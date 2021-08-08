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慕尼黑啤酒节

Muenchner Oktoberfest，又称“十月节”。每年九月末到十月初在德国的慕尼黑举行，持续两周。

慕尼黑啤酒节是全球规模最大的民俗庆典之一。该节日起源于1810年10月12日，十月节是慕尼黑的一个传统的民间节日。因为在这个节日期间主要的饮料是啤酒，而且消耗量惊人，所以人们把这个节日简称为啤酒节。

31. Juli 2021, Taipei, Taiwan, Bierregal zum Thema das deutsche Reinheitsgebot // Redaktion: 邱璧輝

当德国遇到台湾：德国啤酒纯酿法在台湾 08.08.2021

德国啤酒纯酿法已经有500多年的历史。当德国人正在讨论是否应该松绑传统，拥抱创新；台湾人却渐渐喜欢上它。
Soccer Football - Euro 2020 - Portugal Press Conference - Puskas Arena, Budapest, Hungary - June 14, 2021 Portugal's Cristiano Ronaldo and Fernando Santos during the press conference UEFA/Handout via REUTERS ??ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

拒绝和可口可乐同框！ C罗正面刚 18.06.2021

C罗在新闻发布会上挪开面前的可口可乐，并举起一瓶矿泉水。这个小插曲引起大波澜，可口可乐股价应声下跌，市值一度缩水40亿美元。事后，欧足联提醒各球队在新闻发布会上勿要移走赞助商的饮料。

部份解封 德国民众出门透气 11.05.2021

德国大部分地区气温回升，阳光普照。由于疫情减缓，加上三分之一的成年人已接种疫苗，一些地区的限制措施得以放松，户外餐饮和啤酒花园也重新开放。
Oktoberfest München Biergarten Bierzelt Symbolbilder Absage Corona

德国一周大小事 07.05.2021

慕尼黑啤酒节粉丝又要失望了；超尴尬，德国国足前门将短信发错人，种族歧视发言惹争议；柏林泰格尔机场正式熄灯走入历史；德国老饕们引颈期盼的白芦笋季到来，但负责采收的东欧工人却爆发群聚感染…来看看德国有哪些值得关注的大小事。
07.05.2018, Bayern, Nürnberg: Zwei Krüge mit Bier stehen am Abend auf dem Tisch eines Gasthauses. Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

餐饮业惨淡经营   去年德国啤酒销量锐减 07.02.2021

新冠疫情期间的限制使大多数酒吧和餐馆关门，导致业务大减。的确，去岁啤酒销量大不如前，经历了二战以来最惨淡的经营。

沒有啤酒節的慕尼黑 這個夏天怎麼過 28.07.2020

夏季對於巴伐利亞的露天啤酒館來說是旺季。今年在疫情的陰影之下，慕尼黑啤酒節取消，酒館營業受限制，這個夏天還能不能“熱”起來？
Junge Männer in Nonnenkostümen ziehen am 29.05.2014 zwischen Bargteheide und Timmerhorn (Schleswig-Holstein) über die Landstraße. Die Freunde aus Schulzeit und Ausbildung kommen jedes Jahr an Christi Himmelfahrt zu einem Vatertagsumzug zusammen. Foto: Markus Scholz/dpa

德国父亲节：啤酒、推车和疫情 21.05.2020

今天是天主教的耶稣升天日，但在德国民间，这个本来具有浓厚宗教色彩的公共节日则被看作是“父亲节”或“男人节”。
FILE - In this March 29, 2009 file photo, a bartender pours a glass of beer at a restaurant in the Pilsner Urquell factory in Pilsen, Czech Republic. The faintly bitter lager first produced in the Pilsner Urquell factory more than a century ago gave rise to a style of beer that has since circled the globe. Pilsen has been named the 2015 European Capital of Culture. (AP Photo/Petr David Josek, File) |

疫情阴影下的德国啤酒业 23.04.2020

又到每年一度的德国啤酒日，但是对于德国一千五百多家大大小小的啤酒厂来说，实在没有任何值得庆祝的理由。受新冠疫情的影响，酒馆关门，啤酒销量一落千丈，很多啤酒厂面临破产倒闭的厄运。
21.09.2019 *** Visitors drink beer after the start the Oktoberfest beer festival at the Theresienwiese in Munich, southern Germany, on September 21, 2019. - The world's biggest beer festival Oktoberfest opens today and runs until October 6, 2019. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

