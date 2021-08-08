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Muenchner Oktoberfest，又称“十月节”。每年九月末到十月初在德国的慕尼黑举行，持续两周。
慕尼黑啤酒节是全球规模最大的民俗庆典之一。该节日起源于1810年10月12日，十月节是慕尼黑的一个传统的民间节日。因为在这个节日期间主要的饮料是啤酒，而且消耗量惊人，所以人们把这个节日简称为啤酒节。
德国啤酒纯酿法已经有500多年的历史。当德国人正在讨论是否应该松绑传统，拥抱创新；台湾人却渐渐喜欢上它。
C罗在新闻发布会上挪开面前的可口可乐，并举起一瓶矿泉水。这个小插曲引起大波澜，可口可乐股价应声下跌，市值一度缩水40亿美元。事后，欧足联提醒各球队在新闻发布会上勿要移走赞助商的饮料。
德国大部分地区气温回升，阳光普照。由于疫情减缓，加上三分之一的成年人已接种疫苗，一些地区的限制措施得以放松，户外餐饮和啤酒花园也重新开放。
慕尼黑啤酒节粉丝又要失望了；超尴尬，德国国足前门将短信发错人，种族歧视发言惹争议；柏林泰格尔机场正式熄灯走入历史；德国老饕们引颈期盼的白芦笋季到来，但负责采收的东欧工人却爆发群聚感染…来看看德国有哪些值得关注的大小事。
新冠疫情期间的限制使大多数酒吧和餐馆关门，导致业务大减。的确，去岁啤酒销量大不如前，经历了二战以来最惨淡的经营。
夏季對於巴伐利亞的露天啤酒館來說是旺季。今年在疫情的陰影之下，慕尼黑啤酒節取消，酒館營業受限制，這個夏天還能不能“熱”起來？
今天是天主教的耶稣升天日，但在德国民间，这个本来具有浓厚宗教色彩的公共节日则被看作是“父亲节”或“男人节”。
又到每年一度的德国啤酒日，但是对于德国一千五百多家大大小小的啤酒厂来说，实在没有任何值得庆祝的理由。受新冠疫情的影响，酒馆关门，啤酒销量一落千丈，很多啤酒厂面临破产倒闭的厄运。
德国在新冠疫情期间还能举办啤酒节？答案是不能。今年的慕尼黑啤酒节原定于9月19日开幕，而巴伐利亚州周二宣布：不办了。
今年的慕尼黑啤酒节在轻松祥和的气氛下落下了帷幕。作为全世界规模最大的民俗节日，今年啤酒节期间的犯罪率有所下降，但是游客们喝掉的啤酒数量却也比往年减少了一些。
一年一度的慕尼黑啤酒节又开张了。节日上可以自由享受很多事情，但也有不受欢迎的行为。有疑问的话，德国之声为你指点迷津。
今夏以来，德国城市街头出现了潇洒的电动滑板车骑行一族，同时也因醉骑等问题导致事故频发。为此，慕尼黑啤酒节下达电动滑板车限制令。
如果当年普鲁士真的殖民台湾，那么一切都不一样了......现在的台湾人对德国感觉既陌生又亲切，到底台湾人对德国有哪些印象？
最初被不屑一顾的无酒精啤酒，早已成为饮料单上不可缺少的饮品，而且越来越受欢迎。难道德国人已经清醒了？
过去的一年里，啤酒价格明显上升。尽管如此德国啤酒的产量还是有所增加，但与此同时德国人饮酒的数量却在下降。有鉴于此，扩大出口已经成了许多酿酒企业唯一的出路。
不畏地区政治冲突，一个信奉基督教的阿拉伯家庭成功在巴勒斯坦开设酿酒厂，25年来赢得不少客户。他们所酿造的啤酒不仅符合犹太教饮食规定，还取得了清真认证。但动荡的以巴局势经常对酒厂生意造成影响。
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