很多啤酒厂面临破产倒闭的厄运。
德国在新冠疫情期间还能举办啤酒节？答案是不能。今年的慕尼黑啤酒节原定于9月19日开幕，而巴伐利亚州周二宣布：不办了。
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