时隔百余年 慕尼黑啤酒节再次因疫情原因取消 21.04.2020

德国在新冠疫情期间还能举办啤酒节？答案是不能。今年的慕尼黑啤酒节原定于9月19日开幕，而巴伐利亚州周二宣布：不办了。

Oktoberfest München Bayern Deutschland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

2019慕尼黑啤酒节游客胃口大酒量小 08.10.2019

今年的慕尼黑啤酒节在轻松祥和的气氛下落下了帷幕。作为全世界规模最大的民俗节日，今年啤酒节期间的犯罪率有所下降，但是游客们喝掉的啤酒数量却也比往年减少了一些。
Frauen und Kinder mit Isarwinkler Tracht, Heimat- und Volkstrachten-Verein D'Kranzbergler München, Trachtenumzug, Trachten- und Schützenzug zum Oktoberfest, Oktoberfesteinzug, München, Oberbayern, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 23.09.2019

一年一度的慕尼黑啤酒节又开张了。节日上可以自由享受很多事情，但也有不受欢迎的行为。有疑问的话，德国之声为你指点迷津。
ARCHIV - 02.05.2019, Niedersachsen, Hannover: Eine Frau testet bei der «micromobility expo» auf der Messe Hannover einen E-Roller. E-Scooter, auch E-Tretroller oder Elektro-Tretroller genannt, gehören bereits in vielen Städten der Welt zum Verkehrsbild. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

啤酒节疯玩电动滑板车？慕尼黑市颁布限令 11.09.2019

今夏以来，德国城市街头出现了潇洒的电动滑板车骑行一族，同时也因醉骑等问题导致事故频发。为此，慕尼黑啤酒节下达电动滑板车限制令。
ARCHIV - Eine Kellnerin trägt am 21.09.2014 beim 181. Münchner Oktoberfest auf der Theresienwiese in München (Bayern) im Hofbräuzelt zehn Maß Bier zu einem Tisch. Die Wiesn findet in diesem Jahr vom 20.09. bis 05.10.2014 statt. Foto: Marc Müller/dpa (zu dpa Wiesn-Maß kostet heuer bis zu 10,70 Euro vom 16.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

当德国遇到台湾：印象篇 07.09.2019

如果当年普鲁士真的殖民台湾，那么一切都不一样了......现在的台湾人对德国感觉既陌生又亲切，到底台湾人对德国有哪些印象？
07.05.2018, Bayern, Nürnberg: Zwei Krüge mit Bier stehen am Abend auf dem Tisch eines Gasthauses. Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

啤酒大国无酒精啤酒日益流行 18.08.2019

最初被不屑一顾的无酒精啤酒，早已成为饮料单上不可缺少的饮品，而且越来越受欢迎。难道德国人已经清醒了？
ARCHIV - 25.07.2018, Bayern, München: Ein Wirt schenkt bei einem Pressetermin zur Vorstellung des Wiesn-Wirtekrug für das Oktoberfest ein helles Bier ein. Der Bund hat aufgrund der Alkoholsteuer im vergangenen Jahr rund 2,1 Milliarden Euro kassiert. 186 Millionen Liter und damit 4,9 Prozent mehr Alkohol als im Vorjahr sind 2018 in Deutschland versteuert worden, wie das Statistische Bundesamt am 04.04.2019 in Wiesbaden mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

德国啤酒价格上扬 海外需求有增无减 21.04.2019

过去的一年里，啤酒价格明显上升。尽管如此德国啤酒的产量还是有所增加，但与此同时德国人饮酒的数量却在下降。有鉴于此，扩大出口已经成了许多酿酒企业唯一的出路。
Palestinians and foreigners enjoy a pints of beer from the local Taybeh brewery at the annual 'Oktoberfest' beer festival in the Christian village of Taybeh, near Ramallah, on October 2, 2010. AFP PHOTO/ABBAS MOMANI (Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

“巴勒斯坦风味”——来自圣地的“清真”啤酒 17.02.2019

不畏地区政治冲突，一个信奉基督教的阿拉伯家庭成功在巴勒斯坦开设酿酒厂，25年来赢得不少客户。他们所酿造的啤酒不仅符合犹太教饮食规定，还取得了清真认证。但动荡的以巴局势经常对酒厂生意造成影响。
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